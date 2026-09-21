Faustino Oro hace honor al primer tablero en las Olimpiadas de ajedrez

La Olimpiada de ajedrez en Samarcanda, Uzbekistán, llegó a su punto intermedio cumplida la sexta ronda. El martes será el único día libre y luego restarán cinco jornadas más hasta su término. Los equipos argentinos experimentaron diferentes vaivenes. Para recapitular, el masculino tuvo su primera derrota en la cuarta jornada ante el fuerte conjunto de Armenia, mientras que en la quinta ronda se repuso con un triunfo sobre Perú.

Hay que decir que Perú siempre trae aparejado peligro. Sus jugadores, a veces no tienen un ranking alto, pero sí habilidad táctica, por lo cual conviene jugar con tiento contra ellos. En el primer tablero, Faustino Oro, con negras, empató con Jorge Cori. En el segundo, Diego Flores, con blancas, se impuso a su homónimo Flores Quillas, en una demostración técnica sobre un peón retrasado en la columna semiabierta “c”, un tema estratégico clásico de las posiciones de peón dama. En el tercer tablero, Sandro Mareco perdió frente a Germán Chumbe. Tenía buena posición Mareco, pero se distrajo por un momento, y lo que dijimos antes, el rival peruano encontró una sorpresiva ruptura de peones en el centro que le otorgó ventaja decisiva. Fernando Peralta en el cuarto tablero impartió una lección de juego de manual. Siguió un patrón clásico: pareja de alfiles, presión posicional, ganancia de material, y paciencia para ganar un laborioso final.

At just 12 years old, Faustino Oro is leading Team Argentina at the FIDE Chess Olympiad 2026! 🇦🇷♟️



❗️ He is the second-youngest Grandmaster in chess history.#ChessOlympiad pic.twitter.com/nJgVo5ozQM — International Chess Federation (@FIDE_chess) September 16, 2026

Pero lamentablemente en la sexta ronda, Argentina volvió a caer, esta vez con Azerbaiján, uno de los equipos más fuertes de la Olimpiada. En el primer tablero, Faustino, con negras, consiguió meritorias tablas; resistió con éxito los embates de Shakhriyar Mamedyarov, jugador de élite, de 2720 de Elo. Es notable la solvencia, que parece de veterano, que este chico de doce años tiene para defender el siempre difícil primer tablero. Cuando se tomó la decisión de cederle ese puesto de responsabilidad pareció algo arriesgado dada su inexperiencia. Sin embargo, lo está haciendo de forma óptima. Jugó las seis partidas, ganó dos y empató cuatro, algunas muy exigentes, como esta con Mamedyarov.

En el segundo tablero Diego Flores perdió ante Aydin Suleymanli, que tiene 2664 de Elo, y una proyección que promete alcanzar nivel de élite. Las tablas de Fernando Peralta, ante Mahammad Muradli, y de Federico Pérez Ponsa, ante Rauf Mamedov, fueron buenos resultados, teniendo en cuenta el nivel superior de sus adversarios, aunque insuficientes para nivelar el match.

12-year-old Faustino Oro, the Argentine Board no.1 coming into play for Round 5 of the Chess Olympiad 2026 at Samarkand, Uzbekistan! pic.twitter.com/ew3pXHD7Cp — ChessBase India (@ChessbaseIndia) September 20, 2026

Cumplidas seis rondas, sólo un equipo ha ganado todos sus encuentros, el local Uzbekistán, que tiene un equipazo. Ya ganaron la Olimpiada de hace cuatro años atrás, y aquí, por ejemplo, en la quinta ronda vencieron por 4 a 0 al equipo de Hungría. No sólo una demostración de poder de los uzbekos, sino también una señal del cambio de paradigma en el ajedrez; pocos años atrás era impensable una debacle así de los húngaros. Recordemos que Hungría fue el único país que pudo arrebatar una olimpiada a la antigua y todopoderosa URSS, hecho que ocurrió en Buenos Aires 1978.

Por su parte, el equipo femenino argentino, luego de su sensacional triunfo sobre Ucrania en la tercera ronda, sufrió un baño de realidad, al perder en las siguientes dos rondas; en la cuarta frente a Uzbekistán, derrota previsible por la fortaleza de éstas, y en la quinta ante Turkmekistán. Las repúblicas en que se desmembró la antigua Unión Soviética, por mucho que no lo parezcan, todas tienen buen ajedrez, y no se las puede subestimar. Pero en la sexta ronda las chicas volvieron a la “diritta via” (diría Dante), con un buen triunfo al batir a Venezuela por 3 a 1, gracias a los empates de Candela Francisco y María José Campos, y las victorias de Ana Scarsi y Ernestina Adam.

Una curiosidad es que Candela, en el primer tablero, empató todas sus partidas, lo cual tiene su lado bueno, porque la dificultad inherente a ese tablero, cosa que ya comentamos; pero también genera una incómoda ansiedad, por el deseo de ganar insatisfecho. Una experiencia común en las olimpiadas, es que un día se logra un gran triunfo, pero otro día se tuerce la sonrisa en una mueca por una imprevista derrota.