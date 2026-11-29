Los rostros son de incredulidad. El público atónito y los jugadores con las sensaciones que deja un desenlace así: la euforia de los franceses y la decepción de los sudafricanos, que se les escapó un título increíble: lo dieron vuelta en el minuto 79, pero lo perdieron a los 85. En un choque lleno de polémicas e interrupciones del TMO, Francia ganó 40-34, se coronó campeón de la primera edición del Nations Championship y se agiganta para su máximo objetivo: ser campeón del mundo por primera vez en Australia 2027.

Ocho tries, cuatro amarillas y una tarjeta roja es el balance de una final tan emocionante como extravagante: se definió en la última pelota luego de un scrum tira-saca, sin disputa, tras la amonestación a Jefferson Poirot y la imposibilidad de empujar en la formación. Una situación similar de lo sucedido hace una semana, en París, en el duelo entre el local y los Pumas, con un desconcierto de los oficiales del partido de World Rugby. Un scrum del que participaron de cortesía por protocolo Thomas Ramos y Theo Attissogbe, los dos protagonistas del try del campeonato; el fullback asistió al wing para la generar el grito de los hinchas franceses que coparon Twickenham y vivieron una jornada inolvidable.

🍿 ¡Un cierre de película!



En la última jugada del partido, Théo Attissogbe apoyó en el ingoal de Sudáfrica, decretó la victoria y le dio el título a Francia del Nations Championship.



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En Londres se midieron las dos mejores selecciones del mundo. La falta de profundidad de los All Blacks e Irlanda y la inconsistencia de Inglaterra colocan a estos dos países un paso adelante del resto. Los que se consagraron campeones de las dos últimas ediciones del Rugby Championship y Seis Naciones respectivamente y no es casualidad. Ambos estuvieron a la altura de un espectáculo que parecía inclinarse para los europeos en la primera mitad. Los tries de Theo Attissogbe y Émilien Gailleton y la puntería de Thomas Ramos pusieron en ventaja a la selección francesa por 20-3, en una primera mitad que tuvo una acción crucial: a los 27´ Louis-Bielle Biarrey salió lesionado por una lesión en el tobillo producto de un hip-drop tackle, que se prohibió a partir de noviembre. Le valió la tarjeta roja de 20 minutos a Kurt-Lee Arendse, que obligó a reorganizarse a los Boks antes del ingreso de Canan Moodie.

Pero si hay algo tienen los Springboks es el carácter y la convicción para sobreponerse de los momentos adversos. También herramientas y soluciones al alcance de la mano; volvieron a marcar una gran diferencia con su maul y con las disputas en el juego aéreo. También con individualidades. La acción del try de Sacha Feinberg-Mngomezulu es propia de un talento generacional. Aún con actuaciones inconsistentes, es un jugador con un factor x, de esos que le suben la vara a los Springboks. Todavía no es un producto hecho.

Francia derrotó a Sudáfrica en la final y se consagró campeón del Nations Championship 2026 ADRIAN DENNIS - AFP

Las tarjetas marcaron el pulso del tramo final. Tras la amonestación a Antoine Dupont llegó el try de Eben Etzebeth para aumentar la ventaja a favor de los sudafricanos 31-23. Luego de las amarillas a Ox Nche y Feinberg-Mngomezulu, el descuento de Thomas Ramos a los 68´ y el try de Charles Ollivon a los 71´ para pasar al frente con una gran conversión del fullback. Jefferson Poirot fue amonestado por una limpieza imprudente en un ruck y Mannie Libbok, en una noche para el olvido a nivel personal, puso en ventaja nuevamente a la selección africana. Con un contraruck agresivo y también con más de una infracción ignorada por Karl Dickson, Les Bleus recuperó la última posesión y no la desaprovechó. El try fue apoyado por Attissogbe, pero bien vale la referencia a Kalvin Gourgues, una de las grandes apariciones del rugby francés, que apiló a varios defensores y generó el quiebre.

Con una generación brillante y un deporte en apogeo a lo largo del país, Francia ahora tiene el objetivo de ser campeón del Mundo. Los Springboks se lo impidieron en su tierra hace tres años, pero ahora van a llegar con otra madurez y una base de jugadores más fuerte. Es la era de Antoine Dupont en Francia, un jugador extraordinario al que sólo le falta el pez gordo. Un modelo de jugador y líder, tan sereno como talentoso. Hay una pata que deberá ajustar Francia: el scrum. Si no evoluciona en esa formación, le puede costar caro en la gran cita. El resto lo tiene todo.

Para Sudáfrica es un llamado de atención. Es la primera vez desde 2021 que encadena tres derrotas consecutivas, aunque todas fueron por márgenes chicos. Una selección que conoce sus fortalezas y también sus debilidades, pero va a tener que saber disimularlas. “Es realmente doloroso, pero por como empezamos, nos pusimos las cosas difíciles”, admitió Siya Kolisi, en conferencia de prensa en referencia al mal comienzo. Le servirá para corregir y dejar atrás esa dosis de arrogancia, que por momentos se torna improductiva.

Theo Attissogbe, una de las principales figuras de Francia ADRIAN DENNIS - AFP

El resultado final fue una paradoja si se tenían en cuenta los rendimientos históricos en finales. Sudáfrica ganó sus cuatro definiciones en mundiales (1995, 2007, 2019 y 2023) y Francia perdió en tres ocasiones (1987, 1999 y 2011). El try de Attissogbe cambió el rumbo de una final memorable, en una competencia que les da otro aroma a las ventanas internacionales. Con ajustes, el Nations Championship llegó para quedarse. Habrá que ver como se reorganiza para la edición del 2028 y si finalmente se cumple la implementación del ascenso y descenso para el 2030.

La síntesis

Sudáfrica (34): Sacha Feinberg-Mngomezulu; Kurt-Lee Arendse, Jesse Kriel, Damian de Allende y Ethan Hooker; Manie Libbok y Cobus Reinach; Cameron Hanekom, Paul de Villiers y Siya Kolisi (capitán); Lood de Jager y Salmaan Moerat; Thomas du Toit, Jan-Hendrik Wessels y Gerhard Steenekamp.

Cambios: PT: 27 minutos Morné Van den Berg; 30, Malcolm Marx por Hendrik Wessell, Ox Nche por Steenekamp y Wilco Louw por du Toit. ST: 0, Eben Etzebeth por Moerat; 6, Canan Moodie por Arendse y Emmanuel Tshituka por Kolisi; 15, Franco Moster por Hanekom.

Entrenador: Rassie Erasmus

Francia (40): Thomas Ramos; Théo Attissogbe, Kalvin Gourgues, Yoram Moefana y Louis Bielle-Biarrey; Matthieu Jalibert y Antoine Dupont (capitán); Cameron Woki, Anthony Jelonch y François Cros; Mickaël Guillard y Florian Verhaeghe; Sipili Falatea, Maxime Lamothe y Jfferson Poirot.

Cambios: PT: 27, Emilien Gailleton por Bielle-Biarrey. ST: 6, Peato Mauvaka por Lamothe, Jean-Baptiste Gros por Poirot, Régis Montagne por Falatea y Tyler Duguid por Guillard; 13, Oscar Jegou por Jelonch; 15, Charles Ollivon por Woki; 18, Maxime Lucu por Jalibert, 29, Jefferson Poirot por Gros; 41, Maxime Lamothe por Verhaeghe.

Entrenador: Fabien Galthié

Primer tiempo: 20 minutos, penal de Ramos (F); 22, penal de Feinberg-Mngomezulu (SA); 24, penal de Ramos (F); 27, gol de Ramos por try de Attissogbe (F); 33, gol de Ramos por try de Gailleton (F). Resultado parcial: Francia 20-3 Sudáfrica.

Rojas: 27, Arendse (SA) –de 20 minutos-

Segundo tiempo: 4 minutos, gol de Feinberg-Mngomezulu por try del mismo (SA); 9, penal de Ramos (F); 14, gol de Feinberg-Mngomezulu por try de De Allende (SA), 55, gol de Feinberg-Mngomezulu por try de Hooker (SA); 19, gol de Feinberg-Mngomezulu por try de Etzebeth (SA); 28, penal de Ramos (F); 32, gol de Ramos por try de Ollivon (F); 39, penal de Libbok (SA); 85, gol de Ramos por try de Attissogbe (F).

Amarillas: 18, Dupont (F); 23, Nche (SA); 31, Feinberg-Mngomezulu (SA), 34, Poirot (F)

Árbitro: Karl Dickson (Inglaterra)

Cancha: Allianz Twickenham Stadium.