El “curioso” denominador común en las publicaciones de Leandro Paredes, Cuti Romero y Lautaro Martínez

Las publicaciones de los jugadores de la selección argentina después de la derrota ante España en la final del Mundial 2026 tuvieron un denominador común: el dolor por el resultado, el orgullo por el camino recorrido y el agradecimiento a los hinchas. Sin embargo, hubo otro detalle que llamó la atención en los posteos de Leandro Paredes, Cristian “Cuti” Romero y Lautaro Martínez.

Los tres futbolistas incluyeron en sus respectivos carruseles una fotografía a solas con Lisandro “Licha” Martínez.

La coincidencia adquirió relevancia en medio de las versiones que circularon sobre una supuesta “grieta” dentro del plantel argentino. Lionel Scaloni, sin embargo, rechazó que existan diferencias internas y sostuvo que la unidad continúa siendo uno de los principales rasgos del equipo.

La seleccion argentina fue recibida por miles de hinchas

Las imágenes de Paredes, Cuti y Lautaro con Lisandro Martínez

En la primera imagen de su publicación, Paredes incluyó una fotografía con la Copa del Mundo en primer plano y Licha Martínez detrás.

El mediocampista acompañó el carrusel con un mensaje de agradecimiento dirigido al país y a sus compañeros. “Gracias, Argentina. Te amo hoy y siempre”, escribió en el comienzo.

Paredes también destacó la entrega del conjunto nacional durante la competencia y aseguró que el plantel defendió la camiseta hasta el final. “Gracias a cada uno que formó parte de esta selección, a este grupo de jugadores que dio la vida por representar esta camiseta como lo hizo hasta el último segundo de cada partido”, expresó.

El futbolista cerró su publicación con una contundente definición sobre el ciclo que integró: “Fue un orgullo ser parte de la mejor selección argentina de la historia”.

Cuti Romero, por su parte, publicó una imagen junto a Lisandro Martínez dentro del campo de juego después de la final. Ambos aparecen de espaldas, frente a las tribunas, con las camisetas número 13 y 6, respectivamente.

“Y esta vez no se nos dio. Y créanme que duele. Duele muchísimo, porque nadie quería seguir escribiendo esta hermosa historia más que nosotros. Soñábamos con llevar otra vez la Copa a casa y no se dio”, sostuvo.

Romero también reivindicó la actitud del plantel: “Pero si hay algo que nunca nos va a faltar es entrega. Dejamos la vida. Nos tocó terminar segundos, pero jamás dejamos de representar a la Argentina con el orgullo y el compromiso que esta camiseta merece”.

Lautaro eligió una escena similar a la de Cuti Romero. En su caso, se mostró junto a Licha Martínez, también de espaldas y frente a los hinchas argentinos que ocuparon las tribunas del estadio donde se disputó la definición.

“Lo intentamos. Por segundo Mundial consecutivo llegamos a una final del mundo. Esta vez no se nos dio. Siento tanto orgullo de ser argentino”, escribió el delantero.

Además, Lautaro exteriorizó su malestar por no haber ingresado durante la derrota por 1-0 ante España. “Me hubiese gustado intentar ayudar al equipo ayer adentro de la cancha, pero bueno”, expresó.

La bandera de Malvinas que Licha ayudó a desplegar

Lisandro Martínez también había protagonizado una de las imágenes más simbólicas del recorrido argentino en el Mundial. Después del triunfo por 2-1 frente a Inglaterra en la semifinal, ayudó a Giovani Lo Celso a desplegar sobre el césped una bandera con la inscripción “Las Malvinas son argentinas”.

La tela estaba en poder de un hincha ubicado en la cabecera detrás del arco en el que la selección convirtió los dos goles de la remontada. Desde el campo de juego, en pleno festejo por la clasificación, Lo Celso alcanzó a distinguirla entre la multitud.

El mediocampista se acercó hasta el borde del terreno, atravesó las vallas publicitarias y pidió que le entregaran la bandera. Luego regresó junto a sus compañeros y recurrió a Licha para extenderla y exhibirla ante los miles de argentinos presentes en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.

Scaloni desmintió una “grieta” en la selección argentina

La coincidencia en las fotografías se conoció mientras circulaban distintas especulaciones sobre la convivencia interna del equipo luego de la final. Consultado a la salida del predio de la AFA, Scaloni negó que exista una fractura entre los futbolistas y defendió la unidad construida durante su ciclo.

Lionel Scaloni en LN+

“No hay grieta en la selección. Es mi manera de ser y la del cuerpo técnico. La sensación de la grieta no sé si alguna vez estuvo en la selección”, afirmó el entrenador.

Scaloni también sostuvo que el vínculo entre los jugadores y los hinchas permanece intacto pese al resultado adverso. “Lo que ha dejado este equipo es muy lindo en la gente. Vimos nenes contentos a pesar de no haber ganado”, cerró.