Alejandro Fantino reveló el “efecto” que le despertó la selección argentina: “Pero mal, eh”

El conductor Alejandro Fantino reveló esta semana que, a partir de la Copa del Mundo que conquistó la selección argentina, cambió su percepción en torno a su manera de sentir pasión con Boca Juniors, el club de sus amores. En una distendida conversación que mantuvo con el periodista Roberto Leto y el dirigente xeneize Marcelo London, el animador de Neura Media reveló que La Scaloneta le “despertó una cosa re contra termo mal”. “Pero termo mal, mal, mal. Y lo quiero canalizar con Boca”, aseveró.

Fantino relataba la campaña de Boca en los ‘90 y comienzos de los 2000 con Leto como comentarista. En ese momento, además, London formaba parte de la comisión directiva del club. A los tres los une, también, una relación de afecto. En ese sentido, el relator les confesó a ambos que la brillante campaña del conjunto albiceleste en el último año y medio le “volvió a despertar” lo que sentía en “la época de Boca cuando íbamos y sufríamos mal”, en relación a los épicos cruces por la Copa Libertadores que Fantino narró en aquellos viejos tiempos.

Luego, le dijo a London: “Lo que pasa es que yo soy socio de Boca, quiero empezar a ir a ver a Boca. ¿Quién me puede llevar a ir de vez en cuando a ver a Boca?”. Allí, el presidente de la agrupación opositora “Resurgimiento boquense” le aclaró que, en los pasillos de Brandsen 805, tanto él como el colectivo que representa son “mala palabra”. Lejos de querer involucrarse en la política del club, el periodista señaló: “Bueno, yo no quiero hacer política, quiero ver a Boca, no me quiero meter en política. Quiero dejarlo aclarado, no voy a hacer política, quiero ir a ver a Boca”.

El presagio de Fantino

En el mismo programa, el conductor se animó a arriesgar un pronóstico sobre el futuro de Boca Juniors en la próxima edición de la Copa Libertadores, que comienza el próximo miércoles ocho de febrero. A pesar de que el equipo de Hugo Ibarra todavía no conoce los rivales que tendrá en la primera fase del torneo más importante del continente (se sortean el 22 de marzo), Fantino arrojó: “Anoten esto que les voy a decir acá. Boca juega la final de la Copa Libertadores este año”. Después, aclaró: “De ahí a que la gane, no lo sé”.

Acto seguido, Fanta dio los motivos por los cuales piensa que Boca llegará, después de cinco años a una nueva final de América. Para ello, se remitió a la actuación del xeneize en la última edición de la Libertadores. “El año pasado perdimos de or... Benedetto (la tiró) por arriba (NdeR: sobre el penal que Pipa falló en la definición del partido). Si le ganaba a Corinthians, era finalista”. Para aportarle mesura al comentario del conductor televisivo, Leto le recordó que, si Boca pasaba de fase, jugaría con Flamengo, a la postre campeón del torneo.

En modo hincha, para concluir su comentario Fantino les contestó a los dos, y le dejó un mensaje a la figura del Fla: “¿Y a quién se comió Flamengo? ¿Le tenés miedo a Flamengo? Somos Boca hermano, ¿qué les pasa muchachos, se ablandaron? (...) Le arranco las piernas a Gabigol, me hago un colgante con la tibia de Gabigol. Yo (cuando) me fui de Boca era Esparta, ¿ahora qué es? ¿La ciudad de los Pitufos?”.

