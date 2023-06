Lionel Scaloni habló antes del amistoso frente a Indonesia sobre la ausencia de Messi y quién lo reemplazará

escuchar

Más allá de la ausencia de Lionel Messi, Yakarta vibra desde hace unos días con la presencia de los campeones del mundo. Después de la victoria por 2 a 0 ante Australia, en Pekín, la selección argentina ajusta su preparación para el partido que disputará este lunes frente Indonesia (desde las 9.30, hora de nuestro país), y para el que Lionel Scaloni piensa en muchas variantes, algunas obligadas y otras para evaluar rendimientos. El posible ingreso de Alejandro Garnacho como titular, en la dupla ofensiva junto con Julián Alvarez, es uno de los puntos que generan mayor expectativa. Además, cabe aclarar que tanto Messi como Ángel Di María y Nicolás Otamendi fueron licenciados luego del encuentro que Argentina les ganó a los Socceroos, el último jueves, y que marcó el inicio de esta gira por Asia, en el marco de la fecha FIFA.

Scaloni habló antes del amistoso oficial y se refirió al fastidio del público indonesio por el vacío que dejó Messi, ya de vacaciones en Rosario y con la mira puesta en los amistosos homenaje a Maxi Rodríguez, en Newell’s, y Juan Román Riquelme, en la Bombonera, el sábado y domingo próximos. “Entiendo que querían ver a Messi, pero la selección argentina está por encima de cualquier jugador. En este caso, Leo no está, pero están los demás. Esperemos que lo disfruten. Messi está descansando, yo he decidido que descanse tanto él como Di María y Otamendi. Ya estaba desde antes pensado”, comentó el DT, que confirmó una profunda reformulación de la alineación: “Vamos a hacer siete u ocho cambios“. Además, habló de un jugador sin dar nombres: “Hay un chico que terminó cansado el último partido y, si me da la disponibilidad, variará”, especuló.

Entrenamiento de la seleccion argentina de fútbol en Beijing. Lionel Scaloni Afa

Todavía en China, a Messi le habían preguntado por su futuro en la selección pensando en el Mundial 2026. La respuesta del crack fue cauta y lógica, teniendo en cuenta que el próximo sábado cumplirá 36 y todavía faltarán tres años para la gran cita en Estados Unidos, México y Canadá: “En principio, no iré al próximo Mundial”, dijo. Al respecto, el entrenador fue tajante: “Messi sigue estando en la selección y no vale la pena pensar más allá lo que va a pasar en el futuro. Por el mundo del fútbol nos gustaría que juegue para siempre. En algún momento pasará que no jugará más, no sólo en la Selección Argentina sino que dejará de jugar al fútbol y ese será un día muy triste para todos. No vale la pena pensar más allá”.

Y sobre el reemplazo de Messi para este lunes, a nivel táctico, el orientador táctico mencionó: “Ninguno lo reemplazará. Ninguno puede hacer de Messi. Pero sí intentaremos que el equipo juegue de la misma manera sabiendo que es un jugador imposible de cambiar. El equipo está capacitado para hacerlo igual de bien con otras actitudes y eso intentaremos”.

Lionel Messi anota el primer gol de Argentina en la victoria 2-0 ante Australia, a los 79 segundos

Asimismo, el hombre de Pujato comentó que, contra Indonesia, “en el sitio de Messi no va a jugar ninguno, pero algún jugador hará otra cosa parecida”. Frente a las repreguntas sobre la misma cuestión, su respuesta fue contundente: “¿Quieren saber quién es? No se los puedo decir. No se lo dije a la prensa argentina todavía, imaginate... No te puedo decir quién va a estar en el lugar de Messi: le ponemos encima 100 kilos de piedra”.

El posible equipo: Gerónimo Rulli; Nahuel Molina, Leonardo Balerdi, Germán Pezzella o Facundo Medina, Marcos Acuña; Exequiel Palacios, Leandro Paredes, Giovani Lo Celso, Lucas Ocampos; Julián Álvarez y Garnacho o Nico González

Scaloni dijo estar conforme con las nuevas incorporaciones de la lista y, a pesar de que los amistosos sirvan para elaborar planes a futuro, pensando en las Eliminatorias, aseguró que su opinión “no cambiará por esos minutos” porque “hay que evaluar un montón de cosas”. “Estamos contentos con todos, estamos contentos con la gente que ha venido nueva y esperemos darle la oportunidad de jugar. La importancia se la damos también a los entrenamientos, a cómo se relacionan con sus compañeros, no sólo a los partidos”, avisó.

Respecto del rival de este lunes, que figura en puesto 148° del ranking mundial, ensayó: “Es un buen equipo. Lo hemos visto, tiene buenos jugadores. Hemos visto que ha variado su sistema de juego en un partido, en otro... Siempre digo, no hay rival fácil. Todos los partidos son complicados e intentaremos salir a hacer nuestro juego. Esperemos estar a la altura del partido por lo que significa jugar con esta camiseta”.

LA NACION