Camilo Castagnola: “Siempre me gustó tomar mis decisiones y decir lo que pienso”

Diez años atrás, Camilo Castagnola era un flaquito que volaba como delantero en un equipo de polo. Ligerísimo, flotaba a mil con la bocha hasta el arco, porque la habilidad ya estaba. ADN Cambiaso en sus genes, por parte materna. El ADN Castagnola, el de la locuacidad visceral, todavía no se manifestaba. ‘Jeta’ era un chico casi más hosco que tímido, negado a hablar ante un grabador, cámara o teléfono como si se tratara de una declaración indagatoria. Había ganado la Copa República Argentina con el papá y el hermano, a sus 13 años. Una experiencia de niño de ésas que terminan siendo películas perpetuas. Pero el muchachito rechazaba emitir palabra.

Seis años atrás, lo primero que llamaba la atención al visitar las caballerizas de La Natividad era una media atascada en el acelerador de una motito. Camilo era un adolescente de 17 recién cumplidos, que a pesar de ser ya polista de Triple Corona, del reciente estreno en Palermo, seguía con ese vicio tan divertido como riesgoso –evidenciado por una zeta de El Zorro en la espalda– del “polo-moto”. Ahora sí las palabras brotaban, pero la fuente verbal era de escaso caudal.

Un diminuto 'Jeta' Castagnola aplaude a su padre cuando éste levanta la Copa República Argentina, conquistada junto a 'Barto' (el segundo desde la izquierda) en 2016 y por La Natividad; un recuerdo indeleble.

Hoy Camilo Castagnola es un señor polista. El número 1, o el 2, del mundo, prácticamente a la par de su hermano Bartolomé, con su primo ‘Poroto’ Cambiaso cerca. Está posando frente al establo, pero en vez de calcetines desubicados hay una ristra de trofeos: Argentino Abierto, Hurlingham, Tortugas, Copa de Oro inglesa y homónima estadounidense, Copa de la Reina y Abierto de Estados Unidos, y faltan los tres principales de España. La del US Open es su más reciente conquista, la que hizo el cartón lleno de los torneos más grandes de su deporte. Y a los 23 años Camilo ya consiguió todo. Lo que casi nadie a su edad.

Ganó altura y anchura física, gloria deportiva y hasta verba. Pasó del teenager que se despertaba después del mediodía –incluso en días de partidos importantes– al profesional superentrenado que lleva adelante su propia organización de caballos y personas. Sigue costándole disponerse a esa obligación no escrita de los deportistas cracks, el contacto con los medios, pero una vez aceptada, Jeta ahora fluye. Y se abre y dice cosas. Ahora sí aparece el gen Castagnola de la frontalidad. Que, por cierto, no implica combatividad.

Tremendo goleador y ejecutor de penales, Camilo es hoy uno de los dos mejores polistas del planeta, al servicio de La Natividad-La Dolfina en la Triple Corona argentina. Santiago Filipuzzi

“Recién veía todos los trofeos juntos y la verdad es que es muy lindo. Es muy difícil conseguirlos. Tengo 23 años y soy un agradecido. Hay mucha gente que me ayudó y no se la ve, pero que forma parte de todo esto tanto como yo. Aprovecho para agradecerles a todos. Son muchos”, suelta en esa suerte de sala de estar que está en su prolija casa-caballeriza. Mesa de madera, mate a mano, cuadro de él de fondo. Y un mazo de cartas españolas que se parte y que va y viene entre sus manos.

Su refugio cuando está en Cañuelas y no sobre un caballo: la sala de estar donde come, mira televisión –poco de polo– y recibe gente, en su hogar-caballeriza. Rodrigo Néspolo

–Estás unos días en Argentina, después de coronarte en Estados Unidos y antes de irte a Inglaterra, pero acabás de montar a caballos. ¿Para vos el polo es más disfrute o más trabajo?

–Bueno, mi forma de descansar es estar arriba del caballo. Me cuesta no estar arriba de uno. Y es lindo volver a casa y desconectarme un poco. Por más que siga arriba del caballo, corto la competencia y la cabeza se relaja un poco.

–Todavía te cuesta afrontar los micrófonos, los teléfonos, las cámaras...

–Sí, pero ahora un poquito menos.

–Por tu timidez, ¿te da pereza el tema mediático?

–Ya me acostumbré. Son varios años los que llevo jugando y uno va acostumbrándose. Sé que eso es parte del trabajo y hay que hacerlo. Ya no me da tanta vergüenza ni me cuesta tanto.

Con los años, Castagnola ha crecido en físico y en sociabilidad; conserva algo de la timidez, pero está más abierto y cree que en algún momento se largará a hablar en inglés, algo importante en su trabajo de polista. @jetacastagnola

–¿Mirás o leés lo que sale de vos en la televisión, los sitios, las redes?

–No me pongo a buscar lo que sale, pero a veces aparecen cosas y las veo. El otro día justo hablaba de eso con papá y le decía que no me influían lo malo ni lo bueno que dicen de mí, que siempre está. Yo hago lo mío, me mantengo enfocado en mis cosas y no me fijo tanto en eso.

–¿Te cuidás en lo que decís?

–No, no. Yo trato de ser sincero y decir siempre lo que pienso.

–Cómo tu papá. Él no tiene ningún problema en decir lo que piensa...

[esboza una sonrisa] –No sé si en el nivel de papá, pero me gusta decir lo que pienso.

–Considerando tu timidez, ¿cómo te manejas con los patrones? Ellos te convocan por tu calidad polística, pero en algún momento tenés que establecer un vínculo, acordar condiciones. ¿Tuviste alguna dificultad a raíz de eso? ¿O dejás el asunto en manos de otra persona?

–Siempre tuve la suerte de trabajar en familia y me dieron una mano muy grande. Durante muchos años tuve patrones que habían sido de papá. Eso facilitó las cosas. Pero sé que es un tema que se trabaja y que tengo mucho por mejorar en ese sentido. También tengo que aprender a hablar inglés. Porque es una limitación muy grande la que tengo hoy para relacionarme con ellos.

El Olimpia de Oro que premió su magnífico 2025, incluido el cartón lleno en la Triple Corona argentina; hoy no existe un delantero como él en el polo.

–Hace un tiempo, en una entrevista, Lionel Messi dijo que se arrepentía de no haber aprendido inglés, porque había tenido la oportunidad de conocer mucha gente importante y no había podido dialogar con ella.

–Es muy importante hablar inglés, abre muchas puertas. Hay que poner voluntad y aprenderlo. Creo que en algún momento voy a hablarlo. Entiendo bastante, ¿eh? Y la timidez me juega un poquito en contra. Imaginá que me cuesta hablar en español; entonces, largarme a decir algo en inglés [ríe]. De a poco voy a ir haciéndolo.

–¿Cómo te vinculás con tu patrón estadounidense Curtis Pilot, con el que acabás de ganar la Copa de Oro y el Abierto de Estados Unidos? No habla español.

–No, nada. Por eso te digo que eso me limita. No hablábamos mucho, y cuando lo hacíamos, era con alguien por medio. Porque por más que pueda largarme a hablar a lo ninja, tengo que saber bien lo que digo y saber bien lo que me dicen.

–Él era el patrón de Facundo Pieres. ¿Por qué cambió?

–No sé. El año pasado, cuando terminó la temporada, me llamó Gonzalo de la Fuente, el manager del equipo Pilot, y me preguntó si estaba como para jugar. Ahí nomás dije que sí, porque es una organización muy grande y yo sabía que al entrar a un equipo así iba a tener muchas más chances de ganar. Ni dudé y desde ese momento le dimos dar forma al equipo para esta temporada.

–¿Al resto del equipo lo arma el patrón o su jugador principal?

–Curtis me contrató y empezamos con Gonzalo a tirar ideas entre nosotros. Fuimos armándolo entre todos [se completó con Lorenzo Chavanne y Mackenzie Weisz].

Curtis Pilot, Mackenzie Weisz, Castagnola y Lorenzo Chavanne con la Copa de Oro de la USPA; el patrón y Camilo tienen una comunicación limitada por no hablar el idioma del otro, pero eso no afectó el rendimiento del equipo. @agusfondaph

–En la temporada de Palm Beach hubo muy pocos patrones. ¿Es un tema que preocupa?

–Sí. No sé a qué se debe. Ahora en Inglaterra hay bastantes patrones, no sé por qué más que en Palm Beach. La realidad es que Palm Beach no está fácil; muchos jugadores de los mejores del mundo no tienen trabajo allá. Es un lugar impresionante, la competencia es tremenda y hay una calidad de vida muy buena; estaría bueno que más patrones se arrimaran.

–Cayó de golpe la cantidad de equipos en el alto handicap.

–Sí. Yo empecé a jugar las copas de 22 goles de allá hace dos años, y eso en los dos años fue igual. Siempre están las organizaciones de punta, pero no en la cantidad que hay en Inglaterra. Creo que ahora en la Copa de la Reina va a haber 22 equipos. Palm Beach está complicado, pero creo que de a poco los patrones van a ir entusiasmándose y aparecerán nuevos.

–¿Inglaterra es el principal destino del circuito internacional?

–Hoy, sin dudas. En Inglaterra hay un nivel de organizaciones y una competencia que no veo en ningún otro lugar del mundo. En Estados Unidos está la mitad del total de equipos.

–¿Habrá influido que en su momento se hiciera la liga de 26 goles y quedara la 22 por otro lado?

–Creo que no. Me parece que fue muy positiva para el polo la liga de 26, le dio laburo a un montón de gente. Al haber dos ligas, había mucho más trabajo para todo el mundo.

–El estancamiento en Palm Beach favoreció la temporada de otoño de Argentina. Este año muchos jugadores de alto handicap en el Polo Tour y la Copa República.

–Sí, había un alto nivel acá. Veía los equipos anotados y ese nivel de polo en otros años no existía.

Llevar la bocha en el aire es un hábito del talentoso Jeta Castagnola, que tuvo mucho éxito en su primera temporada en Pilot; quiere que haya más patrones en Palm Beach. intagram

–Este año no vas a jugar por Dubai en Inglaterra. ¿Cómo será tu temporada allá?

–Por Dubai va a jugar Barto [Castagnola] con Tarek [Albwardy, hijo de Ali, patrón de Lolo durante mucho tiempo]. Yo voy a jugar la Copa de la Reina por Balanz Capital, de Claudio Porcel, y la Copa de Oro por La Hechicera, de Pablo Galante, con Ned Hine y Lorenzo Chavanne.

–No es común tener equipos distintos.

–No, no es normal, pero me llamaron y acepté. Éste es el primer año en que jugarán los dos. Estaban como para empezar de a poco, así que comparten equipo. Los dos tienen 0 goles.

–¿Y en Sotogrande?

–No voy a ir a Sotogrande, volveré a Argentina. El año pasado también vine desde Inglaterra y metí polo acá con papá y mi hermano. Estuvo muy divertido.

–¿Eso es porque no surgió una propuesta? ¿O surgió una y no la aceptaste?

–Tenía un equipo y terminó cayéndose. Después, ya estaban todos los equipos medio armados y se complicó estar en otro porque ya no quedaban patrones. Entonces me dije “me voy a Argentina”.

–¿En cuál temporada estás más cómodo y no sentís la obligación de estar?

–Por obligación, ninguna. Porque me encanta competir y sé que en Estados Unidos y en Inglaterra está la mejor competencia del deporte que practico, entonces voy feliz ahí... Voy feliz a todos lados, pero si me das a elegir una, además de la de Argentina, tomo la de Inglaterra, por el nivel de competencia. Y Sotogrande... El lugar está buenísimo, la playa está muy cerca, se come bien... Está bueno.

Con un número atípico para él, el 4, se abre paso en la cancha central de International Polo Club Palm Beach, donde este año obtuvo los dos principales trofeos de la temporada de Estados Unidos.

–¿Te gustaría jugar en otro lugar y no te da el tiempo? ¿O considerás suficiente todo lo que jugás?

–Me gusta el circuito que hacemos y me gusta competir. Y los torneos buenos están donde tengo la suerte de jugar. Entonces, estoy feliz, y también creo que es bueno no sobrepasarse y aprovechar bien los tiempos para descansar.

–¿A qué destinás la plata que ganás como polista profesional? ¿A sostener el polo o a darte algunos gustos?

–Todavía soy chico y uso la plata para mejorarme, para armar una buena organización y apostar al futuro. Para poder competir en la actualidad y comprar caballos. Por ahora, a todo lo que gano lo invierto en el polo.

Con tanto trofeo, a Castagnola le queda solamente repetir lo máximo posible lo ya ganado; tiene pendiente solamente la Copa Coronación, que Argentina disputa con Inglaterra cuando ésta la invita, cada varios años. Rodrigo Néspolo

–Los caballos hacen la diferencia.

–Son clave. Y uno nunca termina de estar montado como quiere. Siempre quiere mejorar, y para mejorar no hay otra que ir comprando caballos.

–¿Tu padre les habla de esto? ¿Aconseja a Barto y a vos?

–Sí. Papá es más fanático de los caballos que nosotros, y le gusta comprar. Cuando él ya había dejado de jugar, nosotros éramos chiquitos y todavía no se sabía a qué nos dedicaríamos, él ya invertía en nosotros y nos compraba caballos. La verdad, un crack. Siempre nos dio todo. Es un fanático.

–¿Soñás con tener palenques 100% con cría propia, Castagnola, o te da lo mismo de donde vienen los caballos y lo importante es tener los mejores?

–Obviamente, me gustaría que la cría funcionara y fuera un negocio para poder montarme lo mejor posible y competir en lo más alto. Pero creo que nunca voy a dejar de comprar las yeguas buenas, y me da lo mismo si tengo todos los palenques de mi cría o tengo la mitad de mi cría. Yo quiero tener los mejores palenques posibles y para eso hay que criar y comprar.

Mala noticia para Juan Martín Zubía: Camilo Castagnola viene lanzado en velocidad con la bocha dominada... Rodrigo Néspolo

–¿Qué pensás de la clonación?

–Tuvo un boom muy grande cuando apenas salieron los clones de Cuartetera [icónica yegua de Adolfo Cambiaso]. Tuve la suerte de subirme a varios, y son impresionantes. Después de eso, todo el mundo se largó a hacer clones, y yo no veo tanto resultado bueno. Hay caballos que tienen edad como para estar jugando y no los veo. Así que habrá que esperar un poquito más.

–¿Hablás en general o de la cría de ustedes?

–Tenemos clones nuestros y de todos lados. Pero me refiero a los clones en general. Casi todos los que fueron buenos jugadores se largaron a hacer clones de sus yeguas buenas y hoy no se ve que haya tantas yeguas buenas compitiendo en la Triple Corona.

–¿Por qué pasa eso?

–No tengo la respuesta. Supuestamente, desde el punto de vista genético es el mismo animal. Pero no sé... Habrá que ver.

–Vos, de todas formas, clonás.

–Sí, yo clono. A la yegua buena la clono. Y está bueno porque genéticamente tengo varias copias de la yegua buena. Está bueno como negocio y para jugar también. De ese modo hay más chances de sacar una yegua buena.

La prolijidad y la amplitud de las caballerizas de Camilo; el muchacho de 23 años es quien administra su organización de caballos y personal, prácticamente una pyme que actúa en varios países. Rodrigo Néspolo

–¿Santana es la mejor que tenés?

–Sí, la mejor que tengo en Argentina. Esa yegua es de Dubai.

–¿Ya está clonada?

–Sí. Tiene entre 15 y 20 clones ya nacidos. Todos chiquitos.

–En 2016, cuando ganaste la Copa República, eras muy tímido, no querías ni hablar. Ahora estás más locuaz.

–En algún momento iba a tener que aflojar, ¿no?

–¿Cómo cambiaste en otros aspectos de la personalidad?

–Fui cambiando, es lógico. Mi timidez fue cambiando. Me gustaba estar con la gente con la que tenía confianza y en familia, y siempre metido para adentro. Me costaba más que ahora relacionarme con personas que no conocía. La exposición del polo hizo que tuviera que salir a hablar y relacionarme con muchas personas que no conocía. Pero eso también va un poco con la edad. Ya pasaron diez años y en algún momento iba a tener que madurar, soltarme.

–¿Te involucrás en las cuestiones de la organización? Comprar caballos, contratar gente... ¿O todo eso sigue en manos de Lolo?

–Yo ya tengo mi propia organización y manejo todas esas cosas. Papá tiene sus cosas por su lado, y yo, las mías por el mío. Barto, también. Siempre fui medio así, de ocuparme de mis cosas. Siempre me gustó hacer cosas, tomar mis decisiones, lo cual, obviamente, lleva a confundirse, también. Es la manera de no quedarse toda la vida ahí y de aprender.

Los hermanos Castagnola clonan caballos, pero Camilo no ve tan buenos resultados en las copias como habría esperado, tanto las propias como las ajenas. Santiago Filipuzzi

–Se dice que sos el que tiene el carácter más fuerte en el equipo. ¿Es así?

–Me gusta decir lo que pienso. Si algo me incomoda, trato de decirlo. Y en el equipo hay confianza como para que todos podamos decir lo que pensamos y lo que sentimos. Lo valoro mucho.

–¿Qué te gusta hacer cuando bajás del caballo? En un momento era el polo-moto...

–Me gustan otros deportes. De chiquito jugaba mucho al golf y en un momento hasta quería dedicarme, pero tenía servido el polo. También me gustan el fútbol, el tenis... En los últimos tiempos adquirí un hábito que me gusta mucho: la meditación. Meditar es muy interesante.

–¿Cómo es eso?

–Empecé hace como un año. Lo hago a la noche, antes de dormir. Solo, siguiendo un procedimiento. No soy ningún experto, pero me hace bien y lo hago a mi manera. Me gustaría empezar a hacerlo mejor en algún momento, pero hoy lo hago tranquilo y me hace bien. Pongo YouTube en el teléfono, busco una meditación guiada y me quedo ahí veinte minutos. Me ayuda a bajar a tierra y calmar un poquito la ansiedad, por más que no sea una persona ansiosa.

Piedra libre para Camilo Castagnola antes de la final del Argentino Abierto; el número 1 logró el torneo máximo en cuatro de los últimos cinco años.

–¿Te gustan más el polo o los caballos?

–Me gustan los caballos y la competencia. En el polo no soy el más fanático. Mi hermano y mi papá son mucho más fanáticos que yo.

–¿No mirás partidos, a tus rivales?

–No, cero. Y en eso también puedo mejorar. Pero no me gusta mirar videos, me aburro. En cambio, me gustan los caballos y competir. Siempre estoy pendiente de si aparece alguna yegua. Eso me encanta.

–¿Te ves mucho tiempo jugando y criando? Recién tenés 23 años, claro.

–Me veo mucho tiempo en esto porque lo disfruto. Para mí no se trata de un compromiso o de algo que haga forzado. El polo es mi rutina de vida y así lo tomo. Me gusta lo que hago. Voy a entrenarme y lo disfruto.

“Va a depender de Adolfito”

Cuentan que la llave de las decisiones en La Natividad es de él. No es sólo el que baja el martillo entre Bartolomé, ‘Lolo’, su papá, y ‘Barto’, su hermano: Camilo es el que propone. Dicen, sin que Jeta lo constate ante un grabador, que es él quien propició el terremoto positivo, el que eliminó la grieta, cuando quiso que su tío Adolfo Cambiaso se fusionara con los Castagnola y el ya comprometido ‘Poroto’ para formar un dream team, ese La Natividad-La Dolfina que en 2025 arrasó en la Triple Corona argentina. La incorporación de Adolfito conllevaba el deshielo más esperado en el polo, uno de 15 años entre dos ex hermanos de la vida: Adolfito y el propio Lolo. Como si fuera poco, cuñados, también.

La ya clásica autofoto de Camilo y Barto Castagnola con su mamá, Camila Cambiaso, con un trofeo de la Triple Corona argentina; en 2025 incorporaron a la imagen a sus nuevos compañeros, Adolfo y Poroto Cambiaso. @camilacambiaso

–El año pasado ganaron todos los partidos. El objetivo será el mismo, la Triple Corona, porque no hay algo superador...

–Sí, pero, obviamente, no es fácil. Hay que seguir mejorando y montándonos. Creo que todavía podemos jugar un poquito mejor. Pero es normal. Se trataba del primer año juntos. Ahora más o menos tenemos una idea de lo que somos y estamos motivados para seguir mejorando. Ojalá sigamos ganando títulos.

–¿Hasta cuándo?

–No sé cuándo. Sí sé que estamos felices porque vamos a jugar un año más con la misma formación. Tenemos muchas ganas de que llegue la temporada argentina. El año pasado estuvo muy lindo, lo pasamos muy bien y se disfrutó mucho todos los días.

–¿La continuidad depende de Adolfo Cambiaso? ¿Tratan el tema a largo plazo con él?

–Sí, va a depender de Adolfito, hasta cuando quiera jugar. Es una decisión de él. Mientras esté contento con nosotros y quiera seguir jugando, va a seguir. Para nosotros es un placer. Es un animal por cómo sigue jugando, así que ojalá siga varios años. Y con Poro y Barto veo un equipo para largo. No hablamos del tema; es algo que va a ir dándose naturalmente.

El "sí" de Jeta fue decisivo para que Adolfito se fusionara con La Natividad; su tío estuvo 15 años distanciado de su papá, Lolo Castagnola, pero ahora todos tiran juntos y Camilo quiere que Cambiaso supere el récord histórico de abiertos de Palermo ganados. Rodrigo Néspolo

–Si este año ganaren el Argentino Abierto, Adolfito empatará en conquistas a Juan Carlos Harriott [h., 20], y si siguieren en 2027 y volvieren a ganar, lo superará. No hay que descartar que tenga ganas de jugar dos años más, ¿no?

–Y, estaría lindo, pero hay que ir pasito a pasito. Falta mucho para este año, para Palermo. Hay que volver de las temporadas de afuera, empezar de vuelta, agarrar sistema, jugar bien... Ojalá se nos dé y ayudemos a que Adolfito sea el máximo ganador de Palermo.

–Cuando se retire Adolfito quedará un lugar libre. ¿Lucas Monteverde [n.] está tocando la puerta?

–No. Nada. Tenemos una muy buena relación con él; lo vemos cantidad. Pero no se habla del tema. No nos habló nunca, ni nos juntamos nosotros para hablar de eso. Por ahora se trata de disfrutar de este equipo, de tener al mejor jugador de la historia y compartir la cancha con él. A veces, por ser nuestro tío y verlo tanto, no caemos, pero hay que disfrutarlo.

Esta formación, pero con Camilo en lugar de Lolo, puede darse en el futuro, compuesta por Barto, Poroto y Lucas Monteverde (n.); por ahora, los Castagnola no hablan con Lukín sobre incorporarlo al equipo, porque Adolfito Cambiaso va a continuar en La Natividad-La Dolfina mientras él quiera. Fabian Marelli - LA NACION

–En un momento tu padre y tu tío estaban distanciados. ¿Ustedes ayudaron a que ellos se juntaran y se armara este equipo familiar, La Natividad–La Dolfina?

–Puede ser. Creo que Poro tuvo mucho que ver. Él tiene una muy buena relación con papá, se quieren mucho. Papá quiere a Poroto como a un hijo más. Y fue dándose medio naturalmente. Lo del distanciamiento fue una cosa del pasado y ya se sanó bastante, de ambos lados. Se querían mucho. Eran como hermanos. Nosotros disfrutamos mucho esta unión en el equipo y ellos también. El año pasado se los veía muy contentos y disfrutar al máximo.

–¿Fue un lío ponerse de acuerdo en el nombre del equipo y en los colores de la camiseta?

–No... Se generó una gran expectativa en cuanto al diseño de la camiseta. Después, nosotros empezamos a j... un poquito con eso por tanta expectativa. Me acuerdo de que en el día del debut salimos a taquear, en el Abierto de Hurlingham [jugado mayormente en Pilar], todos con buzos, para no descubrir la camiseta. Y hacía un calor... [ríe] Me parece que está bueno el nombre, y la camiseta también. Estamos todos contentos.

–Entre los equipos de la Triple Corona de este año hay dos fuertes, ustedes y Ellerstina–Indios Chapaleufú; dos intermedios, y un resto bueno pero con menos chances de ganar. ¿Tenés esa impresión?

–Para mí, en los papeles hay equipazos. Después, una vez que se empieza a jugar, uno se da cuenta de a dónde va la temporada. Creo que Ellerstina–Indios Chapaleufú fue el que mejor jugó al polo durante la temporada pasada. También veo, en otros equipos, a muchos chicos pisar fuerte y mejorar muy rápidamente. Hoy el nivel es muy competitivo, y creo que de ahora a cinco años el polo va a seguir subiendo su nivel aun más.

Camilo escapa de Cruz Heguy rumbo al arco del tablero de la cancha 1 de Palermo, en una final que La Natividad-La Dolfina dominó ampliamente; no obstante, el 1 reconoce que Ellerstina-Indios Chapaleufú es el conjunto que mejor polo jugó el año pasado. Fabián Marelli

–¿Los cuatro continuará en sus posiciones? Vos de 1, Poroto de 2, Adolfito de 3 y Barto de back.

–Creo que estamos bien. Cada uno encontró una comodidad en la cancha, que al principio era una incógnita.

–Se cumplieron diez años desde que ganaron la Copa República Argentina Lolo, Barto y vos. ¿Qué recuerdo tenés?

–Me acuerdo de que ese día fue muy emocionante. Era una copa importante y la ganamos; yo tenía 13 años y recién estaba apareciendo en el polo. Fue un triunfo muy importante para nosotros. A partir de ese momento trabajamos, jugamos más y mejoramos. Recuerdo esa copa República como un paso muy importante para haber llegado a donde estamos en el presente.

–¿Y tenés fresco el debut en Palermo, de 2019? Con 28 goles de handicap, un 13-7 a La Albertina, que tenía 32.

–Sí. Parece que hubiera sucedido ayer. Fue una locura ese año. La cancha 2 estaba llena. Fue increíble. No nos quedamos con eso. Seguimos trabajando. Tuvimos un 2020 normal, y después armamos este equipo. De los últimos cinco abiertos de Palermo ganamos cuatro. Tremendo. Y creo que la clave está en disfrutarlo. Somos una familia y estamos juntos todos los días, conviviendo y pasándola bien. Es muy divertido.

Tras aquel estreno en Palermo, a los 16

–Este año la temporada terminará una semana después, porque se suman los dos equipos de la clasificación a jugar en Tortugas. ¿Para ustedes es larga la temporada?

–No. Y está bueno que sea más larga. Si es la que más disfrutamos... Que dure más.