Faustino Oro es el mejor ajedrecista argentino con solo 12 años

La lista de ranking Elo de la Federación Internacional de ajedrez (llamada Fide, sigla de su denominación francesa: Fédération Internartionale des Echecs) es la que marca el nivel ajedrecístico de cada jugador, y se actualiza todos los meses. La correspondiente a octubre, que acaba de ser publicada por la web de la citada federación, coloca a Faustino Oro en primer lugar entre los argentinos. Todavía con 12 años (cumple 13 el 14 de octubre), supera a todo el resto de sus avezados compatriotas. Una hazaña más de Faustino. Por su nivel de juego en la última olimpiada, ya ocurría de hecho.

Un efecto colateral, no deseado, que se desprende de la lectura de la lista del ranking, es que si bien Faustino alcanza un liderazgo tan sensacional como precoz, los jugadores argentinos dominantes de los últimos años se encuentran en mínimos históricos. Tanto Diego Flores como Rubén Felgaer y Fernando Peralta supieron tener más de 2600 y Sandro Mareco tiene cien puntos menos de su máxima puntuación. Eso se debe, en parte, a que todos ellos van pasando de los cuarenta años, pero también hay algo de baja forma deportiva.

Faustino Oro, integrante de la representación argentina en las recientes Olimpiadas

Como sea, esto no tiene que ver con Faustino, que desde su aparición fulgurante a los ocho años ha batido muchos récords de precocidad, pero, sobre todo, y es lo importante, exhibe un altísimo nivel ajedrecístico para la edad que tiene. Recordemos que Faustino aprendió a jugar ajedrez durante la pandemia; y fue tal su grado de compenetración con el juego que pronto quedó claro para todos que se trataba de un genio del ajedrez. De la mano de su primer profesor, Jorge Rosito, salió disparado en busca del gran ajedrez. Jugó torneos durante poco tiempo en Argentina. La familia comprendió que para progresar en el difícil arte del juego ciencia eran necesarios otras voces y otros ámbitos. Así que se radicaron en España, donde el ajedrez tiene un apoyo público y privado muy sostenido. Y donde Faustino empezó a mejorar a pasos agigantados. Recordemos que entre los impresionantes logros de precocidad de Faustino se encuentra el de ser el segundo gran maestro más joven de la historia del ajedrez competitivo, por detrás del norteamericano Abhimanyu Mishra.

Volviendo a su performance en la Olimpiada de Samarcanda, allí Faustino fue el único jugador del equipo argentino que jugó las once partidas, demostrando un incansable deseo de jugar. Eso de que un chico tendría que descansar en alguna instancia no corre para él. Ganó cuatro, perdió una y empató seis. El mejor de sus triunfos fue ante el gran maestro finés Tomi Nyback, un jugador que orilla los 2600 de Elo. Varios de sus empates fueron ante jugadores destacados, por ejemplo, ante el azerí Mamedyarov, jugador de élite. Su única derrota se dio en la partida que fue promocionada como “duelo del futuro”, ante otro prodigio del ajedrez, el joven turco de 15 años Yagiz Erdogmus, que ya tiene más de 2700 de Elo, y con el que es dable suponer que Faustino tendrá muchos cruces y rivalidad en el futuro. A la edad en que tienen todavía, la diferencia de tres años en favor del turco se hace sentir.

Faustino Oro ante el tablero, una imagen que hace ilusionar al ajedrez argentino

Faustino ha declarado en numerosas ocasiones su deseo de ser campeón mundial; algo muy a su alcance. Pero hay que ir por pasos. Ahora, su objetivo a mediano plazo, será alcanzar la élite, que es el club de la treintena de jugadores que tienen más de 2700 de ranking Elo, y entre quienes se dirime al campeón del mundo. ¿Cuánto tiempo tardará en llegar hasta allí? Una estimación lógica indicaría un par de años. Pero, teniendo en cuenta que estamos ante un ajedrecista genial, podría conseguirlo en menos tiempo. Pudiera ser que para 2028 ya esté peleando mano a mano con los mejores del mundo.

Aquí podemos ver el extracto de los primeros diez jugadores del ranking argentino, con discriminación de nombre, ranking Elo y año de nacimiento.

RANKING masculino

Posición / Nombre / Ranking/ Año de nacimiento