Agenda de TV y streaming del sábado: debut de Brasil en el Mundial, Colapinto, final de NBA y Le Mans
Fútbol, automovilismo, básquetbol, rugby, hockey y vóleibol en la oferta deportiva de la jornada, disponible en las pantallas
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LA NACION
La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del sábado 13 de junio de 2026.
FÚTBOL
Copa del Mundo
- 16 Qatar vs. Suiza. Paramount+, DSports (1610) y Flow (109)
- 19 Brasil vs. Marruecos. Disney+, Paramount+, Telefe, DSports (1610) y Flow (109)
- 22 Haití vs. Escocia. Paramount +, DSports (1610), Flow (109) y TyC Sports
- 1 (del domingo) Australia vs. Turquía. Paramount+, DSports (1610), Flow (109) y TyC Sports
AUTOMOVILISMO
Fórmula 1
- 7.30 Práctica 3 del Gran Premio de Barcelona. Fox Sports y Disney+
- 11 Prueba de clasificación del Gran Premio de Barcelona. Fox Sports y Disney+
24 Horas de Le Mans
- 10 La carrera. YouTube
VÓLEIBOL
Nations League Masculina
- 15.30 Bulgaria vs. Argentina. DSports (1614)
BÁSQUETBOL
Liga Nacional
- 21.10 Gimnasia y Esgrima (Comodoro Rivadavia) vs. Quimsa. La final, capítulo 4. TyC Sports 2
NBA
- 21.30 San Antonio Spurs vs. New York Knicks. La final, partido 5. Amazon Prime
RUGBY
Premiership
- 11 Bath vs. Exeter Chiefs, semifinal. ESPN 4 y Disney+
Top 14 de Francia
- 16 Section Paloise vs. Racing 92, cuarto de final. ESPN 4 y Disney+
HOCKEY
Pro League
- 8 China vs. Las Leonas. ESPN 4
- 8.30 Inglaterra vs. Los Leones. ESPN 3
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