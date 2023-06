A seis meses de la final de Qatar 2022, Messi conmovió al contar cómo quiere ser recordado: “Como una buena persona”

escuchar

Este domingo y a exactos seis meses de la final del Mundial de Qatar 2022, la periodista Sofía Martínez compartió en sus redes sociales una seguidilla de imágenes y un video sobre la entrevista que le realizó a Lionel Messi. En medio de un proyecto para la Televisión Pública sobre una rueda de encuentros con los campeones del mundo, esta vez, la profesional dialogó con el astro rosarino acerca de los nuevos desafíos que enfrentará y, en medio de la charla, él le contó cómo espera ser recordado por sus excompañeros y los hinchas argentinos.

La emotiva reflexión de Messi acerca de cómo quiere ser recordado por sus compañeros (Fuente: Instagram/ Sofía Martínez)

En medio de su polémica salida del PSG y su incipiente arribo al Inter Miami, desde China y tras el partido amistoso contra Australia con la camiseta albiceleste, Messi rememoró los mejores momentos del Mundial y reflexionó sobre el hito que marcó a millones de personas, tanto en la Argentina como el mundo, ya que gracias a su virtud los fans de la albiceleste se reparten alrededor del globo.

En un emotivo posteo que Martínez realizó este domingo, la periodista analizó su encuentro con La Pulga -quien arribó a Rosario en la madrugada del sábado junto a Ángel Di María y Nicolás Otamendi- y destacó una de las escenas memorables de su entrevista.

“Creo que pase lo que pase en el camino, siempre hay que intentarlo. Y ojalá sea un poco ese el mensaje, más que el recuerdo para la nueva generación, esa que tanto me sigue y me cuida y me defendió”, dijo Messi y recalcó cómo quiere ser recordado: “Y después como una persona normal, una persona buena sobre todo, más allá de lo deportivo, y sobre todo la gente que me conoció, como mis compañeros, con los cuales compartí alguna cosa que otra. Que me recuerden como una buena persona sobre todo”.

En tanto, la periodista volvió sobre las palabras de del capitán de la selección argentina y mencionó: “Qué locura lo que hace el deporte, qué hermoso es el fútbol, y que grande es aquel que siendo el astro más importante del fútbol mundial, quiere que lo recuerden como una buena persona capaz de dar el mensaje de luchar por los propios sueños una y otra vez”.

Sofi Martínez en diálogo con Lionel Messi (Fuente: Instagram/@sofimmartinez)

En tanto, Sofi Martínez celebró su encuentro con Messi y comentó orgullosa: “Gracias Leo. Gracias por darme la oportunidad de charlar un rato, de preguntarte cosas, y de guardarme ese momento, esa charla y esas risas para el resto de mi vida. Ojalá algún día te vuelva a cruzar, pero si no, soy una más de los miles o millones a los que les cambiaste la vida, no te lo dije personalmente pero creo que lo sabes”.

En pocas horas, el posteo de la periodista recibió más de 185.000 Me Gusta y miles de mensajes de elogios para con Martínez y Messi. De esta manera, quedó plasmado en una escena audiovisual la simpleza del futbolista, quien acumuló el cariño y el apoyo de todos sus seguidores, tanto de nuestro país como del exterior.

“¿Qué llore dicen?“; “No sé a quién de los dos quiero más”; “Merecido Sofi”; “Sos enorme, tremendas palabras Sofi”; “Hermoso ser del bien y de nuestro fútbol” y “Messi es la personificación de que los sueños y objetivos se trabajan, se construyen poco a poco y nunca pero nunca se abandonan”, fueron algunas de las reacciones por parte de los usuarios.

LA NACION