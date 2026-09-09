Faustino Oro no deja de crecer y se luce en Madrid en el torneo “Prodigios y Leyendas”

Cumplidas cinco rondas, y llegado el torneo “Prodigios y Leyendas” a la mitad de su desarrollo, Faustino Oro se encuentra a medio punto del líder, David Antón Guijarro. Faustino ganó dos partidas, una ante el campeón argentino y primero del ranking nacional, Diego Flores, y la otra ante Iván Sokolov. Y empató las otras tres, ante Pepe Cuenca, David Antón, y José Martínez Alcántara. En las próximas cinco rondas, Faustino deberá enfrentar a los mismos rivales, pero con los colores opuestos.

Es increíble cómo Faustino, con doce años nada más, se las ingenia para extraer agua de las rocas, en toda la amplia gama de posiciones que se le presentan en cada partida que dispute. Está jugando con resuelta agresividad cuando tiene piezas blancas, buscando la iniciativa siempre, y sin temer entrar en situaciones muy complicadas y difíciles de evaluar. Enfrenta a jugadores muy experimentados y técnicamente dotados, pero no se nota que él es un chico. Al contrario, normalmente, el que “manda” en las partidas, es Faustino.

Faustino Oro se cuelga una pieza en posición ganada y Pepe milagrosamente salva la partida pic.twitter.com/3XCYjNQRDa — Pablo Gowezniansky (@AjedrezdPrimera) September 8, 2026

Incluso podría tener más puntos de los que cosechó, porque tuvo ventaja en casi todas las partidas, pero, por el mismo carácter de las posiciones complejas a las que tiende apelar, también se expone a cometer errores, como les induce a cometer a sus adversarios. Así, en la segunda ronda, llevando piezas negras ante Pepe Cuenca, supo confundir a su adversario hasta obtener una posición ganadora, pero entonces, tal vez se relajó en demasía, y un único grave error lo llevó a casi perder una posición fácil de ganar. También dispuso de ventaja de espacio e iniciativa ante el que se perfila como su principal rival en el torneo, David Antón Guijarro, pero en este caso, la precisa defensa del ibérico, llevó a concluir la refriega en tablas. En la cuarta ronda, ante la leyenda bosnia, Iván Sokolov, que en su día se hizo famoso por una gran victoria sobre Kasparov, Faustino sorprendió jugando una apertura inusual, asumiendo riesgos en busca de ganar, generando una posición de doble filo, donde tenía que atacar y defender a la vez; y en ese vértigo, superó a su rival.

Da la sensación que Oro está muy bien preparado en las aperturas, y que maduró en la lucha psicológica, siendo perspicaz para elegir las continuaciones, no sólo por su valor objetivo, sino atendiendo a otros factores añadidos; por ejemplo, proponiendo la lucha táctica ante Sokolov, suponiendo que este, con 58 años, podría flaquear en una partida intensa, y así pasó.

El Niño Más Agresivo Que Nunca 🥶 pic.twitter.com/tNfZDaYYZs — Chess.com en Español (@chesscom_es) September 8, 2026

Oro, Faustino (2537) - Sokolov, Ivan (2559) 09.09.2026

1.e4 e5 2.Cc3 Cf6 3.d4 exd4 4.Dxd4

Inusual salida rápida de la dama, buscando un juego agudo. Cc6 5.Dd3 Ae7 6.Af4 d6 7.0–0–0 0–0 8.Cf3 Ae6 9.Rb1 a5 10.Dd2 Db8 11.Cg5 Ad7 12.h4 Ce5 13.h5 h6 14.Cf3 c6 15.Ch4 b5 16.f3 Td8 17.g4 b4 18.Ce2 d5? Jugada obviamente mala, que deja al caballo clavado, sin lograr beneficios a cambio. Con 18..Ch7 se contenía el ataque blanco con una posición satisfactoria. 19.Dd4! La idea de esta jugada es dirigirse hacia g1 para conducir el ataque desde allí. Ad6 20.g5 Cxh5 21.gxh6 c5 22.Dg1 dxe4 23.Dg5! Nótese la geometría del trayecto de la dama blanca: Dd4/g1/g5. b3 24.axb3 a4 25.Dxh5 axb3 26.hxg7 f6 27.Cg6 El ataque blanco es imparable. El contraataque que sigue de Sokolov, ya fue previsto por Faustino, y no conduce a nada. Ta1+ 28.Rxa1 Da7+ 29.Rb1 Da2+ 30.Rc1 (1–0)