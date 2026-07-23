Gukesh Dommaraju: otro último puesto para ¿el peor campeón mundial de la historia?

Puede sonar irrespetuoso y aún burlesco decir que Gukesh Dommaraju es el peor campeón mundial de la historia del ajedrez, pero los hechos se imponen y marcan las definiciones. Sumó otro último puesto a su colección, que ha venido engrosando sin pausa desde que es campeón. En su patria, en Chennai, mostró un nivel de juego incompatible con el alto solio que ostenta. Es evidente que alguna traba psicológica le lleva a conspirar contra sí mismo. Veamos una muestra palmaria de los desaciertos del campeón, en este torneo de Chennai: en la posición del diagrama, Gukesh conduce las piezas negras frente a su coterráneo Pranesh, y le toca jugar.

Pranesh, M. (2666) - Gukesh, D. (2717)

. Redacción LA NACION

Tiene su alfil atacado, pero, gracias a sus dos peones de ventaja, con una sencilla retirada como Ad6, lograría una posición ganadora para un gran maestro de cualquier nivel. Sin embargo, hizo una jugada demencial: 25…Td5? Que deja expuestos la torre y el alfil, con la agravante de tener aún la torre de h7 fuera de juego, lo que le debería inducir a pensar en jugar con naturalidad hasta consolidar su posición. Esto permite a las blancas, mediante la elemental Dc4, asumir gratuitamente la iniciativa.

26.Dc4 Dd6 27.Af4 Aa3+ 28.Ra1 Dd7 29.Tb1. Hasta aquí, si todavía hicieran la única jugada sensata de la posición, Th8, las negras seguirían en la partida, si bien ya en una posición de doble filo. Pero Gukesh realiza su segundo despropósito, que no haría ni siquiera un jugador de club, después de lo cual no hay defensa posible. ¿La jugada de marras, b5? es criminal. Deja al caballo, que a su vez es la protección del rey, sin su apoyo natural de b7, sólo por atacar a la dama blanca, que, como es obvio, se retirará atacando al alfil rival, de modo que b5 ni siquiera sirve para ganar un tiempo. Surge la pregunta: ¿Cómo hizo este muchacho para ganar el campeonato del mundo? Enseguida Pranesh ejecuta, con facilidad y elegancia, la secuencia final persiguiendo a la dama negra, que se encuentra atada a la defensa de la torre de d5. 30.Db3 b4 31.Dc4 Rd8 32.Cc5 Df5 33.Cb7+ Rd7 34.g4 De4 35.The1 Df3 36.Tb3 Dxf4 37.Dxd5+ Rc7 38.Tf3 Ab2+ 39.Rb1 (1–0)

Dommaraju Gukesh, en el centro de las críticas por sus bajos rendimientos X.com

El torneo sirvió como un nuevo paso en la rehabilitación de Alireza Firoudza como jugador de élite. Venía insinuando una mejora en sus últimas prestaciones, y este primer puesto lo devuelve al top 10 mundial. En tanto, el campeón, por su parte, quedará fuera de los 30 primeros. Examinando la lista de los 50 mejores del ranking, se aprecia que los países dominantes en la actualidad, son India, con 9 jugadores, y Estados Unidos con 8.

Una noticia importante, que acentúa el cambio de paradigma de que venimos hablando en notas anteriores, y que relativiza el status del campeón mundial convencional, es el anuncio de la Fide del primer “Campeonato Mundial de Ajedrez Total”, un torneo que se realizará en noviembre en Budapest, que consta de tres competencias de tres ritmos de juego distintos: el clásico rápido, de 45 minutos iniciales, más un incremento de 30 segundos por movimiento; el rápido, de 15 minutos iniciales con 10 segundos de incremento, y el relámpago, de 3 minutos iniciales con 2 segundos de incremento; y que pretende coronar al jugador supuestamente más completo. Pero como se ve, el “ajedrez total”, no incluye al viejo ajedrez pensado, de mínimo un par de horas por jugador, que de a poco pareciera ir siendo empujado hacia los bordes del escenario.