Se viene el álbum de la Copa Mundial de la FIFA de Panini: qué se sabe y cuánto costarían las figuritas

Con un video de menos de 30 segundos, se presentó el lanzamiento del álbum de figuritas oficial del Mundial FIFA 2026 de Panini. Ya con la confirmación de las 48 selecciones que participarán de la competencia, la empresa habilitará la venta próximamente de su tradicional revista para completar, la cual hace un repaso por cada plantel.

Así es el álbum del Mundial 2026 de Panini (Fuente: Captura de video)

“¿Están listos para empezar?”, inicia el clip promocional y un relator responde: “Precioso”, a lo que desde el VAR señalan: “La espera terminó”. Acto seguido se muestra un resumen de tribunas llenas y el campo de juego en pleno partido.

¿Cuándo sale a la venta el álbum Panini del Mundial 2026?

La Copa del Mundo comienza el 11 de junio y, en consecuencia, se especula que en la Argentina el álbum podría venderse a mediados de abril o principios de mayo, aunque todavía no se oficializó la fecha de su salida al mercado. De acuerdo con distintas versiones no oficiales, los paquetes de figuritas costarían entre $1500 y $2500.

El anuncio de advertencia de Panini

Según advirtió la empresa italiana en su cuenta de Instagram para la Argentina, existen estafas de una preventa del álbum de figuritas. Esta preventa es falsa.

La advertencia de Panini (Fuente: Instagram/ panini_argenitna)

“En atención a que se constató que se ofrecen a la preventa o la venta figuritas y álbumes de la colección Panini Copa Mundial de la FIFA 2026TM de manera online en páginas engañosamente similares, en redes sociales, en aplicaciones de mensajería móvil e incluso de manera personal, advertimos que NEW RITA S.A., único distribuidor oficial del producto en la República Argentina, no realizó tales ventas, ni lo está haciendo en ningún otro canal, ni tampoco está realizando pre-ventas en estos momentos. El lanzamiento oficial de la colección se anunciará oportunamente a través de nuestras redes sociales oficiales y medios masivos de comunicación”, detallaron.