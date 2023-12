Faustino Oro, con diez años, da la nota en los mundiales de ajedrez rápido

escuchar

En una ciudad, Samarcanda, salida de Las Mil y Una Noches, el niño precoz argentino Faustino Oro, con escasos diez años, se presentó en el mundial de partidas rápidas ante los pesos pesados del mundo del ajedrez de todas las edades. Su resultado fue notable.

Veamos el detalle: se trata en realidad de dos mundiales, uno de partidas rápidas al ritmo de 15 minutos por jugador + 10 segundos por jugada realizada, y el otro de blitz, más vertiginoso, con 3 minutos por jugador + 2 segundos por jugada.

El más importante de los dos es el de rápidas, porque se acerca más al ajedrez pensado clásico de los grandes torneos. En ese torneo, sobre 13 partidas totales, Faustino ganó 3, incluyendo un triunfo sobre un gran maestro y empató 2. Es un resultado sorprendente si estimamos que es un chico de diez años compitiendo con adultos que se cuentan entre los mejores del mundo y que lo superan largamente en el ranking. En el blitz el desempeño de Faustino fue aún mejor ya que sobre 21 partidas jugadas ganó 8 y empató una, volviendo a tener un gran maestro entre sus vencidos.

Faustino Oro FIDE

Por hacer una comparación, he reproducido partidas de Magnus Carlsen de cuando tenía diez años, y es evidente que el nivel de Faustino a la misma edad es superior. Este dato por sí solo no determina nada, pero es indicio del potencial de Faustino Oro. Este chico es un fenómeno del ajedrez, y aunque todavía es pronto para predecir hasta dónde llegará, no es arriesgado suponer que alcanzará la élite de los diez mejores del mundo.

Su actitud ante el ajedrez es muy profesional ya que apenas terminada su partida se pone a analizarla en profundidad con su computadora. Compromiso que también han asumido sus padres, dejando sus tareas, su rutina de vida, casi todo, para trasladarse con su hijo a vivir en Barcelona (el paralelo con Messi se deja sentir una y otra vez), sitio céntrico del ajedrez mundial, que permitirá a Faustino tener un roce intenso con el alto ajedrez, algo indispensable para progresar.

De las partidas de Faustino he seleccionado una donde ejecuta un inesperado y elegante remate. En la posición del diagrama Faustino Oro conduce la piezas negras ante el maestro internacional ruso Rudik Makarian. Le toca jugar, y como tiene la dama atacada, pareciera que tiene que moverla o cambiarla por la dama adversaria, pero...

24...Ab4! Ahora resulta que las blancas no pueden capturar la dama porque entonces la torre negra daría mate en c1. La secuencia inmediata que sigue es forzada y conduce a una posición ganadora para las negras que Faustino define con precisión. 25.axb4 Tc1+ 26.Td1 Txd1+ 27.Rxd1 Dxd5+ 28.Cd2 Td8 29.Dc3 Dxg2 30.Te1 Dxf2 31.h5 Df4 32.De3 Dg4+ 33.Rc1 Ad3 34.b3 Dxh5 35.Rb2 Dd5 36.Dxa7 Af5 37.Te2 Dd3 38.Tf2 Dc2+ 39.Ra3 Dc1+ 40.Ra2 Txd2+ (0–1)

Y por último, Carlsen

Queda poco más que decir de Magnus Carlsen: lo hizo de nuevo, al igual que el año pasado, volvió a ganar los dos mundiales, el de rápidas y el de blitz. Mientras algunos, como el campeón mundial Ding Liren, o el especialista Nakamura, ni siquiera se presentaron a disputar el torneo, sí lo hizo un nutrido lote de jugadores de élite, pero ninguno pudo con el noruego.

En el torneo de rápidas al llegar a la última ronda, Carlsen tenía medio punto de ventaja sobre el ruso Fedoseev, pero éste prefirió asegurar el segundo puesto haciendo un empate rápido, antes que intentar ganar para alcanzar al jefe. Viendo esto, Carlsen también forzó las tablas en su partida y se adjudicó el torneo. Tanto intimida el noruego a sus rivales, que estos prefieren ponerle la alfombra roja, antes que darle batalla. En el torneo blitz le resultó más duro porque el ruso Danil Dubov, quien fuera su colaborador en el pasado, le dio pelea hasta el final, pero aquí también Carlsen prevaleció por medio punto. Quedan pocos desafíos para él. Con nada más que 33 años, su retirada se intuye en el horizonte.

