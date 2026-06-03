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Arrancó el furor por la Scaloneta: el emotivo video que compartió la selección argentina a días del debut en el Mundial

La cuenta oficial del conjunto nacional difundió una pieza audiovisual cargada de simbolismos para encender la expectativa de los hinchas; el equipo de Lionel Scaloni busca revalidar su título en la próxima cita mundialista

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Arrancó el furor por la Scaloneta: el video que compartió la selección argentina a días de su debut en el Mundial
Arrancó el furor por la Scaloneta: el video que compartió la selección argentina a días de su debut en el Mundial

A pocos días del inicio de una nueva Copa del Mundo, la expectativa en el país comienza a manifestarse con mayor intensidad. Con el objetivo de renovar el entusiasmo de la hinchada, las redes oficiales de la selección argentina difundieron un video hecho con inteligencia artificial titulado “Ilusión Argentina”, que busca marcar el comienzo oficial del camino hacia el certamen.

La selección argentina ya se entrena en Kansas City a la espera de los amistosos
La selección argentina ya se entrena en Kansas City a la espera de los amistososPrensa AFA

La pieza comienza con un hombre mayor en Pujato, pueblo donde nació Scaloni, mientras escucha una especie de noticiero con dos periodistas que observan con preocupación el clima previo. “Algo raro está pasando, estamos a días del Mundial y no arranca para los argentinos. Ya estaría siendo hora que la ilusión se ponga en marcha, ¿no?”, se escucha al inicio. Su colega refuerza la premisa al notar la falta de banderas en los balcones y escasas camisetas en las calles.

El punto de giro llega mediante una carta firmada por el propio entrenador, Lionel Scaloni, quien envía un mensaje directo: “El tren no pasa dos veces, la Scaloneta sí. Ya vas a saber cuándo ponerla en marcha”. Acto seguido, este mismo hombre sigue las instrucciones y pone en funcionamiento un micro antiguo intervenido con la estética del equipo.

La carta de Scaloni para el hombre mayor fue lo que puso en marcha a la Scaloneta
La carta de Scaloni para el hombre mayor fue lo que puso en marcha a la ScalonetaCaptura X (@Argentina)

El vehículo, bautizado como “La Scaloneta, está cargado de referencias históricas y místicas que marcaron el ciclo actual. Entre los detalles, se destacan la frase “tierra de Diego y Lionel”, la presencia de la corbata de Carlos Bilardo, menciones a César Luis Menotti y el muñeco Chucky, utilizado como cábala durante la conquista de 2022. Además, el techo del micro luce una pintura que emula “La creación de Adán”, protagonizada por Lionel Messi y Diego Maradona.

“La creación de Adán”, protagonizada por Lionel Messi y Diego Maradona
“La creación de Adán”, protagonizada por Lionel Messi y Diego MaradonaCaptura X (@Argentina)

Al encender el motor, la atmósfera se completa con el relato de Rodolfo De Paoli que recuerda la obtención del título mundial de 2022, seguido por el inicio del tema “Ruta 66” de Pappo. El clip cierra con una invitación directa en redes sociales: “Andarás bien, por la del 26; unidos por un mismo sueño, ponemos primera y arrancamos”. Con este estreno, la delegación oficial busca consolidar el apoyo popular antes del debut.

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