Con el Mundial a la vuelta de la esquina, el entusiasmo no despega entre los norteamericanos

WASHINGTON.- Mientras muchos de los hinchas argentinos que viven en Estados Unidos seguramente estén tachando los días en el calendario a la espera del debut en el Mundial la selección nacional, el 16 de junio en Kansas City contra Argelia, seguramente para la mayoría de los norteamericanos, el 12 de junio -día del estreno de su equipo nacional, en Los Ángeles, frente a Paraguay- pase desapercibido.

“¿Dónde será ese partido? ¿A qué hora?“, se pregunta, despistado, Jeffrey Haneys, de 43 años, mientras paseaba su perro en el National Mall de Washington, justo en la zona donde se montará un fan fest para intentar encender una esquiva pasión mundialista en la capital norteamericana (no albergará partidos).

Preparativos en el estadio Mercedes-Benz, en Atlanta, de cara al Mundial. KEVIN C. COX - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

“Sí escuché que cantará Katy Perry, ¿no?“, le dice a LA NACION, en referencia al show inaugural del certamen en suelo estadounidense que encabezará la popular artista en el estadio SoFi.

Si bien no es un secreto que el fútbol -soccer, como lo llaman en Estados Unidos- está lejos de las preferencias de los norteamericanos como uno de sus deportes predilectos, cuando faltan solo nueve días para el inicio de la Copa del Mundo que tendrá a este país como sede central -además de México y Canadá- sorprende la palpable falta de interés que despierta una de las máximas citas globales del deporte.

Así lo reflejaron dos encuestas -con cifras contundentes- publicadas en los últimos días, una de la firma internacional YouGov y otra del Pew Research Center, un reconocido centro de investigación con base en Washington.

Carteles que promocionan la Copa del Mundo en una estación en el World Trade Center, en Nueva York, el 30 de mayo de 2026. ANGELA WEISS - AFP

¿Qué tan interesados ​​están los estadounidenses en la Copa del Mundo, que por segunda vez se disputará en su país tras la experiencia de 1994? Según el sondeo de YouGov, solo el 13% se mostró “muy interesado” y el 16%, “algo interesado”, frente a un 14% que dijo “no estar muy interesado” y una abrumadora mayoría -54%- que afirmó “no estar en absoluto interesado” en el torneo que tiene a la selección argentina como campeón defensor.

Además -de acuerdo a este estudio, finalizado hace diez días- la mayoría de los norteamericanos -59%- aseguró que no espera ver ningún partido de la Copa del Mundo, que por primera vez en la historia tendrá 48 seleccionados participantes.

¿Más aún? El 16% dijo que verá partidos cuando pueda; el 11%, que mirará unos pocos partidos específicos de Mundial, y apenas solo 5% se entusiasmó con ver juegos todos los días que se transmitan.

Por estos días, los flashes del interés deportivo en Estados Unidos quedaron para la NBA, que tendrá desde este miércoles en Texas el primer partido -al mejor de siete juegos- de la gran final entre San Antonio Spurs y New York Knicks. De hecho, está pautado que el sexto partido -en caso de que fuera necesario- se dispute el 16 de junio por la noche, al mismo momento en que Lionel Messi lidere el debut argentino en Kansas City.

Lionel Messi, en un entrenamiento de la selección argentina en Kansas City. Prensa AFA

En su estudio, difundido este martes, el Pew Research Center fue un paso más allá y, además de revelar el alto desinterés que reina entre los norteamericanos por la Copa del Mundo, reveló las opiniones sobre qué seleccionado creen que será el ganador (la Argentina, claro, está entre sus favoritos).

En general, la mayoría de los estadounidenses -66%- afirmó que es “poco o nada probable” que sigan la competición de la FIFA. Solo el 28% dijo que es "al menos algo probable" que la sigan, incluido allí un 14% que aseguró que es “muy o extremadamente probable” que lo haga.

El Pew Research Center detalló en su informe que consultó 3507 norteamericanos sobre sus expectativas, y aclaró que el estudio se desarrolló en marzo, por lo que el interés en la Copa del Mundo podría haber variado desde entonces a medida que se acercó la fecha del estreno, el próximo 11 de junio en Ciudad de México.

“Sin embargo, estos resultados son, en términos generales, coherentes con una encuesta del Pew Research Center de 2023, la cual reveló que muchos estadounidenses no siguen los deportes de cerca", añadió el reporte.

Como era esperable, las comunidades latinas -con las mexicana a la cabeza, la más nutrida en Estados Unidos- y asiáticas mostraron en la encuesta más entusiasmo por el Mundial que los estadounidenses blancos y afroamericanos.

“Los precios de las entradas son prohibitivos, pero de todas formas planeo viajar con amigos a Miami, tal vez en auto, para estar cuando se juegue el partido contra Portugal” el 27 de junio, dijo a LA NACION el colombiano Juan Augusto Delgado, que vive en Arlington (Virginia).

Luis Díaz es la principal figura de la selección colombiana.

Respecto a los favoritos de los norteamericanos a ganar el Mundial, entre el 28% reportado por el Pew Research Center que tiene cierta probabilidad de seguir los partidos, no hay consenso sobre qué selección podría quedarse con el trofeo en la final en Nueva Jersey, el 19 de julio.

El 9% puso sus fichas en España, el vigente campeón europeo, seguido por un 8% que espera que la Argentina revalide el título conseguido en Qatar en 2022, el mismo porcentaje que sostiene a Brasil.

Francia, el subcampeón mundial, recibió en tanto un 7% de las preferencias de los norteamericanos, lo mismo que la selección de Estados Unidos, la anfitriona que es conducida por el entrenador argentino Mauricio Pochettino.

Mauricio Pochettino, el entrenador de Estados Unidos, charla con el volante Diego Luna durante la final de la Copa Oro contra México, el 6 de julio de 2025, en Houston. Ashley Landis - AP

Aunque el dato más curioso, tal vez, sea otro de los que aportó el estudio de YouGov. El 30% de los norteamericanos señaló que el equipo al que más apoya en la Copa del Mundo es el de Estados Unidos, aunque una proporción mucho mayor (46%) dice no apoyar a ningún equipo.