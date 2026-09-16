El perfecto debut de Argentina en la Olimpiada de ajedrez

Probablemente fue en Samarcanda (Uzbekistán), su lugar de residencia, donde el emperador Tamerlán jugaba al “gran ajedrez”, una variedad de ajedrez con más casillas y más piezas que el que conocemos, con su ministro, y mejor maestro de su tiempo, el llamado “Alí el ajedrecista”. En esa ciudad mítica, que parece salida de las Mil y Una Noches, capital del antiguo imperio persa, enclave de la ruta hacia la seda, y emparentada con la historia del ajedrez, empieza hoy, y por doce días, la 46° Olimpiada de ajedrez.

Es un evento singular del ajedrez con más de cien años de historia, ya que el primero se organizó en París 1924. Se disputa cada dos años, y aunque se han hecho intentos de integrarlo con otros deportes, se mantiene orgullosamente aparte. Es el certamen máximo dentro del ajedrez, un Coliseo en el que se citan en pugna todos los mejores ajedrecistas del mundo, representando a sus países.

Among the players in action today is Faustino Oro, now officially a grandmaster and top board for Argentina at the age of 12! #ChessOlympiad pic.twitter.com/gdTsmWiJbR — chess24 (@chess24com) September 16, 2026

Son dos competiciones; hay una olimpiada absoluta, de género libre y abierto, y una olimpiada femenina, restringida a las mujeres. Los equipos constan de cuatro tableros titulares y un suplente. Se establece una grilla con una preclasificación previa, según sea el promedio de ranking Elo de los integrantes de los equipos. Argentina está preclasificada 24 en la categoría absoluta, y 28 en la femenina.

El orden de los tableros los decide, de manera arbitraria, cada equipo. Así, el staff argentino colocó en el primer tablero a Faustino Oro, pese a ser el de ranking más bajo del equipo. Es un poco como adelantar los relojes, en el sentido de que Oro está llamado a ser el primer tablero del equipo argentino, tal vez durante toda su vida deportiva.

At just 12 years old, Faustino Oro is leading Team Argentina at the FIDE Chess Olympiad 2026! 🇦🇷♟️



❗️ He is the second-youngest Grandmaster in chess history.#ChessOlympiad pic.twitter.com/nJgVo5ozQM — International Chess Federation (@FIDE_chess) September 16, 2026

El ordenamiento entonces quedó así: primer tablero Faustino Oro (2537), segundo Diego Flores (2590), tercero Sandro Mareco (2551), cuarto Fernando Peralta (2553), y quinto Federico Pérez Ponsa (2541). Un equipo homogéneo, como se puede apreciar valorando el ranking de cada uno. El capitán es Tomás Sosa. El equipo femenino argentino forma así: Candela Francisco (2268), María José Campos (2230), Anapaola Borda (2204), Ana Scarsi (2212) y Ernestina Adam (2186), con Sebastián Iermito de capitán.

“Es mi primera Olimpíada, necesito acostumbrarme a la sala y a todas estas cosas, pero estoy muy contento. Voy a intentar hacer mi mejor actuación y, bueno, disfrutar, que es la cosa más importante”, señaló Oro, en una breve entrevista antes de comenzar el certamen, vestido con la camiseta de la selección nacional de fútbol.

Faustino Oro sigue acumulando experiencia Nicolás Suárez - LA NACION

Argentina tiene una larga tradición olímpica, cuya edad de oro fueron los años cincuenta, con tres subcampeonatos olímpicos consecutivos en Dubrovnik 1950, Helsinki 1952 y Amsterdam 1954, todas bajo el liderazgo de Miguel Najdorf. Actualmente es el mejor preclasificado de los países latinoamericanos, y a partir del advenimiento de Faustino, con un gran tirón para la prensa de todo el mundo, ya que es insólito que un niño de doce años encabece un equipo fuerte como el argentino.

Sobre las expectativas, toda ubicación final que mejore la preclasificación debe verse como buena, y entrar en el top diez sería extraordinario. En la primera ronda, Argentina debutó con un contundente cuatro a cero ante la débil formación de Kenia. Ganaron los cuatro tableros titulares en partidas fáciles sin historia. También las damas ganaron cuatro a cero sin despeinarse ante Namibia, quedando Candela en reserva. En la olimpiada femenina, los principales candidatos suelen ser India, Georgia y China.

🇮🇳 Team India’s board order for Round 1 of the FIDE Chess Olympiad 2026! ♟️



Did you expect this? #ChessOlympiad pic.twitter.com/dnumPb9snO — International Chess Federation (@FIDE_chess) September 16, 2026

Esta Olimpiada de Samarcanda logró el récord de países participantes: 208. El podio de favoritos lo integran Estados Unidos, India y el local Uzbekistán. Así quedaron, con India en el primer puesto, en la última olimpiada. Podemos citar como curiosidad que el campeón mundial de ajedrez, Dommaraju Gukesh, es sólo el cuarto tablero de India, ya que estos se atienen (a diferencia de Argentina) al riguroso ordenamiento por Elo. Recordemos también que Rusia se encuentra excluida de la justa, como castigo por su incursión bélica en Ucrania.

Antes dijimos que en la olimpiada se daban cita los mejores ajedrecistas; bueno, todos los mejores no, Magnus Carlsen no ha venido. Importa menos el debilitamiento de Noruega que las señales que emite el número uno del mundo, acerca del tipo de competencia de ajedrez que prefiere, las cuales son cada vez más online, en detrimento de las presenciales.