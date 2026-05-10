Top 14 de la URBA: un final de locos y el festejo del campeón, de la mano de Scooby Gutiérrez Taboada

Mientras el viento arremolinado jugaba su partido y las gotas de lluvia se iban diluyendo, el drama se apoderó de la escena; con dos jugadores menos y un minuto por jugar, Hindú pasó al frente con un penal de mitad de cancha, pero el campeón tuvo la última palabra en un desenlace cargado de tensión: el local perdió la salida, cometió un penal por matar el juego y Gonzalo Scooby Gutiérrez Taboada estampó el 26-25 a favor de Newman, que le quitó el invicto a Hindú en la séptima fecha del URBA Top 14.

Newman sacó la chapa de campeón en Don Torcuato. Aún superado en varios tramos del partido, no bajó la guardia. Bancó los embates de Hindú, que le tiró todo. Resistió y, cuando salió de ese asedio, se animó a jugar, con confianza en el traslado y momentos de lucidez. “Dejamos de estar en urgencia y empezamos a jugar. Sabíamos que íbamos a tener más la pelota por el viento y naturalmente nos iban a patear más. Encontramos la fluidez del juego y levantamos un partido en esta cancha que es una locura”, analizó Gutiérrez Taboada, algo errático en el juego con el pie en una tarde fría y ventosa.

Benjamín Lanfranco ante la triple marca de Hindú Pablo Elías - LA NACION

Habitualmente un equipo fuerte en las bases, Newman padeció las formaciones fijas: en un encuentro en el que no estuvo disponible Bautista Bosch, sufrió tres penales y un free-kick en contra en el scrum. Con la salida de Paul Cardinal por un golpe en la cabeza en el primer tiempo, no tuvo su eficacia habitual en el line y perdió tres lanzamientos propios. Sin pelotas de calidad y arrinconado en su campo, indisciplinado, fue ampliamente superado por un elefante con signos de sus mejores tiempos: un rugby intenso, con carreras fuertes y un medioscrum como Felipe Ezcurra que le imprimió un ritmo frenético. Si bien Newman arrancó ganando con el try de Beltrán Salese, el local respondió con las conquistas de Fermín Ormaechea, Lisandro Rodríguez y Agustín Capurro, para el 19-10 parcial.

Las tarjetas amarillas que repartió Simón Larrubia fueron relevantes para entender los distintos momentos del partido. En total fueron ocho jugadores sancionados, cuatro por lado. A los 14′ del segundo tiempo, en Newman ya habían sido amonestados Miguel Prince, Teófilo Garay, James Wright y Bautista Bonasso, pero hubo una acción que marcó un quiebre; el visitante perdía 22-10 y estaba arrinconado en su ingoal con un scrum en contra. El ingreso del experimentado Luciano Borio y los cambios de los pilares de Hindú modificaron la tendencia del scrum, y el Bordó se fue con un penal a favor. Además, Agustín Capurro le dio una palmada en la cara a un rival y recibió una amarilla.

El símbolo de la resistencia del Cardenal fue Rodrigo Díaz de Vivar, el capitán ante la ausencia de Alejandro Urtubey. Cuando su equipo era superado, recuperó tres pelotas en los rucks para frenar el vendaval local. “No fue el mejor partido desde el juego, pero actitudinalmente nos impusimos en el segundo tiempo”, reconoció la figura de la cancha.

El héroe de Newman: Gonzalo Gutiérrez Taboada sigue festejando una victoria inolvidable Pablo Elías - LA NACION

Hindú sufrió algunos golpes que diezmaron a su línea de backs. Federico Graglia, su jugador más desequilibrante, recibió una tarjeta azul por un golpe en la cabeza. Beltrán Álvarez dejó la cancha con dolor y Lucas Fernández Miranda tuvo que ingresar como wing por una molestia de Tomás Amher. Cuando Newman se lanzó a jugar en el tramo final encontró espacios moviendo la pelota por todo el ancho de la cancha. Justo Ortiz Basualdo definió pegado a la bandera al igual que Franco Longinotti, el potente wing que le puso el moño a una gran secuencia colectiva.

Hindú fue preso de su ansiedad por recuperar la pelota. Lautaro Bávaro y Ramiro Herrera fueron amonestados, Newman pasó al frente a cuatro minutos del final por un penal de Gutiérrez Taboada, aunque el local respondió a un minuto del cierre con una patada de larga distancia del marplatense Lisandro Rodríguez. Pero el campeón, que no bajó los brazos durante 79 minutos, no lo iba a hacer hasta el final: con un gran salto, Díaz de Vivar capturó la última salida y Fermín Ormaechea cometió el penal por matar el juego. El diez se incriminó solo con el gesto posterior.

El triunfo de Newman

“Es la situación del pateador: héroe o villano. Siempre lo digo. A veces toca errar y otras meter. Igual es un triunfo que se construyó en todo el partido y lo merecíamos”, puntualizó Gutiérrez Taboda, que con su largo recorrido en el rugby de Buenos Aires conoce los sinsabores de esa función. Un triunfo para consolidar a Newman entre los cuatro mejores, que en siete fechas están bien marcados. Hindú perdió el invicto, pero volvió a estar a la altura de los protagonistas y puede permitirse ilusionarse.

La síntesis