Así quedó conformada la final del Masters 1000 de Roma 2026

Casper Ruud y Janik Sinner superaron sus respectivos compromisos de semifinales y se verán las caras en la definición que se jugará este domingo en el Foro Itálico
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Entre este viernes y sábado, a raíz de un delay por lluvia, se disputaron las semifinales del certamen individual masculino del Masters 1000 de Roma 2026, el quinto torneo de esta categoría en lo que va de la temporada de hombres. De esta manera, quedaron definidos los dos finalistas, que se disputarán mano a mano el trofeo: Casper Ruud y Jannik Sinner. El partido se disputa este domingo a las 12 (horario argentino) en el Foro Itálico con transmisión de ESPN y Disney+ Premium.
El primero en conseguir su boleto a la definición fue el noruego Ruud (25° del ranking ATP, que eliminó sin inconvenientes al argentino nacionalizado italiano Luciano Darderi (20°) por doble 6-1. Rompió la barrera de la ronda de los cuatro mejores del Roma Open en su cuarto intento, ya que previamente había sido eliminado en esta instancia en 2020, 2022 (ambas veces perdió con Novak Djokovic) y 2023 (cayó ante el danés Holger Rune). Así, se metió en la definición por primera vez e irá en busca de su segundo Masters 1000 tras el título en Madrid 2025.
Luego, aunque ya este sábado, Jannik Sinner (1°) completó su juego que el viernes se interrumpió por lluvia ante Daniil Medvedev (9) y se impuso por 6-2, 5-7 y 6-4. De esta manera, el hombre “zanahoria” sigue en carrera para adjudicarse un pleno de Masters 1000, ya que ganó todos los anteriores de la temporada.
El historial entre Sinner y Ruud favorece claramente al N° 1 del mundo, que se impuso en los cuatro choques entre sí. De todos modos, ya llegar a esta instancia no puede menos que fortalecerle la confianza al italiano, en la previa de Roland Garros.
El campeón de la edición 2025 fue Carlos Alcaraz, quien hace algunas semanas anunció su baja en este certamen (no tuvo chances de defender el título) y también en el Grand Slam parisino, por lo que los caminos estarán más despejados para Sinner, el gran favorito en la cita que inicia a fin de mes.
Máximos ganadores del Masters 1000 de Roma
- Rafael Nadal (España) - 10 títulos
- Novak Djokovic (Serbia) - Seis
- Thomas Muster (Austria) - Tres
- Ilie Nastase (Rumania), Björn Borg (Suecia), Vitas Gerulaitis (Estados Unidos), Andrés Gómez (Ecuador), Ivan Lendl (Checoslovaquia), Jim Courier (Estados Unidos) y Alexander Zverev (Alemania) - Dos
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