Este viernes concluyó el tiro en los Juegos Panamericanos Santiago 2023 y con él, la participación de los tiradores argentinos que aportaron dos medallas de plata, de la mano y la puntería de Fernanda Russo en rifle de aire comprimido y de Federico Gil en skeet. Con este plus que vale incluso más que el propio metal de turno: la clasificación de ambos a los Juegos Olímpicos París 2024, los terceros en las carreras de ambos tras Río de Janeiro 2016 y Tokio 2020. En el resto de las especialidades los resultados no se condijeron con las expectativas, por lo que vale un análisis sobre cuál es la situación del tiro argentino. De paso, sirve aclarar: la medalla de Fernanda Russo en su prueba favorita fue una especie de sorpresa, ya que en los planes del equipo pesaba fuerte la idea de que pudiera subirse al podio junto a Alexis Eberhardt en rifle de aire mixto. Sin embargo, el impacto de la primera, en un contexto duro, de contrincantes de primerísimo nivel, “aflojó” las emociones para lo que vino después: “Fernanda Russo es la Messi de este equipo”, le dijo a LA NACIÓN Ariel Martínez, ya legendario entrenador de tiro de la selección argentina para explicar por qué el equipo tiene un extra con ella y por qué es viable que consiga dar en el blanco aún con todo en contra.

La "sorpresa" de Fernanda Russo ante medallistas olímpicas sacudió las emociones fuertes JORGE LOYOLA/SANTIAGO 2023 via PHOTOSPORT - PHOTOSPORT CHILE

-Se van de otros Juegos Panamericanos con medallas, tal vez no con todas las que hubiesen querido. Pero ¿se ganó en las que estaban en los planes

-Nuestra medalla segura era en rifle de aire mixto, con Fernanda (Russo) y Alexis (Eberhardt). Pero me parece que las emociones de haber ganado una medalla como la que ganó Fernanda (en rifle de aire comprimido), que fue muy lindo para ella, igualmente te consume. Fue recontra emocionante, las tres rivales norteamericanas con las que compitió son medallistas olímpicas. En un momento estaba cuarta y el locutor anuncia que gana la plaza olímpica, aplaude y le digo ‘vamos por una más’ y se la comió. Sube al tercero y sube al segundo. Es decir, yo no le puedo pedir a la nena que esté íntegra si yo todavía tengo la pierna floja por las emociones. En un entrenamiento previo a la presentación por equipos ella me dijo que seguía con todo el cuerpo flojo. Yo creo que lo manejó bien, fue muy mala la primera serie que hizo, después se acomodó un poco y Alexis nunca le agarró la mano, fue fuerte para él también perder la plaza olímpica y todo eso se notó en esta prueba, la que pensábamos que era la medalla segura. La de Federico Gil era la otra medalla que estaba en los planes.

-Cómo trabajan el aspecto psicológico en un deporte que requiere tanta precisión y concentración?

-Cada deportista tiene su psicólogo personal y yo estoy muy cerca del psicólogo de Fernanda, hacemos una retroalimentación a través mío. Lo que pasa que necesitaríamos que esté presente. No nos da el presupuesto, pero para el año que viene él se comprometió a ir a París.

Federico Gil cumplió con los pronósticos y se subió al podio en el Polígono de tiro en Pudahuel JORGE LOYOLA/SANTIAGO 2023 via PHOTOSPORT - PHOTOSPORT CHILE

-¿Dónde está parado el tiro argentino con respecto al mundo? ¿Qué falta?

-Para mí nos falta lo que hicieron el hockey, el handball, el vóleibol y el básquet. Que nuestros deportistas se vayan a vivir afuera, es decir, que tengan competencia. Los australianos, por ejemplo, mandan deportistas a Europa con un entrenador algunas semanas, solo para competir. Nosotros no lo podemos hacer.

-¿Por decisión propia o por presupuesto?

-Un poco de todo, en 2022 mandamos algunos a Europa, el Ente Nacional de Alto rendimiento Deportivo (Enard) nos consiguió los pasajes y la estadía y ellos (los chicos) se hicieron cargo de la alimentación. El año pasado Fernanda lo hizo, estuvo dos meses y medio allá, volvió en marzo y se nota la diferencia entre ella y el resto, precisamente por eso. Si logramos meter más… El tema es que Fernanda tiene equipo de Bundesliga, la contratan. Necesitamos shootear pero hoy está muy difícil, te tomás dos taxis y es complicado. Hoy no nos ayuda el cambio y hablar de hacer esto es difícil, no me alcanza ni vendiendo el auto.

-Con dos plazas en mano ya hay que empezar a preparar París.

-Ya lo veníamos contemplando, la idea es que después del Sudamericano nos vayamos a principios de febrero a El Cairo, que hay una Copa del Mundo, después hay otra en Canadá y después tenemos el Campeonato Argentino de Tiro (CAT) que es una de las últimas posibilidades de conseguir plazas para los Juegos, del 31 de marzo al 7 de abril. Luego, hay una copa en Río de Janeiro, pero van a venir todos, no sabemos si no se abre la puerta para que vengan los rusos, porque ninguno tiene plaza (por ahora tienen prohibición de participar, a raíz de la guerra con Ucrania). Pero yo pienso que tenemos posibilidades de conseguir alguna más.

Fernanda Russo escaló en una prueba de rivales durísimas: impactó como casi siempre EDUARDO FORTES/SANTIAGO 2023 via - PHOTOSPORT CHILE

-¿Cómo es el día a día del equipo argentino y tu relación con los chicos? Al menos desde afuera se percibe mucha conexión.

-Estoy con ellos desde chiquitos, pero no iba a venir a estos Juegos porque estoy como presidente de la federación y la entreno a Fernanda cuando está en Buenos Aires. Acepté eso porque es como si (Rafael) Nadal o (Roger) Federer te pidieran que los entrenes. Qué hacés, vas igual, vas gratis y si tenés que pagar para entrenarlos pagás (risas). Colaboro con el cuerpo técnico de la selección que es el responsable, me pidieron que venga a Santiago como entrenador y para ayudar al grupo que es grande, aunque ya quería estar del otro lado, relajado, de saco y corbata. Bueno, de corbata no porque no me gusta, je. A París voy a ir desde el otro lado, sí o sí. Voy a ayudar, pero desde afuera.

-¿Fernanda Russo es la Nadal o Federer de este equipo?

-Fernanda Russo es (Lionel) Messi y te digo más, por qué es Messi. Una vez teníamos que hacer una combinación en Alemania, en Frankfurt y teníamos poco tiempo, nos presentamos ahí, nos vieron así vestidos y nos dicen: ‘Para acá. ¿Quién es el Messi?’ Y yo dije: ‘No es él, es la. Ella es la Messi’. Y pasamos. Pero sobre todo es la Messi porque piensa en el equipo, gana cuando tiene que ganar, tiene un plus cuando tira. Acá, hay tres tipos de tiradores: los buenos, los más o menos y los excelentes. Los más o menos son los que hacen menos puntos en los entrenamientos; los que hacen los mismos son los buenos y los excelentes, que son muy pocos, son los que hacen más puntos en el entrenamiento que en la competencia. Fer es una de ellas y no lo digo yo que soy un Don Nadie, la comparó Lobus Opelka, el entrenador de República Checa. Hoy República Checa tiene cinco plazas olímpicas y se estima que va a conseguir tres más el año que viene: es decir, es potencia. Y te lo dice él.

LA EMOCIONANTE REFLEXIÓN DE FERNANDA RUSSO



"Yo estoy acá como deportista ahora, pero el día de mañana voy a estar de ese lado para cambiar las cosas y que no haya otra Fernanda que sufra las cosas que sufrí yo", dijo la tiradora, tras conseguir su medalla y el boleto a los JJOO pic.twitter.com/WdFsTSRPSH — TyC Sports (@TyCSports) October 21, 2023

