El apodo que Garry Kasparov le puso a Faustino Oro tras un nuevo golpe en la escena grande del ajedrez mundial
La leyenda posteó en redes y volvió a demostrar su admiración por el argentino de 12 años
Faustino Oro ya se elevó como una de las figuras más emergentes más importantes del ajedrez mundial. Es un dato que no representa ninguna novedad. Sin embargo, su talento parece no encontrar su techo, por eso es que en cada competencia en la que participa, el ajedrecista argentino de 12 años despierta mucha atención entre los principales referentes de la actividad. En las últimas horas realizó uno de sus mejores desempeños de su incipiente carrera por la 5ª rueda del torneo Challengers del 88° Festival de Ajedrez Tata Steel ante la prodigio china Miaoyi Lu.
En ese contexto despertó elogios entre los especialistas en el circuito, pero lo más impactante que una de las leyendas del ajedrez, Garry Kasparov, utilizó sus redes sociales para hacer un comentario sobre Oro: “Chessi”, escribió el azerbaiyano de 62 años en su perfil de X. La referencia es clara: mezcló la palabra ajedrez en inglés (Chess) y le sumó la “i” para darle la asociación a Lionel Messi.
Chessi! 🇦🇷 https://t.co/4Oc45C9jcf— Garry Kasparov (@Kasparov63) January 22, 2026
No es la primera vez que elogia de esta manera Kasparov a Oro, ya que lo hizo de la misma manera en 2024, cuando el argentino se convirtió en el maestro internacional más joven de la historia.
Kasparov calificó a Oro como “Chessi” y lo acompañó con una bandera de la Argentina, en un reposteo que realizó de una publicación del sitio Chess24com, en el que escribieron: “El año pasado, Faustino Oro, de 11 años, anotó 3.5 en 13 rondas. ¡Este año, con 12 años, ha empezado con 4 puntos en 5 rondas!“.
Esta no es la primera vez que desata elogios de grandes figuras del ajedrez, porque en el comienzo de 2026, se enfrentó al noruego Magnus Carlsen que dijo sobre Oro: “He llegado a apreciar a Messi cada vez más, pero creo que Faustino es mucho mejor a los 12 años que Messi a los 12 años. Un día, Messi tendrá suerte de ser comparado contigo”.
En el cierre de la quinta ronda del torneo Challengers, Oro protagonizó uno de los enfrentamientos más esperados y su victoria se produjo luego de 27 jugadas en una Apertura Cuatro Caballos, donde condujo las piezas negras ante la prodigio china, Miaoyi Lu, de 15 años, ubicada en el puesto 28 del ranking femenino de la FIDE y número uno mundial entre las menores de 20 años.
Según los programas informáticos especializados, su desempeño roza la perfección: Faustino Oro alcanzó un 95,7% de precisión en la partida, una cifra destacada incluso para los estándares más altos del ajedrez internacional. Oro ya se consolidó en el escalón más alto del en el 88° Festival de Ajedrez Tata Steel, en Países Bajos. Tras superar su propio registro del año anterior y con una performance que alcanza los 2760 puntos, el argentino iguala el nivel de juego de los mejores ajedrecistas del mundo, posicionándose como uno de los punteros del torneo junto con la azerbaiyana Aydin Suleymanli y el estadounidense Andy Woodward, ambos con 4 unidades.
Restan ocho jornadas para el final de la prueba, en las que Oro buscará mantener el liderazgo y en la próxima instancia que será este viernes, Faustino Oro conducirá las piezas blancas frente a Max Warmerdam, economista y bicampeón neerlandés de 25 años.
