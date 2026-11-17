La derrota de Sudáfrica ante Francia por 21-19 en el Nations Championship tuvo derivaciones más allá del resultado. Apenas 24 horas después de las duras críticas de Rassie Erasmus a los jueces, World Rugby anunció una suspensión de seis partidos para el entrenador de los Springboks por considerar que sus declaraciones excedieron los límites aceptables del debate sobre decisiones arbitrales.

La sanción llegó luego de una conferencia en la que Erasmus apuntó contra distintos aspectos de la actuación arbitral durante el encuentro. El técnico sostuvo que Francia realizó entre 16 y 17 tackles con caída de rodilla durante el partido y afirmó que la mayoría de esas acciones merecía sanción. Según su análisis, al menos once debieron terminar en penal y tres ameritaban tarjeta amarilla. “No se sancionó ninguna; no hubo expulsiones ni denuncias posteriores”, dijo.

Uno de los aspectos que más irritó al entrenador fue la intervención del árbitro asistente de video. “Si ves una acción que debería ser sancionada con un golpe de castigo o una tarjeta amarilla, pero decides ignorarla, la conclusión es que estás influyendo en el resultado o, peor aún, permitiendo que alguien sufra una lesión”, expresó. Erasmus agregó que podía aceptar que una infracción pasara inadvertida para el árbitro principal, pero consideró incomprensible que el TMO tampoco actuara.

Rassie Erasmus hace malabares con el balón mientras los jugadores calientan antes de un partido de un duelo entre Sudáfrica e Italia en el estadio Loftus Versfeld, en Pretoria, Sudáfrica, el 5 de julio de 2025 Themba Hadebe - AP

El sudafricano también recordó que semanas atrás había participado de reuniones organizadas por World Rugby para discutir precisamente este tipo de situaciones. “Estuvimos debatiendo durante unas tres horas sobre este tipo de tackles y, bueno, resulta extraño”, sostuvo al referirse a lo ocurrido frente al seleccionado francés.

Las críticas no quedaron limitadas a ese encuentro. Erasmus aprovechó para cuestionar la aplicación de criterios disciplinarios en otros casos recientes. Al referirse a una acción protagonizada por el irlandés Sam Prendergast frente a Fiji, ironizó sobre una eventual sanción: “Estamos en el Hemisferio Norte. Creo que van a encontrar algún tecnicismo y podrá jugar”.

En ese mismo tramo de su exposición recordó antecedentes que, a su entender, perjudicaron a jugadores sudafricanos. Mencionó los casos de Lood de Jager, Jan-Hendrik Wessels y Franco Mostert, y estableció una comparación con Tadhg Furlong, quien no recibió castigo por una acción que Sudáfrica consideró similar a la que derivó en la suspensión de Wessels. “A Jan-Hendrik le cayeron nueve semanas de sanción, mientras que el otro jugador se fue de rositas. Desde la perspectiva sudafricana fue doloroso”, afirmó.

El segunda línea de Sudáfrica, Eben Etzebeth (n.º 4), una de las figuras de los Springboks ANNE-CHRISTINE POUJOULAT - AFP

World Rugby interpretó que esas declaraciones cruzaron una línea que el organismo considera inaceptable. En el comunicado donde se anunció el castigo explicó que un panel independiente actuó bajo el nuevo Proceso de Sanciones por Abuso de Árbitros de Partido, un mecanismo introducido en julio de este año para abordar críticas públicas dirigidas a los oficiales de partido.

Según detalló la entidad, el sistema fue creado para ofrecer un marco específico frente a comentarios que puedan menoscabar la integridad de los árbitros o exponerlos a situaciones de hostigamiento. Tras analizar las declaraciones de Erasmus, el Comité Permanente de Abuso a los Árbitros concluyó que se había alcanzado el umbral de “mala conducta grave”.

La resolución señala que los comentarios del entrenador sugerían que los árbitros habían actuado con parcialidad o prejuicio, o incluso que habían influido deliberadamente en el resultado del encuentro. El panel entendió además que una persona razonable podría interpretar esas afirmaciones como un ataque inaceptable a la credibilidad y competencia de los jueces.

Rassie Erasmus debe pagar ahora con seis fechas de suspensión por sus comentarios contra los árbitros FRANCK FIFE - AFP

En consecuencia, determinó que la conducta del entrenador representó una falta de respeto a la autoridad arbitral al poner en duda su integridad. Tras considerar el alcance de las declaraciones, el momento en que fueron formuladas y las acusaciones de parcialidad o mala fe, resolvió imponer una suspensión automática de seis partidos.

La sanción tiene efecto inmediato y le impide participar en cualquier actividad vinculada a los encuentros internacionales durante ese período. Erasmus no podrá intervenir en entrenamientos de día de partido, mantener contacto con jugadores o integrantes del staff, ingresar a vestuarios, áreas técnicas o palcos de entrenadores, comunicarse con los árbitros ni desarrollar actividades ante los medios relacionadas con los encuentros afectados.

En su mensaje, World Rugby defendió el rol de los jueces y remarcó que “el respeto es fundamental en el rugby”. También recordó que existen canales formales para plantear cuestionamientos sobre decisiones arbitrales y subrayó que discutir una determinación puntual no es equivalente a cuestionar la honestidad o la integridad de quienes tienen la responsabilidad de aplicar el reglamento.

Aun así, el caso no está completamente cerrado. El organismo informó que Erasmus conserva el derecho de solicitar que el asunto sea derivado a una audiencia completa por mala conducta. Mientras tanto, el entrenador más influyente del rugby sudafricano deberá observar desde afuera los próximos seis compromisos internacionales de su seleccionado.

El comunicado de World Rugby

“Un panel independiente impuso la sanción en virtud del Proceso de Sanciones por Abuso de Árbitros de Partido de World Rugby. Introducido en julio de 2026 con el apoyo de las federaciones nacionales miembro, las competiciones, la Asociación Internacional de Árbitros de Rugby (IRMO) y la Asociación Internacional de Jugadores de Rugby (IRPA), el proceso se desarrolla en paralelo con el Reglamento 18 y proporciona un marco claro y coherente para abordar las críticas públicas a los árbitros, en particular los comentarios que puedan socavar la integridad de las personas o del deporte, o fomentar el acoso en línea.

De acuerdo con el procedimiento establecido, el panel aplicó la matriz de evaluación de abusos a los árbitros. Esta es una prueba objetiva que evalúa los comentarios según una lista predefinida de características. El resultado de dicha evaluación determina la medida apropiada, que puede variar desde no tomar ninguna medida adicional hasta la suspensión automática.

Tras examinar los comentarios relativos al árbitro de vídeo (TMO), el Comité Permanente de Abuso a los Árbitros*, presidido por el oficial superior Adam Casselden SC (Australia), determinó que se había alcanzado el umbral de mala conducta grave. El comité concluyó que los comentarios sugieren que los árbitros actuaron con parcialidad o prejuicios, o que influyeron deliberadamente en el resultado del partido, y que, al considerar la conducta en su conjunto, una persona razonable concluiría que constituyó un ataque inaceptable a la credibilidad y competencia de los árbitros.

En cuanto a la sanción, el panel determinó que la conducta constituye claramente una falta de respeto a la autoridad de los árbitros al poner en tela de juicio su integridad. Por lo tanto, el panel revisó varios aspectos de los comentarios, incluyendo el momento y el alcance de las declaraciones, junto con las alegaciones de parcialidad o mala fe, y concluyó que los comentarios conllevaban una suspensión automática de seis partidos.

La suspensión entra en vigor de inmediato, se aplica a los partidos internacionales e incluye cualquier participación en el día del partido, incluyendo el entrenamiento, el contacto directo o indirecto con la dirección del equipo o los jugadores; entrar al estadio, al palco de entrenadores, al área de juego, al área técnica, acercarse o comunicarse con los árbitros el día del partido; participar en cualquier proceso de “retroalimentación” con los árbitros; y desempeñar funciones relacionadas con los medios de comunicación durante la suspensión.

El respeto es fundamental en el rugby, y los árbitros son esenciales para este deporte. Proteger su bienestar e integridad, así como su derecho a desempeñarse sin abusos ni intimidación, es una responsabilidad que World Rugby y las federaciones se toman muy en serio. Entrenadores, jugadores, federaciones y todos los involucrados en este deporte deben respetar estos estándares.

Un debate constructivo y respetuoso es natural, pero los equipos tienen acceso a canales y protocolos bien establecidos y respaldados para plantear cuestiones arbitrales antes y después de los partidos. Impugnar una decisión no es lo mismo que cuestionar la integridad de un árbitro o hacer comentarios que lo expongan a ataques personales.

Erasmus tiene derecho a que el asunto sea remitido a una audiencia completa por mala conducta".