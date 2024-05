Zizou Bergs es furor en TikTok, hace cantar al público en Roland Garros y lleva un nombre que le abre puertas en Francia

Escuchar

La primera semana de competencia en Roland Garros entregó varios episodios de tenistas que interactuaron con el efervescente público y marcaron divertidos hitos extradeportivos. Uno de los protagonistas fue Zizou Bergs, un belga para quien estar en la tercera rueda del segundo torneo de Grand Slam de la temporada es todo un suceso en lo profesional.

Bergs, que cumplirá este lunes 25 años, cosechó la mayor parte de sus éxitos en los challengers, de los que fue campeón ocho veces, y está 104º en el ranking mundial. Llegó al cuadro principal del abierto francés al superar la clasificación, como sucedió hace tres semanas en el Masters 1000 de Roma, donde le ganó un set al español Rafael Nadal.

Bergs superó la clasificación de Roland Garros y está en la tercera rueda, en la que debe completar su partido contra Grigor Dimitrov, suspendido por lluvia. DIMITAR DILKOFF - AFP

Para llegar al juego de este viernes, que resultó interrumpido por lluvia, ante el búlgaro Grigor Dimitrov (10º; vencía por 6-3 y 2-1), Zizou atravesó dos instancias remontando los partidos tras perder el primer parcial. Y el jueves, en su victoria en dos horas y media sobre el alemán Maximilian Marterer (101º), ofreció un festejo muy particular, descargando su alegría con un canto en complicidad con los aficionados.

Casi en el centro de la cancha número 5, apoyado por una buena cantidad de compatriotas y muchos locales, comenzó su show. “Where is the party?” (”¿dónde está la fiesta”?), entonó una y otra veces versos de una canción. Y siempre llegaba de la tribuna una misma respuesta: “The party is here” (”la fiesta está aquí”). Sonreía, gesticulaba, arengaba. La connivencia con los asistentes culminó con aplausos recíprocos, cuando el belga ya iba camino a su silla, mientras su adversario se retiraba.

“Zizou es muy querido en la parte francófona de Bélgica. Pero seguro que también en Francia todos conocen a Zizou, y les gusta alentarlo muy a menudo”, dijo a ATPTour.com el padre del tenista, Koen Bergs, su mayor hincha. “Se darán cuenta en las canchas de que incluso cuando jugó el último partido de clasificación, contra el francés Mathias Bourgue, los fanáticos no estaban en contra de él, y hasta había algunos que lo apoyaban”, recordó.

Zizou nació más cerca de la frontera con Países Bajos, pero el nombre con el que fue bautizado llega al corazón de los franceses. “Es muy popular y todo el mundo lo asocia con el futbolista Zinédine Zidane. Es increíble que aquí esté logrando avanzar [nunca había ganado en un certamen de Grand Slam] y meterse por primera vez en el top 100″, dijo quien eligió cómo llamarlo al nacer. Ésa es otra historia divertida.

“Obviamente es por el increíble Zinédine Zidane. Mi mamá siempre pensó que yo iba a ser una niña, así que no se hizo ninguna ecografía. Y cuando nací... ¡era un niño!”, contó el tenista. Su padre profundizó: “Tenemos un hijo mayor, Maxim, y por eso mi esposa estaba convencida de que [el segundo] iba a ser una niña. Teníamos varios nombres pensados, como «Amélie». Pero resultó que era un niño. Y reflexionamos sólo en ese momento cómo íbamos a ponerle. Yo había estado jugando fútbol en un club de mi barrio el año anterior [1998], durante el Mundial, y todos nos pusimos apodos cuando nos entrenábamos. El mío era «Zizou»... y le dije a mi esposa: «¿por qué no ‘Zizou’? Es especial y suena bien»”.

Zidane, campeón en Francia 1998 y en la Eurocopa 2000, ganó tres veces el premio al mejor jugador de FIFA y una vez el Balón de Oro. Luego, como entrenador, obtuvo la Champions League en Real Madrid. Es una celebridad en el mundo del fútbol. “Si sos un poco diferente y tenés un nombre distinto, las cosas no son tan fáciles. Pero cada vez que vuelvo a Francia para un challenger o algo así, la gente es un poco más amable conmigo gracias a mi nombre. Eso es realmente genial”, expresó el tenista belga, también reconocido por otros hechos de su vida personal.

El belga Zizou Bergs ganó los dos primeros partidos del cuadro principal de Roland Garros tras perder el set inicial. DIMITAR DILKOFF - AFP

A los 15 años, Bergs viajó a Burundi, país de África. La experiencia le abrió los ojos. Por eso, desde entonces hace donaciones a los necesitados de ese lugar. “No siempre somos conscientes, pero a veces tenemos mucho y sentimos que es poco. Crecés en una cultura muy buena, en un país muy bueno, y pensás que todo es muy normal, que tenés toda esa ropa, zapatillas, raquetas que podés encordar cuando querés; que tenés una comida estupenda en la mesa cada día. Eso no es común allí. Jugaban con mis cosas, aunque fueran cinco talles más grandes. Eso me conmovió”, recordó, mucho más que a Zidane. “No seguía el fútbol cuando era pequeño, pero soy de Bélgica y nos encanta ese deporte”, aclaró. Pero de Zinédine, que se retiró en 2006, tiene muy poco.

El belga es, además, una estrella de TikTok, la plataforma de redes sociales en la que lleva mucho tiempo presente y realiza videos cortos sobre su vida como tenista. Muchas de sus publicaciones superan el millón de reproducciones. Antes de dedicarse al tenis profesionalmente, Bergs trabajó en un supermercado, y fabricaba barbijos durante la pandemia.

Coup de cœur pour @ZizouBergs

Et en + il met l’ambiance #rolandgarros pic.twitter.com/xJq6iUQ8ia — Arnaud Le Cloërec (@Arnaud8056) May 30, 2024

Hace poco más de un año, alcanzó sus primeros cuartos de final en el ATP Tour, en Gstaad, y la semana siguiente, en otro challenger, en Zug, se rompió un ligamento de la muñeca izquierda. Tenía dos alternativas: operarse, que lo habría mantenido alejado de los torneos largo tiempo, y rehabilitarse y utilizar el revés con slice. Optó por lo segundo. “Corentin Moutet [tenista francés casi de su edad] me inspiró, porque yo sabía que él tenía el mismo problema y él estaba haciéndolo en ese momento [el revés con slice]. Si no, yo tenía que estar fuera tres o cuatro meses, y sé lo difícil que es volver a competir. Me preocupaba perder mucho ímpetu y también pensé que sería un reto divertido salir a jugar con slice y competir contra los mejores jugadores del mundo. Al final, puedo decir que realmente lo disfruté”, reveló.

Mientras Bergs se esforzaba de chico por ganar partidos en Estados Unidos, su familia lo apoyaba desde Bélgica. De hecho, su padre comenzó a jugar al tenis con Zizou cuando éste tenía tres años y, tiempo después, se despierta muchas veces en mitad de la noche para mirar los partidos de su hijo. “No sé cómo lo hace. Por lo visto, no necesita dormir mucho”, bromeó el jugador que en Roland Garros vive su sueño. Y canta.

