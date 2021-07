La ruleta (sin paz) de Boca: del portazo de Sebastián Villa a la titularidad de Juan Ramírez y la jugada del departamento de legales

Es otra jornada sin paz para Boca. Un viernes en la previa del choque con Talleres, por la 4° fecha del Torneo 2021, pero que los focos están puestos en las llegadas de un refuerzo (Juan Ramírez) y la salida de un jugador clave en la estructura de Miguel Angel Russo: Sebastián Villa . Y todo esto se da en un contexto de arrastre, con los incidentes vividos ante Atlético Mineiro en Belo Horizonte (y sus posteriores consecuencias en el certamen local) y con el partido del próximo miércoles ante River, por la Copa Argentina, a la vuelta de la esquina.

El delantero colombiano agudizó este viernes su conflicto con Boca, al decidir no presentarse a entrenar con el resto del plantel con miras al partido del domingo en Córdoba ante Talleres y sus días en el club están contados. En ese contexto, Villa, de 25 años, se reunió este jueves con los integrantes del Consejo de fútbol del club y le solicitó ser transferido al Brujas, de Bélgica, para después sorpresivamente retirar sus pertenencias, incluidos los botines y despedirse de algunos compañeros. Pegó el portazo el jueves y este viernes ni siquiera se presentó a practicar.

Jorge Ameal y el Patrón Bermúdez presentaron este viernes a Juan Ramírez como refuerzo de Boca

Sin vueltas: Villa quiere dejar Boca. Tras casi tres años en la institución, ya dejó claro el portazo que quiere dar después de que se fuera de la práctica del jueves envuelto en el nuevo escándalo. Si bien se rumorea que Riquelme y sus laderos quieren hablar con el delantero, el enojo en el club no bajará con el correr de las horas. Con él y su representante: “Su agente es un pícaro. Presiona. A través de la prensa y dándole órdenes al pibe ”, le comentan a LA NACION desde lo alto de la directiva.

¿Dónde está el cortocircuito? El Consejo le habría prometido al extremo una venta inmediata y el jugador –y su entorno- entienden que no lo están cumpliendo. Por el contrario, en el xeneize aseguran que esa promesa no se esfumó. Por algo mantienen la negociación con Brujas, de Bélgica. ¿Por qué entonces no aceptan las ofertas? “Es complicado concretarlo porque es muy poco lo que ofrecen (según trasciende, la propuesta rondaría los 6,5 millones de dólares). Lo principal es que nosotros tenemos el 70% y el 30 se lo lleva Deportes Tolima”, explican desde las cercanías de Riquelme. Entonces, lo único que pretenden es un número más amplio y una ganancia acorde a lo que esperan para el jugador que fue catalogado por el propio Riquelme como “el mejor futbolista del país”. La idea podría ser venderlo, pero siempre y cuanto el monto sea mayor. Esta era la evaluación de la dirigencia antes de llegar a una situación de conflicto.

Miguel Angel Russo frente a un plantel de Boca que sufrió varios sacudones en las últimas semanas Prensa Boca

El delantero se mostró disgustado porque Boca rechazó la oferta de 7 millones de dólares por el 70 por ciento del pase que hizo el Brujas y según confió a la agencia Télam una fuente cercana al cuerpo técnico encabezado por Miguel Russo su actitud “cayó muy mal” a sólo tres días del partido ante Talleres y menos de una semana de un nuevo Superclásico ante River por los octavos de final de la Copa Argentina.

En otro orden, Villa tiene una causa por violencia de género entablada por su expareja Daniela Cortez, que fue elevada a juicio oral por la Cámara Penal de Lomas de Zamora. Por esa causa tiene que pedir permiso a la justicia cada vez que sale del país, por un tema laboral o personal. En cuanto a la preparación del plantel para enfrentar a Talleres, de Córdoba, el próximo domingo por la cuarta fecha de la Liga Profesional, los futbolistas practicaron esta mañana en el predio de Ezeiza con la novedad de que se hizo presente Juan Ramírez, recién adquirido a San Lorenzo. El flamante refuerzo sería titular.

Juan Ramírez, en acción en su primera práctica con Boca Prensa Boca

El probable equipo sería con Rossi; Weigandt, Izquierdoz, Rojo y Sandez; Medina, Varela y Diego Pulpo González o Juan Ramírez; Aaron Molinas, Briasco y Pavón.

Ameal y el “departamento jurídico”

Jorge Ameal, presidente de Boca, dijo este viernes en la presentación de Ramírez que la situación de Sebastián Villa, quien no se presentó a entrenar y está molesto por no ser vendido al Brujas de Bélgica, pasó al departamento jurídico del club. ”Quiero comentarles que el tema Villa pasó a nuestro departamento jurídico, estamos a la espera, se lo va a citar y no hay sanciones ni nada. Trabajamos en función de que se pueda resolver”, señaló el dirigente.

Sebastián Villa pegó el portazo en Boca a días de jugar con River por la Copa Argentina MARCELO ENDELLI

Junto con Ameal estuvo Jorge Bermúdez, integrante de la secretaría de fútbol del club, quien también habló sobre la ausencia en las prácticas del futbolista colombiano. ”En cuanto a Villa, como integrante del consejo de fútbol, nos toca compartir y rodear a los jugadores de la mejor manera, que no les falte nada, que estén al día, que convivan bien con sus familias y buen ambiente de trabajo. Sus decisiones personales deben asumirlas ellos”, dijo el “Patrón” Bermúdez.

Sebastián Villa, de 25 años, no se presento a entrenar este viernes, mientras que el jueves se había reunido con el entrenador Miguel Ángel Russo, a quien le dijo que quiere irse a jugar al Brujas de Bélgica. Enseguida retiró sus pertenencias personales y se despidió de algunos compañeros en el predio de Ezeiza.

El futbolista colombiano tiene contrato hasta el 30 de diciembre de 2024 y su representante tiene todo arreglado con el Brujas de Bélgica para avanzar hacia un contrato por tres años. El club europeo ofreció y el dinero por ahora no convence a Boca. No hay acuerdo, pero Villa está presionando...

Como afronta una causa por violencia de género, el futbolista tiene que pedir permiso a la justicia cada vez que sale del país, ya sea por un tema laboral o personal.

