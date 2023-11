escuchar

El ida y vuelta entre Ángel de Brito y Luis Ventura sumó un capítulo más este miércoles. Si bien parecía que, tras compartir un móvil de LAM (América TV), se habían amigado, lo cierto es que ambos periodistas de espectáculos se cruzaron con polémicas declaraciones. El primero fue Ventura, quien respondió unos tuits de su colega en A la tarde (América TV) y unas horas después, fue el turno de De Brito, que enumeró las mentiras que dijo.

Karina Mazzocco leyó en vivo el tuit escrito por Ángel de Brito. “Ventura miente. Jamás lo abracé en un evento. Él se metió en el móvil de Intrusos a saludarme. Y tenía la visa laboral. No arreglé la guita. Completamente desinformado”, decía la publicación en X (antes Twitter) que reprodujo la conductora. Luego, Luis Ventura, fiel a su estilo, hizo su descargo.

“Dos cosas. Primero, vean la nota que me hizo el cronista de LAM que además falsea su nombre. Ponen la sigla porque saben que el nombre no lo pueden utilizar. Es LAN, no LAM. Porque esto no es ‘Los Angeles de la Mañana’, es ‘Los Angeles de la Noche’. Era un programa de cable que después creció. Cambia de canal y posteriormente pasa de la noche a la mañana”, señaló.

Luego añadió: “El tema es que en algún lugar a Ángel le duele que le digan ‘Angelito’ porque, por ahora, tiene que crecer y tiene mucho camino, pero que crezca respetando a los colegas que tiene al lado, que en este caso soy yo”.

Por último, explicó la situación del móvil en el que parecía que las paces estaban hechas: “Me cansé de darle móviles, de aceptar cámaras, de salir antes de la radio para llegarle a los programas, a Yanina Latorre pidiéndome que vaya para que me destrozaran. Eso tiene un valor. Valor de código. Que me traigan al cronista, que es el que me mete en la nota. Después yo le hago la humorada de ponerle una sonrisa cuando siempre me critican. Me vienen pegando y haciendo programas enteros en contra mía”.

Segundos más tarde, en el ciclo de Karina Mazzocco comenzaron a burlarse porque el periodista habría solicitado un banquito para conducir los Martín Fierro de la Moda y poder estar a la misma altura de Valeria Mazza.

La respuesta de Ángel de Brito antes las acusaciones de Luis Ventura

Horas más tarde fue el turno de Ángel De Brito, quien luego de mostrar el tape de las críticas, contraatacó: “LAM nunca fue un programa de cable, esa es la primera mentira. Segundo, después dijo que yo estaba en Gran Hermano. Que alguien busque un tape y me diga cuándo estuve. También dijo que cuente cómo se arreglaban los resultados. Él quería decir el Bailando, pero se lo puede ir a decir a Marcelo Tinelli en el tercer piso”.

El conductor también aclaró la historia del nombre del programa. “Tercera mentira: se llama LAM el programa. Hace dos años que estamos en este canal. No se llama ‘Los Ángeles de Noche’, era de canal trece, el nombre de Adrián Suar. Y cuando vinimos decidimos ponerle LAM sin ningún significado. No es que se llama ‘Los Ángeles de Miami’ o de ‘Maluma’ (...) Después, Mazzocco informate un poco, tenés toda la mañana para ver. Medio cínico lo de Karina”.

Por último, Ángel de Brito señaló que lo invitaron a estar presente en LAM, pero que Luis Ventura no aceptó: “No quiso o no se animó a venir para hablar todo esto cara a cara. Yo no tengo nada que esconder (...) Nos hizo un favor todas las veces que vino y le agradezco, como yo también di notas a A la tarde. Conmigo vino mil veces y es un gran invitado porque se enoja, grita, amenaza y putea. Después tiene unos baches de información importantes como lo de Gran Hermano o LAM un programa de cable, entre otras cosas”.

Todo este ida y vuelta se da luego de la polémica que se generó por quiénes serían los conductores de los distintos Martín Fierro que se realizaron en Miami. Uno de los apuntados era Ángel de Brito, quien finalmente será el conductor de los Martín Fierro de la Moda el próximo 2 de diciembre junto a Valeria Mazza. Lo que no se sabe es si harán las paces el día de la celebración o el clima estará tenso.