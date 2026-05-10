Agenda de TV y streaming del domingo: River - San Lorenzo, Independiente, Racing, Barcelona - Madrid

Fútbol local y exterior, tenis, MotoGP, NBA y Giro de Italia integran la actividad deportiva del día, disponible en televisión e internet

River recibirá a San Lorenzo en uno de los octavos de final destacados del Torneo Apertura.ALEJANDRO PAGNI - AFP

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del domingo 10 de mayo de 2026.

FÚTBOL

Torneo Apertura

  • 15 Rosario Central vs. Independiente. ESPN Premium
  • 17 Estudiantes de La Plata vs. Racing. TNT Sports
  • 19 River Plate vs. San Lorenzo de Almagro. ESPN Premium
  • 21.30 Vélez Sarsfield vs. Gimnasia y Esgrima La Plata. TNT Sports
Rosario Central vs. Independiente, otro cruce pesado en la primera etapa de los playoffs del Apertura.Instagram

Premier League

  • 10 Burnley vs. Aston Villa. ESPN y Disney+
  • 10 Crystal Palace vs. Everton. Disney+
  • 10 Nottingham Forest vs. Newcastle United. Disney+
  • 12.30 West Ham United vs. Arsenal. ESPN y Disney+

Liga de España

  • 11.15 Athletic Bilbao vs. Valencia. DSports (1610)
  • 13.30 Oviedo vs. Getafe. ESPN 2 y Disney+
  • 16 Barcelona vs. Real Madrid. DSports (1610)
Raphinha y Vinícius Júnior, figuras de un Barcelona vs. Real Madrid que puede ser decisivo en la liga de España: el cuadro blaugrana puede coronarse frente a su atribulado archirrival.HAITHAM AL-SHUKAIRI - AFP

Serie A

  • 7.30 Hellas Verona vs. Como. ESPN y Disney+
  • 10 Cremonese vs. Pisa. Disney+
  • 10 Fiorentina vs. Genoa. Disney+
  • 13 Parma vs. Roma. Disney+
  • 15.45 Milan vs. Atalanta. Disney+

Ligue 1

  • 16 Paris Saint-Germain vs. Brest. ESPN 2 y Disney+
  • 16 Angers vs. Racing (Estrasburgo). Disney+
  • 16 Auxerre vs. Nice. Disney+
  • 16 Le Havre vs. Olympique Marseille. Disney+
  • 16 Metz vs. Lorient. Disney+
  • 16 Monaco vs. Lille. Disney+
  • 16 Rennes vs. Paris FC. Disney+
  • 16 Toulouse vs. Lyon. Disney+

Brasileirão

  • 16 Mineiro vs. Botafogo. Canal 116 (Flow)
  • 18.30 Corinthians vs. São Paulo. Canal 116 (Flow)

Eredivisie

  • 11.45 Feyenoord vs. AZ Alkmaar. Disney+
  • 11.45 Go Ahead vs. PSV. Disney+
  • 11.45 Ajax vs. FC Utrecht. Disney+

TENIS

Masters 1000 de Roma

  • 10 Francisco Cerúndolo vs. Lorenzo Musetti (Italia) y el otros partidos de la tercera rueda. ESPN 2 y Disney+
Francisco Cerúndolo tendrá enfrente al 8º preclasificado, el italiano Lorenzo Musetti, en el Masters 1000 de Roma.X

MOTOCICLISMO

MotoGP, Moto2 y Moto3

  • 6 Gran Premio de Francia. ESPN 2 y Disney+

BÁSQUETBOL

Liga Nacional

  • 11 Argentino (Junín) vs. Atenas. Juego 3 por la permanencia. TyC Sports

Liga ACB

  • 14 Valencia vs. Baskonia. Fox Sports 3

NBA

  • 16.30 New York Knicks vs. Philadelpia 76ers. Semifinal del Este, partido 4. ESPN 3 y Disney+
Mikal Bridges vuelca la pelota frente a Paul George; New York Knicks y Philadelphia 76ers sostendrán el cuarto capítulo de una serie que gana el primero por 3 a 0.Seth Wenig - AP

CICLISMO

Giro de Italia

  • 7 La etapa 3. DSports 2 (1612)

RUGBY

  • 11.30 Exeter Chiefs vs. Bath Rugby. Premiership. Disney+
  • 19.06 Cobras Brasil vs. Peñarol. Super Rugby Américas. Disney+
