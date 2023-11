escuchar

Los coletazos de la victoria de la selección argentina contra Brasil, en el estadio Maracaná, aún siguen latentes. Es que en un encuentro repleto de polémicas, el cruce verbal entre Rodrygo y Lionel Messi antes del pitido inicial generaron una fuerte discordia entre los jugadores de campo, a punto tal que debieron interceder terceros para separar a los dos atacantes.

Todo comenzó cuando los jugadores de la selección decidieron saltar los carteles de publicidad para asistir al público argentino que se encontraban inmersos en una pelea con la policía de Río de Janeiro. A raíz de ello, con Messi a la cabeza, el equipo se retiró de la cancha hacia los vestuarios con el objetivo de que dieran las garantías suficientes para disputar con normalidad el partido por las Eliminatorias Sudamericanas.

Tras salir nuevamente al terreno de juego, Rodrygo se acercó a La Pulga y mantuvieron un fuerte cruce por la actitud que tomaron. “Si somos campeones del mundo, ¿por qué somos cagones?”, le retrucó Messi. A partir de allí se generó un clima de conflicto donde De Paul y Marquinhos, por parte de Brasil, buscaron calmar las aguas. “Sos un nene, tenés que cuidar tu boca. ¿Quiénes son los cagones?”, siguió el rosarino de 36 años en la antesala de un partido que terminaría 1-0 en favor de la albiceleste con gol de Nicolás Otamendi.

El altercado entre Messi y Rodrygo que quedó registrado ante las cámaras

A raíz de este acontecimiento, que no quedó del todo claro, el propio delantero brasilero, de 22 años, habló este miércoles en zona mixta tras la victoria del Real Madrid en Champions League ante Napoli donde convirtió un golazo. Pese a eso, los focos de las preguntas estuvieron puestas en el conflicto con el capitán de la selección argentina.

Ante la insistencia de los periodistas que estaban en la zona, Rodrygo aclaró: “No, no puedo hablar de eso”. Sin moverse un ápice de su posición, el atacante volvió a ser interrogado por un hecho que trascendió mundialmente y utilizó una de sus artimañas en el terreno de juego para eludir a los presentes, quienes no paraban de asediarlo. “No puedo hablar de eso porque el Madrid no me deja, ¿no?”, aseguró, mientras se retiró de la escena junto a un miembro del staff del equipo merengue que asintió y se rio junto a él.

Sin poder tener una injerencia directa en el resultado, Rodrygo fue uno de los puntos altos en la primera derrota de Brasil en la historia de las Eliminatorias. Alejado del nivel futbolístico que los llevó a ser una de las grandes potencias del continente, la Verdeamarela atraviesa un profundo proceso de recambio de jugadores y de entrenador que ocasionó una racha negativa de tres derrotas en fila.

Por su parte, Argentina, logró un triunfo histórico luego de una caída ante Uruguay en La Bombonera por 2-0 que puso en alerta a los dirigidos por Lionel Scaloni, quien dio la nota una vez superado a Brasil con polémicas declaraciones en cuanto a su futuro en la selección, sumándole un condimento más a una jornada particular en el clásico sudamericano.