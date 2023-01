Licencia de conducir: todos los detalles detrás del test psicológico obligatorio

escuchar

Al momento de tramitar por primera vez o renovar la licencia de conducir, un aspirante se somete a varias evaluaciones psicotécnicas antes de pasar a rendir el examen teórico y práctico. Además de la visita al clínico, la prueba de la vista y audición, hay que someterse a un examen psicológico que cuenta con algunas preguntas de rutina y un test.

Se le llama Test Bender y consta de copiar una serie de formas y figuras para poder determinar ciertos aspectos de la personalidad de cada -en este caso- eventual conductor. Sirve no solo para adultos sino también para niños y adolescentes y ha demostrado, según profesionales consultados, tener alta eficacia no solo en lo antes mencionado sino al momento de evaluar la percepción.

En diálogo con LA NACION, la psicóloga Sol Buscio (M.N 71610) brindó un poco de información para poder comprender qué se evalúa y cómo se mide la personalidad de las personas con este test. Según lo que ella misma pudo explicar, sirve para comprender “la función psicomotora, percepción visual, motricidad fina, conciencia de tiempo y espacio y memoria”, además de ser útil para la identificación de “posibles daños cerebrales, grado de maduración del sistema nervioso, habilidad para corregir errores, planificación, organización, motivación y reacción frente a la frustración”.

Es obligatorio hacer este test para recibir la licencia de conducir Macarena Bultri/GCBA

Es importante aclarar que se evalúa todo desde el momento que se toma la hoja. Es decir, no solo importa cómo se hagan las figuras sino en cuánto tiempo se resuelve, si se rota o no la hoja, cómo se ordena cada uno de los dibujos y qué reacción tiene al momento de dibujar. Además, al no poder utilizar ningún elemento más allá del lápiz y la hoja, se percibe cómo resuelven distintas situaciones.

Ahora bien, Buscio compartió también algunos ejemplos concretos para entender qué resultados puede arrojar esta prueba. Por ejemplo, las líneas son indicadores emocionales: si la persona dibuja líneas de trazo fino, suele asociarse “a la timidez y el retraimiento”; por el contrario, repasar la línea varias veces está más ligado “a la impulsividad y la agresividad”.

Ejemplo de una de las figuras con las líneas repasadas varias veces

Otra cosa que puede significar una personalidad más ligada al impulso y la agresión es cuando se dibujan rayas en lugar de círculos -según la figura, recordemos que el test implica copiar las imágenes dadas-. Por otro lado, no tener un orden con continuidad (es decir, saltar de un lugar al otro en la hoja y no seguir un orden esperado en el dibujo) es señal de dificultades en el aprendizaje y en la organización de la información.

El test psicológico forma parte del proceso final de evaluación para el otorgamiento de la licencia Archivo

Todos los elementos, explicó la profesional, se analizan en conjunto y sirven para determinar si la persona es o no apta para recibir una licencia de conducir. Si bien pueden surgir algunas señales de alerta en una o dos figuras, el resultado final depende de todo lo antes mencionado como un todo y no se hacen relevamientos relacionados a la individualidad de cada dibujo.