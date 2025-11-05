Faustino Oro empató con el 27º del ranking por la Copa del Mundo y va por otra clasificación
El argentino de 12 años igualó dos partidas con un rival muy superior y ahora definirá la llave en el formato en que mejor se mueve
Faustino Oro viene teniendo una gran actuación en la Copa Mundial que se disputa en Goa, India, con organización de la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE). Se trata de un torneo de muy alto nivel, que tiene formato eliminatorio. Lo protagonizan el campeón mundial, el local Gukesh Dommaraju, y varios otros jugadores de élite, aunque también hay importantes ausencias, como la del noruego Magnus Carlsen y la del estadounidense Fabiano Caruana.
Uno de los atractivos del certamen es que los tres primeros se clasifican para participar en el Torneo de Candidatos. Otro es que permite a jóvenes ajedrecistas enfrentarse con consagrados, y, por eso mismo, abre la posibilidad de batacazos. En esa lucha está el argentino Oro, que con sus 12 años de edad parece Peter Pan en brega con un ejército de adultos.
Como informó LA NACION, Faustino superó exitosamente el duelo inicial contra el gran maestro serbio Ante Brkic. Eso fue un gran paso adelante, pero parecía que la suerte del niño estaba sentenciada en la segunda ronda, ya que debía cruzarse con un jugador de primera línea, el local Santosh Vidit, que con 2715 puntos de ranking Elo es el número 27 del mundo. Sin embargo, en un lucido desempeño, Faustino empató las dos partidas pensadas, y este jueves, desde las 6 de la mañana de Buenos Aires, jugará el desempate de partidas rápidas para dirimir al ganador.
Como afirmamos en una nota anterior, las chances de Faustino crecen a medida que el tiempo disponible para los duelistas disminuye. El argentino es muy fuerte en partidas rápidas, aun más que lo mucho que ya lo es en el ritmo de juego clásico. De las dos partidas que jugó contra Vidit, la más interesante es la que afrontó con las negras, en la cual ya en plena apertura ofreció un venenoso sacrificio de pieza, que su rival declinó, después de pensar mucho la opción.
La de este jueves será una parada difícil, pero si Faustino Oro la ganare, logrará algo como para el asombro mundial.
La partida de este martes
Vidit, Santosh Gujrathi (India, 2715 puntos Elo) vs. Oro, Faustino (Argentina, 2495)
- e4 e5
- Cf3 Cc6
- Ab5 Cf6
- d3 (nos encontramos en la popular variante Berlinesa de la apertura Ruy López) Ac5
- c3 0-0
- Ag5 Ae7
- 0-0 d6
- h3 Ch5! (primera jugada fuerte de Faustino. Dado que el cambio de alfiles alivia la posición de las negras, las blancas deberán perder un tiempo retirando su alfil)
- Ae3 f5!
- exf5 Axf5! (por la rapidez con que jugó Faustino, deduzco que este sacrificio es una preparación casera. A primera vista no se aprecia cómo van a seguir las negras si las blancas juegan g4 y ganan una pieza)
- Cbd2. (después de una larga meditación, Vidit declina el presente griego. En efecto, si 11. g4? Ag6 12. gxh5 Axh5 13. Cbd2 d5, surge una posición muy incómoda para las blancas. La dama está atada a la defensa de f3, y no pueden realizar 14. d4 por e4. Una diabólica carga de profundidad de Faustino, que su adversario esquivó.) Ag6
- Te1 a6
- Axc6 bxc6
- d4 e4 (ha quedado una posición equilibrada, en la que las negras no tienen ningún problema)
- Ch2 De8
- Cg4 Rh8
- f3 exf3
- Cxf3 Dd7
- Dd2 Cg3
- Cf2 Tfe8
- Af4 Cf5
- Ag5 Af8
- c4 Df7
- b3 Cg3
- Ah4 Cf5 (ambos contendientes tienen motivos como para estar satisfechos con esta repetición de jugadas)
- Ag5 Cg3
- Ah4 Cf5
- Ag5 ½-½
