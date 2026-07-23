Andrés “Chapu” Nocioni: “Ahora tengo que escuchar que la Argentina es racista... dejen de hablar barbaridades”

El exjugador de la selección argentina de básquet Andrés “Chapu” Nocioni difundió un video en Instagram en el que criticó la ola de acusaciones de racismo que recibió la Argentina tras la derrota sufrida el domingo en la final del Mundial 2026. El exbasquetbolista, que integró la llamada Generación Dorada, aseguró: “No tuvimos ninguna chance de ganarle (a España)”.

Nocioni rechazó las acusaciones de racismo contra el país y afirmó: “Ahora tengo que escuchar que la Argentina es racista. Por favor gente, dejen de hablar barbaridades”.

Andrés Nocioni desestimó las acusaciones de racismo que circulan contra la Argentina

El exalero pidió reducir el nivel de confrontación que advirtió en las redes sociales después del Mundial y sostuvo que es momento de “parar la pelota”.

Al explicar su postura, el integrante de la Generación Dorada planteó su interpretación sobre el origen de esas reacciones. “A mí me parece que ese odio viene porque, a veces, odiamos a los jugadores que no tenemos en nuestro equipo, es totalmente lógico y normal”, afirmó.

El campeón olímpico de basquet sostuvo que la selección argentina no tuvo "ninguna chance" de ganarle al conjunto español Chris McGrath - Getty Images Europe

Para ejemplificarlo, recordó que cuando jugaba sentía “bronca” por basquetbolistas españoles como Pau Gasol, Felipe Reyes, Juan Carlos Navarro y Sergi Llull debido a que no integraban su equipo. También señaló que le habría gustado contar con jugadores de ese nivel de su lado.

El campeón olímpico en Atenas 2004 cuestionó asimismo el odio que, según sostuvo, se generó en las redes sociales a partir de los contenidos publicados por influencers y periodistas. “Es tremendo”, resumió.

"La selección argentina hizo un torneo increíble", dijo Nocioni LARS BARON - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El exdeportista contó que recibió insultos después de felicitar a España y reconocer la actuación del seleccionado argentino. “La verdad es que jugaron muy bien y no tuvimos ninguna chance de ganarles. Felicité a mi equipo porque llegaron a la final”, señaló.

Nocioni cerró la grabación con un reconocimiento para los dos finalistas. “Felicitaciones a España, que fueron legítimos campeones. La selección argentina hizo un torneo increíble, para la historia. Me siento muy orgulloso de ser argentino”, manifestó.

Entre las voces del mundo del deporte argentino que dieron su opinión en las redes en los últimos días, estuvo el pronunciamiento de Mario Alberto Kempes, quien cuestionó las versiones sobre un supuesto “arreglo” en la final. El campeón del mundo en 1978, como informó LA NACION, sostuvo que esas teorías carecen de pruebas y pidió no difundir contenidos sin fundamento.

Mario Alberto Kempes: “No nos hagamos eco de cualquier cosa que circule”

Kempes admitió que el seleccionado argentino tuvo una actuación inferior a la de sus tres partidos anteriores, aunque diferenció ese rendimiento de una presunta falta de entrega. “Un equipo que baja el nivel de un partido no es lo mismo que uno que no compite”, expresó en un video publicado en sus redes sociales.

El exdelantero también defendió el derecho de los hinchas a exigirle al equipo, pero rechazó las acusaciones surgidas después de la derrota. “Esta camiseta se respeta en las buenas y en las malas”, afirmó.

Kempes presenció distintos encuentros de la Argentina durante el Mundial. Antes de la final ingresó al campo de juego del MetLife Stadium junto con el español Andrés Iniesta para exhibir la Copa del Mundo ante los espectadores.