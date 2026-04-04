Incidentes en las inmediaciones del estadio de Alianza Lima durante un evento con hinchas: un muerto y 47 heridos

PERÚ.- Al menos una persona murió y otras 60 resultaron heridas este viernes por incidentes en el estadio Alejandro Villanueva, de Alianza Lima, uno de los equipos de fútbol más populares de la capital peruana, informaron las autoridades. En un principio se habló del colapso de un muro del recinto, sin embargo, la versión luego fue desmentida por las autoridades y de momento se desconocen las causas.

El brigadier de los bomberos Marcos Pajuelo dijo que el episodio ocurrió por la tarde cuando había una gran cantidad de aficionados de Alianza Lima dentro del estadio Alejandro Villanueva, en una actividad de apoyo a su equipo previa a su encuentro de este sábado por la liga profesional del fútbol peruano frente a su máximo rival Universitario de Deportes.

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Acto seguido, confirmó que no se trató de un desmoronamiento: “Hemos realizado una inspección inicial junto con las autoridades del estadio y la estructura de la tribuna sur se encuentra aparentemente en buen estado. No hay daños estructurales: ninguna pared se ha derrumbado y nadie ha caído a la fosa, conocida comúnmente como ‘La Perrera’” “Diario El Comercio. Todos los derechos reservados”.

“Desconocemos la posible causa”, dijo Pajuelo en declaraciones a la televisora local N y agregó: “Había gran cantidad de barristas, desconocemos las posibles causas, pero cuando hemos llegado hemos encontrado gran cantidad de heridos “Diario El Comercio. Todos los derechos reservados”. En videos que circularon en redes sociales, en tanto, se observó un amontonamiento de hinchas en la tribuna.

El estremecedor grito de un hincha

El ministro de Salud indicó que 39 de los heridos fueron hospitalizados y aclaró: “Lamentamos el incidente, el Minsa activó el sistema de emergencia y de alerta en todos los hospitales. Hay 39 pacientes heridos en hospitales la mayoría son policontusos. Las ambulancias de SAMU atendieron en foco junto con los bomberos”.

El Ministerio de Salud de Perú (Minsa), por su parte, emitió un comunicado en el que notificó que, por medio del Servicio de Atención Móvil de Urgencia (Samu), se movilizaron ocho unidades para la atención prehospitalaria de los afectados, en coordinación con el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios.

El incidente ocurrió durante un banderazo previo al clásico durante Universitario

“De acuerdo con el reporte preliminar, se registran 60 personas lesionadas, quienes vienen siendo evaluadas y atendidas. Tres de ellas han sido trasladadas al Hospital Nacional Arzobispo Loayza. Asimismo, se ha dispuesto la alerta en el Hospital Nacional Dos de Mayo y otros hospitales ante la posible llegada de más heridos. El Centro de Operaciones de Emergencias en Salud (COES Salud) continúa con el monitoreo permanente del evento y la coordinación de la respuesta sanitaria”, sostuvo.

Este sábado, Alianza Lima visitará a Universitario a partir de las 22 de la Argentina. Además de tener un clima particular por ser un clásico, el cruce se dará con mayor intensidad debido a la posición que ocupan en la tabla: los visitantes van primeros, con 20 puntos, mientras que los locales lo corren de atrás con 15 unidades en el cuarto puesto.

El comunicado de Alianza Lima

Horas después del incidente, el club peruano emitió un comunicado que compartió en sus redes sociales, en el que lamentó lo ocurrido y expresó sus condolencias hacia la familia de la persona fallecida. Además aclaró que el accidente no se produjo por la caída de un muro o fallas estructurales en el estadio.

El comunicado que compartió Alianza Lima

En tanto, explicó: “Desde el primer momento se activaron de manera inmediata los protocolos de seguridad y atención de emergencias, brindando asistencia oportuna a los afectados y a sus familiares. Nos encontramos colaborando de forma plena y transparente con las autoridades competentes, a fin de contribuir al esclarecimiento de los hechos materia de investigación con total transparencia”.

Con información de AFP.