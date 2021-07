Álvarez y Montiel, los apellidos de la vidriera de River: las ofertas y propuestas que llegaron desde EE.UU y Europa

Lo que parecía ser un viernes tranquilo en el mundo River terminó siendo un día con fuertes novedades de cara al futuro más cercano. Mientras el mercado de pases parece desarrollarse con calma tras las incorporaciones de Enzo Fernández y Braian Romero y la única salida de Rafael Borré, dos de los futbolistas con más proyección y que hace tiempo están en la vidriera quedaron en el centro de la escena y comienzan a alertar al técnico Marcelo Gallardo. ¿Quiénes son? Dos de los campeones de América con la selección argentina: Julián Álvarez y Gonzalo Montiel.

Orlando City, de la MLS, es el equipo que busca a Álvarez con una propuesta formal que ya está en las manos del club: 10 millones de dólares brutos, más dos millones de dólares en bonos por objetivos, por el 100% de su pase. Según pudo saber LA NACION, en River consideran que la cifra es insuficiente por la proyección del jugador por lo que no ven con buenos ojos la posibilidad de aceptarla y, además, al propio atacante tampoco le atrae demasiado la chance de emigrar al fútbol estadounidense . Sin ir más lejos, tiempo atrás había desestimado propuestas del mismo destino: lo quiso Atlanta United.

Julián Alvarez celebra contra Boca; el delantero puede ocupar varias posiciones Archivo

Con contrato hasta diciembre de 2022 -fue renovado en junio de 2020- y convencidos de que es muy probable que puedan aparecer nuevas ofertas en el corto o mediano plazo, los dirigentes millonarios ya se encuentran en tratativas para intentar extender el vínculo de una de las joyas más importantes de la cantera. Su cláusula de salida es de 25 millones de euros y en Núñez poseen el 85% de la ficha, mientras que el 15% restante es de Deportivo Atalaya, club de Calchín, Córdoba, donde inició su camino.

Una revelación: Gonzalo Montiel posa con el trofeo de la Copa América 2021

Tras la explosión de la noticia, Fernando Hidalgo, su representante, brindó detalles de la oferta y le puso paños fríos a la situación. “Yo no traté con Orlando City. Hablaron con River y le enviaron una oferta por siete millones de dólares a Mariano Barnao -gerente de fútbol-. Como no hubo respuesta, recibí una llamada para interceder para saber qué pasaba y si le interesaba al jugador ir a la MLS. Nosotros no presionamos ni dijimos nada porque quien decide el futuro de Julián es River. Fui solo un interlocutor para reenviar la nueva oferta de 10 millones y el jugador no habló con nadie”, reconoció el agente de Álvarez en TNT Sports.

“Nosotros hemos tenido ofertas de la MLS y el jugador me definió su postura de no ir. Pero yo tengo que transmitir lo que me llega, aunque sepa si ‘camina’ o no. Por eso reenvié la oferta sin ninguna postura fijada. Julián es de los cinco mejores jugadores del fútbol argentino y merece una competencia importante, que seguramente la va a tener”, agregó Hidalgo, y cerró: “Si el club te abre la puerta y está dispuesto a venderlo, te podés sentar a evaluar qué contrato se pretende para una liga que no es primera opción o directamente decir que no vamos a ir. Seguramente River me va a preguntar si Julián quiere ir y yo se lo tendré que preguntar a él. Pero hoy la postura es la misma”.

Los mejores momentos de Julián Alvarez

Mientras tanto, el nombre de Álvarez sigue resonando en el mercado europeo. Hace unas semanas, Aston Villa de Inglaterra, Milan de Italia y Ajax de Holanda se posicionaron como candidatos para buscarlo, al punto tal que su representante tuvo diversas reuniones en Europa. Pero, más allá de los intereses marcados, no hubo un avance formal, a pesar de que todavía hay tiempo: el libro de pases cerrará a fines de agosto. En cambio, en Estados Unidos, todo es a contrarreloj porque el mercado se cierra el jueves 5 de agosto. Por eso las expectativas de salida no son altas.

Al igual que Montiel, Alvarez suele ser citado por Lionel Scaloni Prensa AFA

Por otro lado, Montiel también quedó hoy en el centro de la escena. En los últimos días, al manager Enzo Francescoli le llegó una noticia que podría cambiar el rumbo del lateral derecho: un grupo empresario europeo está preparando una oferta para incorporarlo y depositarlo en un club de ese continente. En River ya están al tanto y se espera que en las próximas semanas pueda llegar una propuesta formal.

A comienzos de febrero, Montiel renovó su vínculo con River hasta diciembre de 2022, mientras en Italia ya se hablaba de un acuerdo con Roma por siete millones de euros. Aquella extensión marcó un cambio radical en su contrato: su cláusula de rescisión bajó de 20 millones de euros a 10 millones. Por eso, hoy su salida parece ser un hecho más factible que en otras oportunidades.

Gonzalo Montiel, figura contra Brasil

River posee el 80% de los derechos de su pase, mientras que el jugador posee el 20% restante. Hace tiempo que el lateral de 24 años es seguido de cerca por diferentes clubes europeos que lo sondean. Además de Roma, Valencia lo tiene en carpeta y ha tenido diversos acercamientos sin llegar a concretar una oferta que termine de cerrarle tanto al club como al jugador. ¿Qué otros clubes lo siguieron? West Ham, Villarreal, Bayer Leverkusen, Torino, Betis y Fiorentina, entre otros.

Cara a cara con Villa, que está en conflicto con Boca: Montiel seguiría su carrera en Europa MARCELO ENDELLI

Así, mientras el semestre avanza y River se mantiene firme en los tres frentes para pelear la Liga Profesional, la Copa Libertadores y la Copa Argentina, el mercado de pases todavía no terminó. Y Gallardo se mantiene alerta mientras sus figuras siguen en la vidriera.