Antonela Roccuzzo mostró la nueva actividad física que implementó en su rutina y sorprendió

Desde hace varios años, Antonela Roccuzzo se focaliza en su bienestar físico y mental. Encontró en los libros —especialmente de romance y fantasía escritos por mujeres que lee tanto en inglés como en español— un espacio de tranquilidad y satisfacción al cual siempre le dedica tiempo. Asimismo, el entrenamiento es clave en su día a día. A sabiendas de que sus seguidores siempre disfrutan de conocer su plan de ejercitación, acostumbra a mostrar sus rutinas en el gimnasio y sus clases de FitJump. Sin embargo, ahora sorprendió a todos al evidenciar la actividad deportiva al aire libre que decidió implementar recientemente.

Este sábado 26 de septiembre, la rosarina de 38 años compartió en sus historias de Instagram —red social en la que acumula 42 millones de seguidores— su caminata matutina al aire libre. Esto llamó ampliamente la atención, puesto que es la primera vez que se la ve realizando esta actividad. En el video, se la pudo ver recorriendo una calle de lo que podrían ser las inmediaciones de su casa en Fort Lauderdale.

Anto Roccuzzo incorporó las caminatas al aire libre a su rutina (Foto: Instagram @antonelaroccuzzo)

Además, la influencer mostró su look para su entrenamiento de sábado por la mañana. Optó por un top blanco sin mangas, un short tiro alto color negro, medias blancas hasta los tobillos y, para romper con lo monocromático, eligió unas zapatillas rosadas, su color favorito. Se recogió el cabello en una coleta baja y, para hacer más amena la caminata, llevó un par de auriculares para escuchar música desde el celular y su reloj para contabilizar los pasos.

Blanco, negro y rosado, los colores elegidos por la rosarina para salir a caminar (Foto: Instagram @antonelaroccuzzo)

Los resultados del disciplinado estilo de vida de Roccuzzo están a la vista. A principios de este año justamente, habló de la importancia que tiene la actividad física en su vida y cómo es el intenso entrenamiento que realiza. “Empecé a interesarme hace unos años. Antes me daba miedo levantar pesas porque pensaba que me haría ‘grande’, pero eso nunca pasó. Todos deberían levantar pesas al menos una hora al día, porque es muy importante para el futuro. Siempre les digo a mis padres: ‘Por favor, hagan un poco de pesas, aunque sea dos veces por semana’”, sostuvo en una entrevista con la revista Elle.

"Antes me daba miedo levantar pesas porque pensaba que me haría ‘grande’, pero eso nunca pasó. Todos deberían levantar pesas al menos una hora al día, porque es muy importante para el futuro", sostuvo Roccuzzo

En este sentido, contó que intenta ejercitarse todos los días. Asiste al Laboratorio de Glúteos, un gimnasio de Miami solo para mujeres a cargo del entrenador Bret Contreras, y además dos veces por semana toma clases de FitJump, un entrenamiento con minitrampines en el que, a partir de los saltos, se trabajan brazos, piernas, glúteos y abdomen. “Es una forma de desconectar. Me hace olvidarme de todo y empezar el día de una buena manera”, comentó.

Si bien desde chica fue una persona muy atlética, admitió que en el pasado se dedicó exclusivamente al ejercicio aeróbico, pero que hace unos pocos años, cuando armó un plan de fuerza, nutrición, dieta y recuperación, empezó realmente a notar la diferencia. “Para mí, es como mi terapia. Me siento fuerte y es muy importante hacerlo como meditación. Dejo el teléfono en mi bolso. Pongo mi Apple Watch en ‘no molestar’ y esta es mi hora. Entreno, vuelvo a casa y después tengo el resto del día con los niños y todo lo demás”, explicó.