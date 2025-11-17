Faustino Oro, un genio del ajedrez: la victoria sobre el número 1 del ranking argentino

Todavía no lo decíamos en voz alta, aunque había muchos datos reales para afirmarlo, pero desde ahora sí se puede decir con autoridad, que Faustino Oro es un genio del ajedrez. Con doce años recién cumplidos, este fin de semana derrotó al número 1 del ranking argentino, Sandro Mareco, en un match a seis partidas (3,5 a 2,5) realizadas en el Dow Center de Bahía Blanca.

Eran partidas a veinte minutos por jugador, con el agregado de diez segundos por jugada. Si bien este ritmo de juego no se computa para el ranking oficial, sí es suficiente como indicativo del nivel de los jugadores, y Faustino ganó el match con autoridad. Se mantuvo invicto a lo largo de las seis partidas, y puede decirse que a cada juego que pasaba, jugaba mejor que en el anterior.

Una de las partidas entre Mareco y Oro en Bahía Blanca Gentileza

La más difícil para él fue la primera partida, en la que consumó una pequeña hazaña competitiva. Pasó por una posición que a toda lógica debía perderse, pero en un final con calidad de menos (para el profano: ventaja de calidad es cuando se tiene torre contra un caballo o un alfil), Faustino se defendió en forma increíble durante más de cuarenta jugadas con menos de un minuto en el reloj, para conseguir tablas en la jugada cien. Mareco debió haber pensado: este chico es imbatible.

Luego siguieron tres empates más en partidas luchadas, con poco desnivel. Pero ya se sentía que Faustino ganaba confianza con cada nueva partida, y en la quinta, con piezas negras, asestó el zarpazo decisivo. Superó estratégicamente a Mareco en el medio juego, para llegar a un final de torres donde su peón pasado apoyado le daba ventaja, y luego de un intercambio de fintas, definió con un golpe maestro. La sexta y última partida la pudo haber ganado también, pero, tal vez cansado de la brega, prefirió asegurar las tablas que lo dejaban como ganador del match.

Faustino Oro superó al número 1 del ranking argentino FIDE.COM

Mareco, Sandro - Oro, Faustino 14.11.2025

1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cf3 d5 4.g3 Ae7 5.Ag2 0–0 6.0–0 dxc4 7.Dc2 a6 8.a4 Ad7 9.Td1 Ac6 10.Ag5 Cbd7 11.Dxc4 h6 12.Axf6 Cxf6 13.Cc3 a5 14.Tac1 Ab4 15.Ce5 Axg2 16.Rxg2 c6 17.Db3 Tb8 18.Td3 De7 19.Cc4 b5 20.Ce5 Db7 21.Rg1 Tfc8 22.Tf3 Ad6 23.Dc2 Axe5 24.dxe5 Cd7 25.Te3 Db6 26.b3 Td8 27.h4 Tbc8 28.Td1 b4 29.Cb1Dc5 30.Db2 Cb6 31.Ted3 De7 32.Dc2 Td5 33.f4 c5 34.Cd2 c4! (Con este golpe posicional Faustino consigue ventaja en el final resultante.) 35.Cxc4 Dc5+ 36.Rg2 Cxc4 37.bxc4 Dxc4 38.Dxc4 Txc4 39.Txd5 exd5 (Excelente visión de Faustino, al prever que las blancas no iban a poder capturar 40.Txd5 por b3. 41.Tb5 Tb4! ganando.) 40.Td3 Rf8 41.Rf2 Re7 42.h5 Re6 (El peón pasado apoyado de b4 es una espada de Damocles para las blancas.) 43.Rf3 Tc2 44.g4 Tc4 45.e3 f6 46.exf6 gxf6 47.Re2 Tc2+ 48.Td2 Tc3 49.Td3 Tc2+ 50.Td2 Tc1 51.Rd3 Tc3+ 52.Re2 Ta3 53.Tc2 Txa4 54.Tc6+ Re7 55.Rd3 Ta1 56.Tb6 Td1+ 57.Re2 Tg1 58.Tb5 a4! (Golpe final. Si ahora 59.Txb4 a3 60.Ta4 a2 61.Txa2 Tg2+ ganando la torre.) 59.Rf2 a3! 60.Rxg1 a2 61.Ta5 b3 (0–1) Uno de los dos peones corona.

Terminado el match, organizado en Bahía Blanca bajo la égida de la maestra internacional Elisa Maggiolo, por la empresa Protegen Group, Faustino estaba contentísimo, agradeció a la organización, a la mucha gente que fue a verlo y lo apoyó, y al mismo Sandro Mareco.

Dentro de unos días, Faustino Oro tendrá otra oportunidad de lucimiento; jugará, a partir del 25 de noviembre, en Buenos Aires, la final del Campeonato Argentino. El torneo, que brinda la posibilidad de hacer norma de gran maestro (objetivo de Faustino, ya que le faltan dos normas para lograr ese título) consta de doce jugadores, y por ranking Faustino sería el cuarto preclasificado. Pero, después de vencer a Mareco, se lo puede considerar favorito a ganar el torneo, lo que sería una hazaña sin precedentes.