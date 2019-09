Leclerc saluda a los aficionados italianos, locos por la pole Crédito: Reuters

En Monza, Ferrari es más local que nunca. Y la suerte la ayuda. Al calor de miles de fanáticos que acudieron al autódromo de esa ciudad, la Scuderia se quedó con la pole position de cara al GP de Italia, que se correrá este domingo desde las 10.10 de la Argentina (televisa Fox Action Premium). El joven monegasco Charles Leclerc continuó con el impulso de la semana pasada, en la que cosechó el tiempo más rápido en la clasificación y obtuvo su primera victoria en la categoría en el Gran Premio de Bélgica: marcó el tiempo más rápido en la prueba de clasificación de este sábado. Lo escoltarán las dos flechas plateadas de Mercedes: Lewis Hamilton (39 centésimas más lento) y Valtteri Botas (a 47 centésimas).

La clasificación fue una de las más raras de los últimos tiempos. Y su desenlace en la Q3 estuvo marcado por el accidente del finlandés Kimi Raikkonen (Alfa Romeo) en la curva Parabólica, a 7 minutos del final. Para entonces, Leclerc ya había hecho el tiempo que le garantizaría la posición de privilegio en la parrilla de salida. Sin embargo, una vez que la luz roja dio paso a la verde, solamente el propio Leclerc y el español Carlos Sainz pudieron dar una segunda vuelta rápida. El resto de los pilotos involucrados en la Q3, entre ellos los que le peleaban la pole a Leclerc, sólo hicieron una. La situación será investigada por los comisarios deportivos de la carrera. "La última vuelta fue un lío para todos. Estoy contento de estar cerca de la punta. Voy a disfrutar mañana, por supuesto", dijo Bottas a la transmisión oficial de la carrera.

"Es increíble ver tanta gente, se siente absolutamente espectacular. Estoy feliz con la pole. Es una pena el gran lío del final...Esperemos que la de mañana sea una buena carrera", se entusiasmó Leclerc, que marcha 5°en el campeonato de pilotos, con 157 puntos. El líder es Hamilton, con 268 unidades. El inglés, justamente, se alegró por haber separado a las dos Ferrari (el alemán Sebastian Vettel, compañero de Leclerc, partirá desde el 4°lugar) en un circuito que ambos pilotos del equipo italiano dominan a la perfección. "Debo estar agradecido por estar en la primera fila. Separamos a las Ferrari, por lo que, como equipo, estamos en una buena posición", aseguró Hamilton.

El español Carlos Sainz fue crítico con lo que se vio al final de la sesión clasificatoria. En declaraciones a Movistar F1, el piloto madrileño de McLaren indicó: "Creo que se está llegando a un punto que es un poco ridículo en televisión. Habrá gente a la que le guste por ver el 'show' de quién va a hacer la vuelta y quién no, y habrá gente que pensará para qué existe la 'qualy'. Yo ya había completado una vuelta, había dos o tres coches que todavía no la habían completado y han preferido no completarla, parece".

