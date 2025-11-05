Faustino Oro empató con el 27º del ranking por la Copa del Mundo y va por otra clasificación

Faustino Oro viene teniendo una gran actuación en la Copa Mundial que se disputa en Goa, India, con organización de la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE). Se trata de un torneo de muy alto nivel, que tiene formato eliminatorio. Lo protagonizan el campeón mundial, el local Gukesh Dommaraju, y varios otros jugadores de élite, aunque también hay importantes ausencias, como la del noruego Magnus Carlsen y la del estadounidense Fabiano Caruana.

Uno de los atractivos del certamen es que los tres primeros se clasifican para participar en el Torneo de Candidatos. Otro es que permite a jóvenes ajedrecistas enfrentarse con consagrados, y, por eso mismo, abre la posibilidad de batacazos. En esa lucha está el argentino Oro, que con sus 12 años de edad parece Peter Pan en brega con un ejército de adultos.

Como informó LA NACION, Faustino superó exitosamente el duelo inicial contra el gran maestro serbio Ante Brkic. Eso fue un gran paso adelante, pero parecía que la suerte del niño estaba sentenciada en la segunda ronda, ya que debía cruzarse con un jugador de primera línea, el local Santosh Vidit, que con 2715 puntos de ranking Elo es el número 27 del mundo. Sin embargo, en un lucido desempeño, Faustino empató las dos partidas pensadas, y este jueves, desde las 6 de la mañana de Buenos Aires, jugará el desempate de partidas rápidas para dirimir al ganador.

Oro llama la atención con sus resultados por la Copa Mundial y este jueves intentará avanzar otra etapa en partidas rápidas, la especialidad del argentino de 12 años.

Como afirmamos en una nota anterior, las chances de Faustino crecen a medida que el tiempo disponible para los duelistas disminuye. El argentino es muy fuerte en partidas rápidas, aun más que lo mucho que ya lo es en el ritmo de juego clásico. De las dos partidas que jugó contra Vidit, la más interesante es la que afrontó con las negras, en la cual ya en plena apertura ofreció un venenoso sacrificio de pieza, que su rival declinó, después de pensar mucho la opción.

La de este jueves será una parada difícil, pero si Faustino Oro la ganare, logrará algo como para el asombro mundial.

La partida de este martes

Vidit, Santosh Gujrathi (India, 2715 puntos Elo) vs. Oro, Faustino (Argentina, 2495)