Rumbo a la norma de Gran Maestro: Faustino Oro avanza con firmeza en el Aeroflot Open

Transcurridas las primeras tres rondas, sobre un total de nueve, Faustino Oro marcha con dos triunfos y un empate en el prestigioso Aeroflot Open de Moscú. Puede decirse que está haciendo una media inglesa al revés, en el sentido en que ganó sus partidas con negras y empató la que llevó blancas. Justamente en la segunda ronda hizo tablas con blancas ante el ruso Erik Obgolts (2351 Elo). Faustino, que tiene doce años y 2516 de ranking Elo, tuvo un poco de mala suerte en esta partida.

Logró la pequeña ventaja posicional de la pareja de alfiles en la apertura, y luego con paciencia, fue presionando de a poco a su rival, hasta que llegó a un prefinal ganador. Allí cometió una primera imprecisión al buscar el cambio de damas en una posición que pedía una embestida de fuerza. Pero no se trató de un error grave, porque mantenía ventaja ganadora, con dos peones de más en el final, y porque es propio de los buenos maestros buscar los finales para imponer allí su técnica superior. Sin embargo, más adelante, Faustino cometió un descuido, esta vez serio, y eso le permitió al rival armar una fortaleza defensiva inexpugnable, y ya no hubo manera de quebrarla.

Faustino Oro en el Open Aeroflot de Moscú. Eteri Kublashvili - Prensa Aeroflot Open

Pero, en compensación, puede decirse que Faustino tuvo suerte en la tercera ronda. Jugó con negras contra la gran maestra rusa Ekaterina Goltseva, de 2364 Elo de ranking. Quedó inferior en la apertura, e incluso su posición se tornó delicada cuando la jugadora rusa sacrificó una pieza para desamparar al rey de Faustino. Pero era un ataque difícil de conducir, Goltseva se embrolló sola, y omitió un recurso defensivo del crack argentino, que neutralizó el ataque y resolvió la partida de inmediato.

Así las cosas, Faustino puede mirar la perspectiva hacia adelante de este torneo con optimismo. Recordemos que, para ser el gran maestro más joven de la historia del ajedrez, debe lograr la norma que le falta para obtener el título en este torneo abierto, ya que no tiene tiempo para otros intentos.

Para ello deben darse una serie de circunstancias: tiene que jugar al menos con tres grandes maestros dentro de las nueve partidas que dura el torneo. Todavía no jugó con ninguno, porque el título de Goltseva de gran maestra femenina no equivale al absoluto. Pero en la cuarta ronda sí se enfrentará a un gran maestro: el veinteañero indio Raunak Sadhwani, un ex niño prodigio, que logró el título de gran maestro a los trece años. De hecho, es el 12° GM más joven de la historia: obtuvo la norma con 13 años, 9 meses y 28 días. Si bien no ha destacado demasiado desde entonces, su ranking de 2638 impone respeto.

Faustino Oro lleva dos triunfos en tres partidas en el Open Aeroflot de Moscú. Eteri Kublashvili - Prensa Aeroflot Open

Si Faustino sigue con un buen desempeño, las restantes partidas con los grandes maestros requeridos llegarán. Además, tendrá que alcanzar una determinada cantidad de puntos, de acuerdo con el promedio de Elo de los rivales enfrentados. En ese sentido, el 2 ½ en 3 que lleva es promisorio. El panorama quedará más claro a medida que se avance hacia las rondas decisivas.

El torneo es muy competitivo. Los únicos dos jugadores, sobre el total de 169, que marchan con tres puntos, son Ian Nepomniachtchi (preclasificado uno) y el maestro iraní Reza Mahdavi, que mañana se enfrentan entre sí. Faustino, por su parte jugará en la mesa cuatro. Un alto grado de exposición, y a la vez un orgullo, en ese coliseo del ajedrez que es Moscú.

Las posiciones:

Ian Nepomniatchi 3 puntos

Reza Mahdavi 3

Artem Galaktionov 2,5

David Paravyan 2,5

Prraneeth Vuppala 2,5

Semen Novoshilov 2,5

Maksim Chertkov 2,5

Alexander Grischuk 2,5

Aram Hakobyan 2,5

Arseniy Nesterov 2,5

20° Faustino Oro 2,5