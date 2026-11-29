El match por el Campeonato Mundial de Ajedrez tuvo un comienzo equilibrado con las cuatro primeras partidas terminadas en tablas. Es promocionado como el match ecuménico más juvenil de la historia del ajedrez competitivo, disputado por los veinteañeros, Dommaraju Gukesh, el campeón, de India, y Javojir Sindarov de Uzbekistán. Pero en la quinta partida se marcó el primer desnivel con la victoria del retador Sindarov, favorito a priori en los pronósticos. En esas primeras cuatro partidas, si puede sacarse alguna conclusión, esa es la buena preparación teórica de Gukesh.

Con piezas negras frenó al peón rey de Sindarov con la defensa Berlinesa, sin pasar sobresaltos. Mientras que cuando le tocó ir con blancas, pareció conformarse con tablas. Se podía pensar en una estrategia de contención, como incitando a su rival a ir hacia adelante, pero a la vez dando la advertencia de que estaba bien preparado para afrontarlo. Sindarov, cuyo presente ajedrecístico es más destacado, lo que se traduce en una ventaja de 72 puntos de ranking Elo más que su rival, daba la sensación de no estar del todo cómodo con las aperturas que se estaban jugando.

El duelo entre Javojir Sindarov, campeón de Uzbekistán, y Dommaraju Gukesh, de India, es promocionado como el match ecuménico más juvenil de la historia del ajedrez Michał Walusza - Salesforce FIDE World Championship Match 2026 - Geneva

Pero todo cambió en la quinta partida, ya desde la primera jugada. Sindarov optó por la apertura Reti, que comienza con una movida de caballo 1.Cf3. Es una apertura debida al genio del ajedrecista checo Ricardo Reti (1889-1929), que no sólo fue un jugador sobresaliente de su tiempo, sino un eminente teórico y finalista. Ideó su apertura con la finalidad de desarrollar rápidamente el alfil rey por el “fianchetto”, esto es, jugando g3, seguido de Ag2, con la idea de que este alfil fuese a la vez un baluarte defensivo en el flanco rey, y un arma de presión en la gran diagonal de casillas blancas. Reti la usó para dar un golpe de efecto cuando en Nueva York 1924 derrotó a Capablanca, quitándole un invicto de muchos años al cubano.

También Kasparov, necesitado de ganarle a Karpov en la última partida de uno de sus encuentros, para retener su condición de campeón mundial, apeló a la apertura Reti en esa ocasión, con feliz resultado para él. Es una apertura que tiene el efecto de aparentar “dormir” al rival, porque parece inofensiva, pero sus dientes sutiles se hacen sentir cuando avanza la partida. Sindarov tuvo la inspiración de usarla para desarmar el andamiaje defensivo del campeón. Gukesh pareció un tanto desconcertado, lo que se tradujo en algunas jugadas imprecisas que le dieron supremacía central a Sindarov.

Además, estaba consumiendo mucho más tiempo que su rival. Pero, después de ese inicio dubitativo, reaccionó con energía, obtuvo el control de la columna dama, y logró la igualdad posicional. Parecía que la partida se dirigía a otro empate más, cuando sobrevino el error. Fue un grave error de concepto de Gukesh, al proponer él mismo el cambio de damas, que derivaba en un final de torres desesperado para sí mismo.

Gukesh Dommaraju, cada tanto, comete errores graves Michał Walusza - Salesforce FIDE World Championship Match 2026 - Geneva

Lo que se decía antes del match, irrumpió en esta partida: Gukesh no es confiable, cada tanto comete errores graves. Sindarov aprovechó la ocasión, jugó con precisión y estilo el final, y se embolsó un punto que puede ser decisivo. Ahora uno recuerda el vaticinio de Carlsen, cuando dijo que, si Sindarov empezaba ganando, el match podía terminar rápidamente. Quedan nueve partidas; Gukesh está ante un desafío mayúsculo, tiene delante un rival fortísimo, que le lleva un punto de ventaja, y debe enfrentar también, a su propia inseguridad. Afronta más, una prueba de carácter que de pericia ajedrecística.

La partida

Blancas: Sindarov, J. Negras: Gukesh D.

1.Cf3 d5 2. g3 Cf6 3. Ag2 c5 4. O-O g6 5. d3 Ag7 6. Cbd2 O-O 7. e4 Cc6 8. c3 dxe4 9. dxe4 Dc7 10. De2 Td8 11. Cc4 b5 12. Af4 Db7 13. e5 Cd5 14. Ce3 Ae6 15. Tfd1 Cxf4 16. gxf4 Ah6 17. Cg5 Axg5 18. fxg5 Db6 19. h4 c4 20. Cd5 Axd5 21. Axd5 e6 22. Ag2 Dc5 23. h5 Tac8 24. Axc6 Dxc6 25. h6 Rf8 26. Rh2 Re8 27. De3 a6 28. Rg3 Td5 29. Txd5 Dxd5 30. a4 Td8 31. f3 Dd2? (Gukesh evalúa mal el final de torres resultante. Podía defenderse de un modo activo jugando 31..bxa4 32.Txa4 a5, porque si bien sus peones del flanco dama son débiles, las blancas no pueden capturarlos sin conceder un peligroso contrajuego. Por ejemplo, si 33.De2 Dc5 34.Txc4 Dg1+ 35.Rf4 Dh1! Amenazando Dh4+.) 32. Dxd2 Txd2 33. axb5 axb5 34. Ta8+ Re7 (Tal vez Gukesh pensó que aquí podía defenderse con 34..Td8, pero luego de 35.Ta5 Td5 36.Rf4, las blancas tienen un plan simple: Re4, f4, y luego volver a incursionar con la torre por la octava horizontal, y entonces las negras ya no podrán oponer un cambio de torres, porque, cambiadas éstas, el rey blanco ganaría fácilmente entrando por d4 y c5.) 35. Th8 Td8 36. Txh7 Tb8 37. f4 Td8 38. Tg7 Rf8 39. f5! gxf5 40. g6 fxg6 41. Txg6 Rf7 42. Tf6+ Rg8 (Si 42..Re7 43.h7 Th8 44.Th6 Rf7 45.Rf4 Rg7 46.Txe6 Rxh7 47.Rxf5 etc.) 43. Txe6 Td2 44. Te7 Txb2 45. e6 Te2 46. Tg7+ Rh8 47. e7 (1-0).