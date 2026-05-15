El Gran Premio Recoleta-Tigre festeja 120 años con bandas musicales, joyas mecánicas, ropa de época y la afición de siempre

Adolfo Bioy Casares y Jorge Luis Borges siguen sentados a la mesa 20. Juan Manuel Fangio y los hermanos Gálvez, de pie, saludan y llaman la atención fuera del local. En logradas figuras de resina y fibra de vidrio, los próceres de la literatura y el automovilismo argentinos presenciarán donde siempre, la confitería La Biela, la largada de una nueva realización del Gran Premio Recoleta-Tigre, que este domingo celebrará los 120 años que se cumplirán en diciembre.

La “primera carrera de automóviles de ruta abierta en la Argentina”, título del que se precia, cumplirá su versión número 29 con la participación de decenas de coches antiguos y motocicletas de época, y la organización del Club de Automóviles Clásicos. La prueba tendrá lugar el domingo, pero casi se puede decir que durará dos días, porque este sábado las joyas mecánicas estarán exhibidas en parque cerrado y luego harán un desfile, y el disfrute de apreciarlas desde cerca, en detalle, es casi tan atractivo como verlas circular.

Clásica, pero no tanto como los autos del Recoleta-Tigre, la confitería La Biela es el origen de la competencia y ha sido lugar de reunión de grandes del automovilismo, como José Froilán González y Carlos Menditeguy. Prensa Gran Premio Recoleta-Tigre

El Recoleta-Tigre es un gran premio casi único, uno de los tres de su tipo que subsisten en el mundo, a la par del Londres-Brighton y el Barcelona-Stiges. Nació el 9 de diciembre de 1906, entonces llevado adelante por el todavía jovencícismo Automóvil Club Argentino (11 de junio de 1904), y desarrollado aquella vez en dos etapas: Recoleta-Tigre y Tigre-Recoleta. El automóvil moderno había sido inventado apenas 20 años antes, en Europa. El vencedor, apellidado “Marín” y piloto de un Darracq de 40 HP, recibió por recompensa 500 pesos moneda nacional y una copa de plata. Este fin de semana habrá otro trofeo en juego: la Copa Estados Unidos de América 250 Años, que refiere al cuarto de milenio que el 4 de julio cumpirá el país del norte. El Recoleta-Tigre, entonces, tiene casi una mitad de la edad que la nación del Tío Sam.

El afiche de promoción del Recoleta-Tigre en vísperas de su 120º aniversario, con ilustración de un Peugeot que resultó 4º en la primera realización, en diciembre de 1906. Carolina guirriere

Muchos participantes estarán a tono con sus autos, vestidos de época. No faltará el vistoso Anasagasti gris que pertenece al Club de Automóviles Clásicos, que fue fundado en 1965 y hoy lleva a cabo la que considera “la competencia más importante de autos antiguos en América Latina”. El club lleva adelante también Autoclásica, la exposición de vehículos añejos que en el comienzo de cada primavera atrae a decenas de miles de visitantes en el parque del Hipódromo de San Isidro.

Ricardo Battisti, presidente del Club de Automóviles Clásicos, inicia la largada de la prueba de regularidad reservada a coches y motos antiguos; decenas de joyas mecánicas estarán exhibidas este sábado y competirán este domingo.

Ese lugar será uno de los puntos del recorrido de este domingo, que se montará principalmente sobre Avenida del Libertador para llegar al Museo de Arte de Tigre. Antes, el sábado, los vehículos estarán exhibidos desde las 12 en la avenida Quintana entre la calle Ayacucho y La Biela, frente al Cementerio de Recoleta. A las 16 harán un desfile por la cercana avenida Alvear, y en medio, a las 15, actuará la Banda Militar Tambor de Tacuarí, del Regimiento de Infantería 1 Patricios.

Ya en el día de la competencia en sí, el domingo, entre las 8 y las 9 las máquinas estarán expuestas en el mismo lugar, mientras se presentará la Orquesta Sinfónica de la Fuerza Aérea Argentina y los participantes desayunarán en La Biela. A las 9.30 será la partida, con el Anasagasti en primer lugar, y el resto según el número de orden, uno por uno. Pocos minutos más tarde la Facultad de Derecho verá pasar a las reliquias, que transitarán la avenida Figueroa Alcorta hasta la Sarmiento. Pasarán por el Monumento de los Españoles y tomarán Avenida del Libertador por un largo trecho, incluido un paso por el Hipódromo Argentino de Palermo, hasta hacer un pequeño desvío para detenerse en Santa Fe y Avenida de la Unidad Nacional, donde se ubica el predio del otro hipódromo, el de San Isidro.

Osvaldo 'Cocho' López al volante de un Ford de 1919; el Recoleta-Tigre es un placer para los participantes y para los espectadores. NOELIA MARCIA GUEVARA/ AFV

En ese lugar, donde los protagonistas serán recibidos por el intendente local, Ramón Lanús, habrá un reagrupamiento de unos 45 minutos por auto o moto (neutralización con control de sellos) entre las 10.15 y las 11.15, y desde allí se encarará la parte final, que discurrirá por Libertador, avenida Cazón y Paseo Victorica, donde en el Museo Naval de la Nación acompañará la Banda de la Armada Argentina. Y en el punto final, el Museo de Arte de Tigre, cuya imponente destaca una llamativa glorieta, quedarán descansando las reliquias mecánicas, mientras se hará la entrega de premios y se efectuará un almuerzo para los competidores, autoridades e invitados.

Los jardines del Museo de Arte de Tigre serán la vidriera de las joyas en la llegada, en las primeras horas posteriores al mediodía; el entorno está a tono con la belleza de la competencia.

Respaldado por la Federación Internacional de Vehículos Antiguos, y patrocinado por Ciudad de Buenos Aires, San Isidro, Municipio de Tigre, La Biela y Bodegas Bianchi, el gran premio cerrará allí la gran celebración comenzada en aquel lugar icónico del automovilismo nacional que no es un autódromo y que frecuentaban, entre otros, José Froilán González y Charlie Menditeguy. Bastante antes de que aparecieran ellos, la historia tuerca argentina escribió allí mismo algunos de sus primeros capítulos. Hace casi 120 años.

Programa del Gran Premio Recoleta-Tigre

Sábado 16 de mayo

12 a 17 horas: parque cerrado y exhibición de unos 50 vehículos participantes en la avenida Quintana entre Ayacucho y Presidente Roberto M. Ortiz.

15 horas: Banda Militar Tambor de Tacuarí, del Regimiento de Infantería 1 Patricios.

16.30 horas: desfile de los automóviles por Circuito Avenida Alvear.

Además de los autos antiguos hay atuendos de época, parte del charme de un gran premio que tiene apenas dos "hermanas" en el resto del planeta. NOELIA MARCIA GUEVARA/ AFV

Domingo 17 de mayo

8 a 9 horas: exposición de entre 70 y 80 vehículos en la avenida Quintana entre Ayacucho y Presidente Roberto M. Ortiz.

8 horas; Orquesta Sinfónica de la Fuerza Aérea Argentina.

8 a 9 horas: desayuno de competidores en La Biela.

9.30 horas: largada del Gran Premio Recoleta Tigre, con el Anasagasti del Club de Automóviles Clásicos en primer lugar y el resto según orden dado por la organización.

10.15 a 11.15 horas: control de sellos en San Isidro, neutralización por reagrupamiento en avenida de la Unidad Nacional y avenida Santa Fe.

11.30 a 12 horas: paso por Paseo Victorica, de Tigre, con presencia de la Banda de la Armada Argentina en el Museo Naval de la Nación.

12.15 a 14.15 horas: llegada al Museo de Arte Tigre, entrega de trofeos en la línea de llegada y exhibición de los autos y motos en los jardines.

13 horas: cóctel para participantes e invitados.

Decenas de maravillas que se mantienen prácticamente intactacas a lo largo de las décadas darán brillo, como cada año, a una nueva versión de “la primera carrera de automóviles de ruta abierta en la Argentina”. Gentileza de Club de Automóviles Clásicos de la República Argentina

afiche de un Peugeot número 12 que fue 4º en 1906

dos etapas: Recoleta-Tigre, 19,1 kilómetros, con empate entre el Darracq de 20 HP manejado de De Santis y el Spyker de 23/32 HP conducido por su dueño, Daniel MacKinley; la segunda, regreso a Recoleta, tuvo por ganador general al Darracq de 40 HP guiado por Marín con ¿28,3? minutos para los 38,2 kilómetros totales

auspicio de un diario muy importante de la época

Copa El País