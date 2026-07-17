Argentina - España: Aymeric Laporte dijo que vieron cosas que los “extrañaron muchísimo”

Ante la final del Mundial entre Argentina y España, de este domingo a las 16 (de Buenos Aires) en Nueva Jersey, el defensor Aymeric Laporte puso bajo sospecha algunas decisiones arbitrales tomadas durante el recorrido del seleccionado albiceleste en el torneo, al comentar que hubo situaciones que llamaron mucho la atención del plantel español. “No me preocupa en absoluto la agresividad dentro de lo que es el fútbol. Si es consentida y el árbitro hace su trabajo, no tengo ningún problema. En los últimos partidos hemos visto cosas que nos han extrañado muchísimo. Sobre todo con Argentina, que deja muchos recados“, afirmó el zaguero en una entrevista con Marca, pero evitó hablar de ayudas concretas y formular una acusación directa.

Laporte aludió a golpes, entradas fuertes e infracciones que no fueron sancionadas. “Eso en el fútbol no se debería permitir. Es parte del trabajo del árbitro controlar estas cosas para que no le coman la tostada. Si un jugador o dos pueden hacerlo, el partido va a ser un descontrol. Nosotros desde el principio del torneo hemos sido un equipo bastante noble en ese sentido. No somos de golpear al rival ni de hacer faltas locas”, afirmó el futbolista de Athletic Club, de Bilbao.

Sus declaraciones se dieron luego de que FIFA anunciara al esloveno Slavko Vincic como el referí de la final. El árbitro, de 46 años e internacional desde 2010, tendrá como asistentes a sus compatriotas Tomaz Klancnik y Andraz Kovacic. Durante este Mundial dirigió tres encuentros de la etapa de grupos, pero no había sido designado para partidos de eliminación directa.

FIFA designó a Slavko Vinčić para dirigir la final de la Copa del Mundo; el esloveno controló tres partidos de la fase de grupos. KEVIN C. COX - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Más allá de la polémica, Laporte se refirió al desafío deportivo que afrontará España. Del otro lado estará un equipo que defiende la corona obtenida en Qatar 2022 y que llega a la definición después de vencer por 2-1 a Inglaterra en una semifinal. España, en tanto, consiguió su clasificación con un 2-0 sobre Francia y apenas recibió un gol en el certamen.

Una de las mayores preocupaciones para la defensa ibérica es Lionel Messi. A los 39 años, el capitán argentino acumula ocho goles y cuatro asistencias en la competencia y participó directamente en al menos un tanto en cada uno de los siete partidos. Laporte y Pau Cubarsí, la pareja de zagueros centrales consolidada por Luis de la Fuente, tendrán la misión de limitarlo.

Al ser consultado sobre el astro argentino, el experimentado defensor descartó que exista una fórmula individual para detenerlo y remarcó que la tarea deberá ser colectiva. “Messi es una leyenda de toda la vida. Todos lo hemos disfrutado. Ahora espero que el Mundial no sea para él, sino que sea para nosotros", destacó. España intentará reducirle los espacios, evitar que reciba con libertad cerca del área y sostener la concentración ante un futbolista capaz de modificar un partido con una sola intervención.

Laporte, de 32 años, será uno de los encargados de frenar a Lionel Messi en la final en Nueva Jersey; "es una leyenda de toda la vida. Todos lo hemos disfrutado. Ahora espero que el Mundial no sea para él, sino que sea para nosotros", dijo del 10 rosarino. JAVIER SORIANO - AFP

Laporte, de 32 años, atraviesa uno de sus mejores momentos en el seleccionado español. Su experiencia y liderazgo se complementaron durante el Mundial con la juventud de Cubarsí, de 19. Entre ambos construyeron una de las defensas más sólidas del campeonato: frenaron a Cristiano Ronaldo en los octavos de final y a Kylian Mbappé en las semifinales, y ahora tiene ante sí el último gran reto.

Para España, la definición representa la posibilidad de ganar por segunda vez la Copa del Mundo, después de la consagración de Sudáfrica 2010. La Argentina intentará sumar su cuarta estrella. Se enfrentarán en una definición que no tuvo un antecedente en marzo, cuando la Finalissima entre los campeones de América y Europa fue cancelada. El destino terminó reuniendo a ambos equipos en un escenario mucho más importante.