Lionel Messi: la curiosa propuesta para llevar la vida del capitán de la selección a las escueltas

Lionel Messi está en estado de gracia. Luego de ser campeón del Mundo y en las vísperas de ponerse la camiseta del Inter de Miami, sigue batiendo récords y generando elogios. Este jueves fue la gran figura de la selección argentina que venció a Australia por 2-0 en un amistoso disputado en China. Los hinchas chinos le rindieron tributo al capitán, autor del primer gol, el más rápido de su carrera. Messi marcó a 1m 19 segundos y el defensor Germán Pezzella selló el resultado al 68, en un cotejo dominado ampliamente por el campeón del mundo. La marca anterior de Messi fue con el Barcelona a los 2m 7s contra Chelsea en 2018 y con la Argentina había anotado contra Nigeria en Brasil 2014 a los 2m 26s .

Messi acapara elogios en el fútbol argentino y en todo el planeta. Y uno de los que llamó la atención fue el de Gabriel Milito, entrenador de Argentinos Juniors. “Yo creo que en la escuela primaria tendría que haber una materia Leo Messi y así contarles a los chicos la historia de vida, por todo lo que tuvo que pasar y sufrir por ser campeón del mundo con la selección”, dijo este jueves en declaraciones a DSports Radio. El DT del Bicho, compañero suyo en Barcelona de España, siempre fue un defensor de Messi, incluso cuando las cosas no le salían bien: “El tiempo puso las cosas en su lugar. Ahora podemos decir que la casa está en orden, es un ejemplo para muchos argentinos”.

Otros tiempos: Messi grita un gol y abraza a Milito; al lado, Guardiola como DT Archivo

La principal valoración que le hizo Milito a Messi fue con respecto a que “Él es un ejemplo de persistencia”. Milito lo conoce bien de haber compartido el plantel catalán con Pep Guardiola como entrenador, donde ganaron 10 títulos juntos .

El capitán del seleccionado argentino viajó tras el partido a Barcelona para reencontrarse con su familia y empezar las vacaciones. El crack rosarino fue el primero en dejar el estadio de los Trabajadores de Beijing, junto con Ángel Di María y Nicolás Otamendi, para irse directamente al aeropuerto. Los tres referentes del seleccionado argentino fueron licenciados especialmente por el entrenador Lionel Scaloni.

En el aeropuerto de Beijing, a Messi lo esperaba el mismo avión privado que tomó el pasado viernes para ir desde París hasta la capital de China. El vuelo QE596 partió del aeropuerto de Beijing pasada la medianoche local y llegará a Barcelona a la madrugada del viernes. Messi se reencontrará con su familia en su casa de Barcelona y luego iniciará sus vacaciones que incluirán una visita a la Argentina, con estadía en su Rosario natal, donde tiene previsto participar de las despedidas de Maxi Rodríguez y Juan Román Riquelme.

Gonzalo Higuain, Javier Pastore, Lionel Messi y Gabriel Milito en la Copa América 2011 Ricardo Mazalan - AP

Durante esta convocatoria con la ropa celeste y blanca, Messi compartió el campo de juego con Alejandro Garnacho, una de las joyas para explotar a futuro en la selección y quien también dijo estar viviendo un sueño al poder compartir el equipo con Leo: “Esta es una oportunidad única y quiero aprovecharla al máximo. A Messi lo vi por televisión toda la vida y ahora lo tengo de compañero. Es un sueño. Por eso no me hacen falta los tres partidos reglamentarios con la camiseta argentina para querer jugar con esta selección”, había dicho Garnacho antes del debut. “Y que si esto es un sueño, que jamás me despierten”, escribió en sus redes sociales Garnacho un par de horas después de finalizado el encuentro en el “Estadio de los Trabajadores” de Beijing, en sus únicas “declaraciones” tras el “soñado” debut

Garnacho ingresó por Nicolás González poco antes de la media hora del segundo tiempo cuando Argentina ya ganaba por 2 a 0 con la camiseta número 28 y jugó en su natural posición de extremo izquierdo. Y en el primer contacto con el balón vistiendo de celeste y blanco controló e hizo un pase “bautismal” nada menos que a Lionel Messi. Su mejor chance en el área rival llegó después de una apilada fenomenal justamente de Messi, que siempre lo buscó durante el juego y después del mismo y aun dentro del campo, para felicitarlo por su debut.

Messi genera un imán en donde va. Tal fue así que durante el partido un hincha chino invadió el campo de juego e intentó abrazarlo. Eso genera en grandes y chicos. Admiración. Y por eso excompañeros como Gabriel Milito lo proponen como materia para las escuelas como ejemplo de superación.

