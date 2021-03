Antonella González, la jugadora que amamantó en la cancha: “Hay que rodearse de gente que sostenga”

Desde el domingo que el teléfono de Antonella González (30) suena sin parar. Su imagen amamantando a su beba de 11 meses en pleno partido recorrió los portales locales e internacionales. Por eso, la basquetbolista no para de responder por la foto que se convirtió en un ejemplo inspirador para miles de mujeres que combinan la maternidad con sus trabajos o pasiones.

Para Antonella, el deporte es una pasión desde siempre. “Desde que estuve en la panza estoy en una cancha de básquet”, cuenta a LA NACION. “Mis inicios fueron aún en pañales”, agrega sobre sus primeros pasos en el deporte y explica que su familia estuvo siempre muy ligada al Club Tomás de Rocamora, donde juega actualmente como base.

El pasado domingo, Antonella disputó con su equipo la sexta fecha de Liga Femenina de Baloncesto, en un partido que ganó 61-44 ante Vélez Sarsfield y donde anotó ocho puntos. Pero, cuando llegó el entretiempo, la jugadora salió del campo y, a un costado de la cancha, se levantó la camiseta y comenzó a amamantar a su hija porque así lo demandaba la pequeña.

Antonella y su hermana Laura, actual entrenadora del equipo. Crédito: Instagram

“Sin dudas que es natural, como debería serlo para cualquier mamá, no solo en la chancha, como es mi caso, sino también para todas la mujeres. La teta a libre demanda debe ser ley”, sostiene sobre su actitud en pleno juego. Quizás parte de su deconstrucción en este sentido tenga que ver con que su madre, exentrenadora del equipo femenino del club Rocamora, también amamantó en la cancha.

Sin embargo, su aliento a quienes también son mamás no es para nada idílico, sino realista. “A esas madres que son deportistas quiero decirles que hay que rodearse de gente que pueda sostener y acompañar para poder maternar. Es necesario una contención y una organización importante, pero no imposible. Aunque la sociedad nos diga otra cosa y aunque nos cueste más que a los hombres, sí se puede”, expresa, especialmente, para las que dedican parte de su vida al deporte.

Aparte de ser madre y jugar al básquet, González es Licenciada en Psicomotricidad y es eso de lo que en verdad trabaja con los niños del club, dado que no se puede dedicar únicamente al baloncesto porque todavía no es profesional para las mujeres en la Argentina, una lucha que las deportistas llevan adelante y que esperan ganar pronto, como lo hicieron hace dos años las futbolistas.

Antonella ejerce como Licenciada en Psicomotricidad en el mismo club. Crédito: Instagram

“Celebro que esto pueda darse a ver y podamos así luchar por nuestros derechos. Aún queda mucho camino por recorrer, pero se ha empezado a charlar y hablar de eso”, analiza Antonella, cuyo nombre se convirtió en un ejemplo también para diferentes cuentas de redes sociales que apoyan la lactancia y la maternidad “deseada y protegida”.

En su visión, “quedan muchos puntos que tocar” para lograr la igualdad pero considera, esperanzada: “Vamos por buen camino y esperemos que sea pronto”

Además de sus familiares, amigas y compañeras de equipo que compartieron su foto, tanto el Club Tomás de Rocamora como la Confederación Argentina de Básquet también se sienten orgullosos de la jugadora que tienen. Esta última, escribió en un twit: “Una imagen que resume la pasión: por el básquet y por ser madre. Una imagen que resume el sacrificio que ellas hacen. Antonella González ayudó (8 puntos, 2 rebotes y 1 asistencia) a que @ClubRocamora le sacara el invicto a Vélez y, en el entretiempo, le dio de comer a su hija Madi”.

El vínculo de Antonella con su actual club, tal como cuenta, nació con su existencia. No solo su madre entrenaba al equipo femenino, sino que su fallecido padre, Mario “Tucumano” González, es un ídolo de la institución. “Yo usaba la camiseta número 13, pero hace unos años fue retirada, es por eso que juego con la 3 ahora”, relata y explica que la 13 correspondía a su papá, que “fue un emblema del club tanto como basquetbolista como entrenador”.

En su foto de perfil de WhatsApp, tiene un collage de fotos con él y una de ellas lo muestra brillante, marcando un tanto con un salto a la red. Cuando le preguntan por sus ídolos, la jugadora está lejos de mencionar a las clásicas grandes estrellas del deporte. Por el contrario, ella responde con la emoción y con una convicción intacta: “Mi viejo y mi hermanos son mis grandes ídolos”.

En su último cumpleaños, la deportista le dedicó en un sentido mensaje a su papá: “Feliz cumpleaños viejo querido. ¡Brindo por vos! No voy a negar que te extrañamos, pero sabemos que estás en cada momento, en cada picardía, en nuestras anécdotas. Me hubiese encantado que estés acá disfrutando de Madi... Pero, ¿sabés qué me pone contenta y me deja tranquila? Que ella lleva mucho más de vos que nosotros. Juro que por momentos estas ahí. Te amamos y extrañamos mucho. Pero sabemos que nos estás guiando desde donde estás”.

Sin lugar a dudas, como mamá primeriza y con su hija como inspiración, Antonella no titubea al afirmar que es posible combinar la maternidad con una pasión. Con ese estandarte como bandera, llevará siempre con ella una de sus frases que mejor define su emblemática postal: “Que todas las madres sientan que se puede”.