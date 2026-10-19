Antonela Roccuzzo compartió fotos inéditas de la despedida de Messi y la intimidad de su vida en Miami

Antonela Roccuzzo posteó en su Instagram un carrete de fotos llamado “Octubre” donde rememoró los eventos más destacados del mes, entre ellos, la despedida de Lionel Messi de la selección argentina en el estadio Monumental.

Las primeras dos imágenes de la publicación retratan el amor por su familia, al mostrar a su esposo, en plena despedida, junto a sus tres hijos, quienes estuvieron junto a él en aquel encuentro contra Benín que terminó 3-0.

El posteo de Antonela Roccuzzo

Una de las imágenes que más simpatía causó es la de Antonela besando a uno de sus hijos que tenía puesta una máscara del futbolista. Esa postal se dio en el palco de la cancha de River, donde estuvieron los anteriormente mencionados y el resto de la familia de Messi.

La alegría de Lionel Messi y sus tres hijos

Al estar la familia atravesada por el deporte, otras fotos de Roccuzzo mostraron a sus retoños en acción en la Academia del Inter Miami, como así también una postal de Ciro con su papá, posando para la cámara con una camiseta del Como de Italia, donde brilla Nicolás Paz, uno de los jugadores que compartió los últimos momentos de Messi en la selección y podría ser el heredero de la mítica dorsal número 10.

Ciro Messi con la camiseta del Como de Italia

Por otra parte, la rosarina compartió su rutina para mantener su físico escultural. Vestida íntegramente de negro, Roccuzzo hizo foco en su cuerpo entrenado e hizo zoom en un dibujo en la pared del lugar donde se ve a una persona esforzándose para levantar una pesa.

Antonela Roccuzzo mostro su rutina de entrenamiento

Rodeada de mancuernas y elementos que sirven para tornear su cuerpo, Antonela prioriza su entrenamiento y, en reiteradas oportunidades, muestra su rigurosa rutina, la cual la complementa con una alimentación saludable para poder lograr resultados a corto plazo.

Menú argentino: milanesas, papas fritas y empanadas

Un detalle argentino que llamó la atención de los seguidores fue la instantánea de una tabla de cocina con dos milanesas, una de ellas al estilo napolitana, acompañadas de una canasta de empanadas y papas fritas.

Amor, mate y tribuna: el dulce momento de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo

Sin los compromisos diarios, Lionel Messi y Antonela Roccuzzo se encargan de pasar mucho tiempo juntos en compañía de sus hijos, quienes se están formando como futbolistas en la Academia del Inter Miami.

Presentes en el entrenamiento de sus hijos, la pareja buscó un punto de conexión al tomar unos mates y así poder disfrutar un momento juntos en medio de una agenda ajetreada de compromisos deportivos.

Lionel Messi grabó el partido que disputa Ciro junto a sus compañeros de categoría

En las imágenes que circularon se puede ver a Messi sentado al borde de la cancha, descalzo, con su clásico equipo de mate en mano y concentrado en su celular. A su lado, Roccuzzo, quien estuvo atento a los primeros pasos de sus retoños con la pelota en los pies.