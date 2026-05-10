Agenda de TV y streaming del domingo: River - San Lorenzo, Independiente, Racing, Barcelona - Madrid
Fútbol local y exterior, tenis, MotoGP, NBA y Giro de Italia integran la actividad deportiva del día, disponible en televisión e internet
LA NACION
La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del domingo 10 de mayo de 2026.
FÚTBOL
Torneo Apertura
- 15 Rosario Central vs. Independiente. ESPN Premium
- 17 Estudiantes de La Plata vs. Racing. TNT Sports
- 19 River Plate vs. San Lorenzo de Almagro. ESPN Premium
- 21.30 Vélez Sarsfield vs. Gimnasia y Esgrima La Plata. TNT Sports
Premier League
- 10 Burnley vs. Aston Villa. ESPN y Disney+
- 10 Crystal Palace vs. Everton. Disney+
- 10 Nottingham Forest vs. Newcastle United. Disney+
- 12.30 West Ham United vs. Arsenal. ESPN y Disney+
Liga de España
- 11.15 Athletic Bilbao vs. Valencia. DSports (1610)
- 13.30 Oviedo vs. Getafe. ESPN 2 y Disney+
- 16 Barcelona vs. Real Madrid. DSports (1610)
Serie A
- 7.30 Hellas Verona vs. Como. ESPN y Disney+
- 10 Cremonese vs. Pisa. Disney+
- 10 Fiorentina vs. Genoa. Disney+
- 13 Parma vs. Roma. Disney+
- 15.45 Milan vs. Atalanta. Disney+
Ligue 1
- 16 Paris Saint-Germain vs. Brest. ESPN 2 y Disney+
- 16 Angers vs. Racing (Estrasburgo). Disney+
- 16 Auxerre vs. Nice. Disney+
- 16 Le Havre vs. Olympique Marseille. Disney+
- 16 Metz vs. Lorient. Disney+
- 16 Monaco vs. Lille. Disney+
- 16 Rennes vs. Paris FC. Disney+
- 16 Toulouse vs. Lyon. Disney+
Brasileirão
- 16 Mineiro vs. Botafogo. Canal 116 (Flow)
- 18.30 Corinthians vs. São Paulo. Canal 116 (Flow)
Eredivisie
- 11.45 Feyenoord vs. AZ Alkmaar. Disney+
- 11.45 Go Ahead vs. PSV. Disney+
- 11.45 Ajax vs. FC Utrecht. Disney+
TENIS
Masters 1000 de Roma
- 10 Francisco Cerúndolo vs. Lorenzo Musetti (Italia) y el otros partidos de la tercera rueda. ESPN 2 y Disney+
MOTOCICLISMO
MotoGP, Moto2 y Moto3
- 6 Gran Premio de Francia. ESPN 2 y Disney+
BÁSQUETBOL
Liga Nacional
- 11 Argentino (Junín) vs. Atenas. Juego 3 por la permanencia. TyC Sports
Liga ACB
- 14 Valencia vs. Baskonia. Fox Sports 3
NBA
- 16.30 New York Knicks vs. Philadelpia 76ers. Semifinal del Este, partido 4. ESPN 3 y Disney+
CICLISMO
Giro de Italia
- 7 La etapa 3. DSports 2 (1612)
RUGBY
- 11.30 Exeter Chiefs vs. Bath Rugby. Premiership. Disney+
- 19.06 Cobras Brasil vs. Peñarol. Super Rugby Américas. Disney+
