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Agenda de TV y streaming del sábado: debut de Brasil en el Mundial, Colapinto, final de NBA y Le Mans

Fútbol, automovilismo, básquetbol, rugby, hockey y vóleibol en la oferta deportiva de la jornada, disponible en las pantallas

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Brasil se estrenará frente al riesgoso Marruecos en el Mundial Canadá-Estados Unidos-México 2026.
Brasil se estrenará frente al riesgoso Marruecos en el Mundial Canadá-Estados Unidos-México 2026.

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del sábado 13 de junio de 2026.

FÚTBOL

Copa del Mundo

  • 16 Qatar vs. Suiza. Paramount+, DSports (1610) y Flow (109)
  • 19 Brasil vs. Marruecos. Disney+, Paramount+, Telefe, DSports (1610) y Flow (109)
  • 22 Haití vs. Escocia. Paramount +, DSports (1610), Flow (109) y TyC Sports
  • 1 (del domingo) Australia vs. Turquía. Paramount+, DSports (1610), Flow (109) y TyC Sports

AUTOMOVILISMO

Fórmula 1

  • 7.30 Práctica 3 del Gran Premio de Barcelona. Fox Sports y Disney+
  • 11 Prueba de clasificación del Gran Premio de Barcelona. Fox Sports y Disney+
Franco Colapinto irá por una buena posición de largada en el Gran Premio de Barcelona de Fórmula 1.
Franco Colapinto irá por una buena posición de largada en el Gran Premio de Barcelona de Fórmula 1.Marco Canoniero - LightRocket

24 Horas de Le Mans

  • 10 La carrera. YouTube
José María 'Pechito' López partirá 3º en la clase LMGT3 en las 24 Horas de Le Mans.
José María 'Pechito' López partirá 3º en la clase LMGT3 en las 24 Horas de Le Mans.

VÓLEIBOL

Nations League Masculina

  • 15.30 Bulgaria vs. Argentina. DSports (1614)

BÁSQUETBOL

Liga Nacional

  • 21.10 Gimnasia y Esgrima (Comodoro Rivadavia) vs. Quimsa. La final, capítulo 4. TyC Sports 2

NBA

  • 21.30 San Antonio Spurs vs. New York Knicks. La final, partido 5. Amazon Prime
Victor Wembanyama lanza frente a Karl-Anthony Towns; para seguir en pie en la final de la NBA, San Antonio Spurs debe vencer a New York Knicks, que puede ser campeón este sábado.
Victor Wembanyama lanza frente a Karl-Anthony Towns; para seguir en pie en la final de la NBA, San Antonio Spurs debe vencer a New York Knicks, que puede ser campeón este sábado.AL BELLO - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

RUGBY

Premiership

  • 11 Bath vs. Exeter Chiefs, semifinal. ESPN 4 y Disney+

Top 14 de Francia

  • 16 Section Paloise vs. Racing 92, cuarto de final. ESPN 4 y Disney+

HOCKEY

Pro League

  • 8 China vs. Las Leonas. ESPN 4
  • 8.30 Inglaterra vs. Los Leones. ESPN 3
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