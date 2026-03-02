Faustino Oro avanza sin prisa pero sin pausa en el abierto de Moscú
El chico argentino consiguió dos tablas en la tercera jornada de acción ante grandes maestros
Faustino Oro sigue en su cruzada en busca de la definitiva norma que lo consagre como el gran maestro más joven de la historia. En el Aeroflot Open de Moscú, tuvo que afrontar, en las jornadas cuarta y quinta, jugadas en el mismo día, que esto también contribuye a la exigencia del torneo, dos partidas contra grandes maestros. Jugó con una solidez impropia de su edad, y consiguió dos tablas que lo acercan al objetivo.
Obviamente sería mejor ganar, pero en el nivel alto del ajedrez, la técnica defensiva de los jugadores hace que las tablas sean un resultado muy probable. Y no sólo porque los maestros se defiendan bien, sino porque, dada esa cualidad técnica, jugar a ganar supone exponerse a perder. Es como le dijo el personaje de Kevin Costner a su hijo, cuando este se iba a lanzar a la política, en la serie Yellowstone: “Hijo, esto no es damas, es ajedrez, y vas a jugar con los maestros”.
Mientras, Faustino no se aparta del libreto: solidez en la apertura, jugar a ganar si la posición es ventajosa, y mantenerse sin arriesgar si la posición es pareja. En la cuarta ronda fue con blancas ante el gran maestro indio Raunak Sadhwani, y mantuvo en todo momento el equilibrio posicional con que salió de la apertura. En cambio, en la siguiente partida con el gran maestro ruso Aleksey Goganov, obtuvo una ligera ventaja gracias a su buena preparación teórica en la apertura. Pero no arriesgó innecesariamente, probó algunos escarceos aquí y allá, pero cuando vio que el rival respondió con prestancia, condujo con seguridad la partida a la bahía de las tablas.
Mañana, en una jornada single, por la sexta ronda, enfrentará, llevando las blancas, al gran maestro ruso Ivan Rozum, de 2444 de Elo. ¿Cuántos puntos tiene que hacer para cumplir con la norma? Eso no se puede saber todavía, porque, según sea el promedio Elo que se obtenga de los rivales que haya enfrentado a lo largo del torneo, tendrá que obtener una determinada cantidad de puntos.
Aquí hay que tener en cuenta que Oro participa en un torneo abierto, en el que juegan 169 jugadores, y el sistema de pareo hace jugar entre sí a los que tienen el mismo puntaje. No obstante, se puede ir haciendo una aproximación estimativa. Si se tiene en cuenta al rival de mañana, Faustino habrá enfrentado un promedio Elo de alrededor de 2440 hasta ahora. Si se mantuviera ese promedio (que, lógicamente puede variar) hasta el final del torneo, tendría que lograr más o menos el 65 % de los puntos en disputa, esto quiere decir 6 ½ sobre 9. Si el promedio Elo de los rivales sube lo suficiente, le bastará con hacer 6 puntos. De momento va encaminado, lleva 3 ½ sobre 5, pero sería un buen acercamiento si consigue sumar el punto del martes.
