Paulo Dybala fue tajante sobre su posible regreso al fútbol argentino: “Me faltan dos partidos”

Paulo Dybala, jugador de la Roma, habló sobre su futuro como jugador y dejó la puerta abierta a un posible regreso al fútbol argentino, más específicamente a Boca, el club que comenzó a sondear su situación desde el regreso de Leandro Paredes, su excompañero en la institución italiana y la selección argentina.

En diálogo con Sky Sports, el delantero de 32 años contó cuál es su situación contractual que, hasta el momento, lo une a la Roma hasta junio: “¿Mi futuro? No sé nada, yo también quisiera saberlo, pero hoy el contrato dice que faltan dos partidos”.

Paulo Dybala alimentó los rumores de un posible paso a Boca: "Me quedan dos partidos" Giuseppe Bellini - Getty Images Europe

Su declaración se dio tras la victoria de la Roma por 3-2 contra el Parma y generó cierta incertidumbre tanto en su entorno como en la entidad italiana, que se encuentra negociando un nuevo contrato, mientras Boca puja por sus servicios en condición de libre.

“Lo único que puedo decir es que el derbi -clásico, en castellano- podría ser mi último partido delante de los hinchas. Mi idea me la guardo para mí, veremos al final del campeonato”, manifestó La Joya sobre el encuentro contra la Lazio que se dará en la siguiente jornada de la Serie A.

Paulo Dybala festeja el gol que anotó para Roma ante Torino, por la fecha 21 de la Serie A @asroma_images

Lo único cierto, hasta el momento, es que el vínculo que une al cordobés con la Roma caduca a mediados de año, un aliciente del que se aferra la comisión directiva de Boca para seducir al jugador que atravesó gran parte de su carrera profesional en el Viejo Continente y salió campeón del mundo con la selección argentina.

Dybala arribó a la Roma en junio de 2022, cuando, por ese entonces, José Mourinho era el director técnico. Su contrato se firmó por tres temporadas con una opción de extensión automática hasta junio de este año. Notificados de la duración de su vínculo, los dirigentes de Boca Juniors comenzaron a hacer sondeos formales tanto con él como con su entorno, quienes acompañarán a Paulo en cualquiera de sus decisiones.

Leandro Paredes se refirió a una posible llegada de Dybala a Boca

En los últimos meses, la presión mediática de Leandro Paredes sumó un granito de arena más a una operación que parecería compleja desde lo económico, aunque seductora desde lo deportivo: el Xeneize está en la Copa Libertadores, un viejo anhelo del club, y precisa de jugadores de jerarquía para poder acercarse a este logro deportivo.

“Paulo tiene el corazoncito de Boca y quiere venir. Yo escuché una conversación y él dijo que venía”, aclaró Daniel Paredes, papá de Leandro, sobre un supuesto diálogo del que él formó parte y resonó en el Mundo Boca, que aguarda una definición.