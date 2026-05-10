Así quedó el cuadro femenino de octavos de final del Masters 1000 de Roma 2026

Se cerró este domingo la tercera ronda del torneo femenino del Masters 1000 de Roma que se desarrolla en el Foro Itálico sobre canchas de polvo de ladrillo y se definieron las 16 jugadoras disputarán los octavos de final y siguen en carrera por el título.

Lo saliente es que 12 de las tenistas son preclasificadas. La sorpresa fue la eliminación de la máxima favorita, la bielorrusa Aryna Sabalenka (1ª), quien perdió ante la rumana Sorana Cirstea (26ª) por 6-2,3-6 y 5-7. Quien heredó el mote de candidata principal es Elena Rybakina (2ª) porque avanzó con un triunfo ante Alexandra Eala por 6-4 y 6-3.

Sorana Cirstea eliminó a Aryna Sabalenka del Masters 1000 de Roma Alessandra Tarantino - AP

Además, Coco Gauff (3ª) eliminó a la argentina Solana Sierra por 5-7, 6-0 y 6-4 mientras que la campeona defensora del título, la local Jasmine Paolini (9ª), perdió ante la belga Elise Mertens (21ª) por 6-4, 6-7 (5) y 3-6 y no podrá retener la corona.

El duelo estelar de la cuarta ronda será el de Naomi Osaka (15ª) vs. Iga Swiatek (4ª). Ambas obtuvieron victorias contundentes: la japonesa venció a Diana Shnaider por 6-1 y 6-2 mientras que la polaca hizo lo propio sobre la italiana Elisabetta Cocciaretto por 6-1 y 6-0.

Cronograma de octavos de final del Masters 1000 de Roma femenino

Lunes 11 de mayo de 2026

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

Sorana Cirstea (26ª) vs. Linda Noskova (13ª) - A las 6 en el Campo Centrale.

- A las 6 en el Campo Centrale. Anna Kalinskaya (22ª) vs. Jelena Ostapenko - Desde no antes de las 8 en el Pietrangeli Arena.

- Desde no antes de las 8 en el Pietrangeli Arena. Coco Gauff (3ª) vs. Iva Jovic (16ª) - Desde no antes de las 7.30 en el Campo Centrale.

- Desde no antes de las 7.30 en el Campo Centrale. Elise Mertens (21ª) vs. Mirra Andreeva (8ª) - Desde no antes de las 9 en el Supertennis Arena.

- Desde no antes de las 9 en el Supertennis Arena. Jessica Pegula (5ª) vs. Anastasia Potapova - Desde no antes de las 11 en el Pietrangeli Arena.

- Desde no antes de las 11 en el Pietrangeli Arena. Naomi Osaka (15ª) vs. Iga Swiatek (4ª) - Desde no antes de las 13 en el BNP Paribas Arena.

- Desde no antes de las 13 en el BNP Paribas Arena. Elina Svitolina (7ª) vs. Nikola Bartunkova - Desde no antes de las 10 en el BNP Paribas Arena.

- Desde no antes de las 10 en el BNP Paribas Arena. Karolina Pliskova vs. Elina Rynakina (2ª) - Desde no antes de las 15.30 en el Campo Centrale.

La parte alta del cuadro del Masters 1000 de Roma femenino

La parte baja del cuadro del Masters 1000 de Roma femenino

Los partidos del Masters 1000 de Roma se transmiten en la Argentina a través de ESPN 2, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium.

Tabla de campeonas del Masters 1000 de Roma