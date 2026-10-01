Colapinto respondió sobre las redes, el choque, Briatore, Norris y Verstappen

SEPANG, Malasia (enviado especial).- Franco Colapinto se sentó a la mesa en el hospitality de Alpine con la seguridad de que los periodistas europeos, que siempre él congrega en gran número, lo iban a machacar. Había elaborado y ensayado las respuestas a las peguntas obvias. Dos temas centrales que iban a opacar cualquier otro.

Fueron 13 minutos, en total, en los que esquivó balas, no dirigidas al corazón, pero sí a su tranquilidad mental. Balas, más que preguntas, que él y la oficina de prensa de Alpine pensaban que iban a chocar contra un chaleco protector muy bien forjado. Cómo había sido la reunión con Flavio Briatore, su jefe de quipo en Alpine; qué pensaba de los seudofans que insultan y amenazan a través del anonimato de las redes; si habían hechos las pases él y Lando Norris, que quería echarlo de la Formula 1, y cómo recibia el respaldo del tetracampeón Max Verstappen, que calificó su error e incidente en Baku como un traspié de piloto joven, similar al que casi todos habían tenido en sus carreras.

Franco ya había pedido perdón varias veces a todos en el equipo y repetido su agradecimiento por colaborar con esa escuadra y con su compañero, Pierre Gasly. Pero a la banda de halcones con lapicera que salen a cazar y no perdonan, las sensaciones que pudiese sentir el piloto argentino al revivir una experiencia negativa de su vida profesional los tienen sin cuidado.

Colapinto acusó el golpe por lo ocurrido en Bakú, pero quiere dar vuelta de página Darko Bandic - AP

-¿Las horas y días después de la carrera fueron las peores de tu vida deportiva?

-No sé si llamarlas las más difíciles. Lo más importante es crecer a partir de ello y mejorar.

-¿Cómo te sentís ahora después de todo lo que pasó?

Tranquilo, con tono pausado y firme tiro el balón afuera:

-Estoy listo para correr acá, en Sepang.

Otra, una más difícil, pero bien esquivada.

-¿Cómo fueron las conversaciones con Flavio Briatore?

-Hay momentos en el equipo en los que todos están disgustados y es difícil avanzar al principio, pero uno encuentra la forma. Flavio es un gran líder de equipo, probablemente uno de los mejores que tuve en el deporte desde que empecé.

No iba a entrar en detalles que quedarán para su biografía dentro de unos años.

-Es un error que cometí en la curva 1, un error con consecuencias muy grandes. Como equipo tuvimos muchas charlas y aprendimos a seguir adelante

No había manera. Las preguntas-puñales continuaban. La respuesta era lógica y si había habido ataques verbales o amenazas, eran cuestiones internas del equipo que ahí tenían que quedarse. Lo pasado, pisado. Y Franco contestaba con seguridad, aunque por momentos su mirada iba al vacío.

-Creo que, como equipo, seguimos enfocados en lo mismo. De nuevo, revisamos y aprendemos.

Pierre Gasly, Flavio Briatore y Franco Colapinto Alpine

Parecía distraerse por momentos.

Había cambiado la cadencia de sus palabras, había pequeños vacíos intermedios, apretaba sus labios. Quizás demasiado bombardeo para una cuestión que él quería internamente superar. ¿Para qué revolver un puñal en la herida?

Y encima, las redes, un factor externo que un piloto no puede controlar. Un fan autentico que empieza a interesarse en serio por la F1 quizás moderaría sus opiniones y esperaría para tener información cierta para opinar. Nada de suposiciones o interpretaciones sesgadas.

Pero a aquellos con resentimientos y frustraciones individuales o sociales que, a falta de una selección de fútbol campeona, tienen un auto con el numero 43 para subirse con sus filtros mentales, ¿quien va a controlarlos?

-Parece haber cada vez más reacciones negativas en las redes sociales cuando pasan errores como este. ¿Pensás que se está yendo demasiado lejos?

-Es algo que viene desde hace mucho tiempo. Por supuesto, hay momentos en los que es peor que otros. Como pilotos, tenemos la responsabilidad de mejorarlo. Algunos (hinchas) son peores que otros, algunos más apasionados que otros. Es algo difícil de controlar de nuestro lado. Hacemos lo mejor que podemos.

-¿Cómo fueron las conversaciones con Lando Norris?

-Creo que estaba en el calor del momento. Por supuesto, él sabe lo que generan esos comentarios, porque él mismo lo sufrió. Él también recibió mucho odio por eso.

Lando Norris y Colapinto, sonrisas de hace un tiempo; el inglés se disculpó luego de pedir una sanción fuerte para el argentino Clive Mason - Getty Images Europe

-¿Cuál sería tu mensaje para los fans de Lando que participan de ese tipo de ataques tóxicos en las redes sociales?

Antes de responder subió sus hombros en un gesto de impotencia y movió ligeramente la cabeza.

-Mi mensaje es siempre el mismo. A veces no se dan cuenta de lo que pueden generar escribiendo… Creo que siempre se apunta a los argentinos, pero creo que se nos escapa que no viene solamente de los argentinos —hizo una pausa, mirando un poco hacia arriba, como buscando algo—. No viene solo de ellos. [Algunos fans] son extremadamente apasionados y me apoyan mucho… y [algunos de] ellos a veces se portan feo también. Pero viene de todo el mundo y de muchas otras hinchadas —hizo un silencio prolongado, respiró entrecortado, buscaba sus palabras y continuó, reiniciando sin energía. Su lenguaje corporal denotaba sufrimiento. Con las preguntas le regresaban imágenes, sonidos y sensaciones de algo que debía ser sólo pasado.

Franco había sido valiente; el departamento de Comunicaciones de Alpine, también. Estos momentos forman parte del oficio, de la profesión.

Pudo respirar más tranquilo Franco cuando la siguiente pregunta paso a otros personajes.

-Después de la carrera, Max lanzó un mensaje de comprensión por tu error. ¿Te ayudó eso a avanzar?

-Creo que está bueno que por una vez Lando haya hecho enojar a Max y a George [también Russell había respaldado a Franco]. Pero no es lo mismo que cuando Max estuvo en esa situación con Kimi [Antonelli]. En el GP de Austria [de 2025], Kimi tuvo un error de frenada [y chocó a Verstappen]. Igual que yo. Y fue allí donde Max probablemente perdió el campeonato. Y Kimi fue a disculparse.

Fue solo eso, una bocanada de aire aislada.

-Volviendo a la declaración de Flavio del sábado a la noche: mucha gente la interpretó como que no volverías a correr aquí. ¿Eso alguna vez estuvo en la discusión?

-Sí. En realidad, no. Siempre fue... En realidad, fui directo con él después de la carrera —apretaba sus labios Franco, se estaba cansando de tanta insistencia, pero tenía ya su respuesta.

—Estuve en la fábrica enseguida, preparando la carrera acá en Malasia... Y nuestra relación hacia el futuro en realidad nunca cambia. No es una linda situación para estar. Es extremadamente lamentable que yo haya sacado a Pierre de carrera. Pero lo solucionamos puertas adentro.

Y una pregunta, la última; válida, pero podía doler.

-¿Entendés por qué cometiste el error? Porque en Monza también hubo un error [se había salido brevemente de la pista perdiendo varios lugares]. ¿Es simplemente la emoción de estar más arriba en la tabla y de pelear por resultados más grandes que el año pasado?

-No creo que sea eso. Creo que es simplemente una tontería. Un exceso en la frenada. Un 2-3% de más —otra pausa, y se le quebró ligeramente la voz. Ya habían pasado 12 minutos de bombardeo, pero respondió:

—Simplemente, de nuevo, un error tonto que cometieron muchos pilotos. No hace falta mirarlo ni sobreanalizarlo tanto.

Las conferencias se programan en Alpine para 10 minutos. Sam Mallinson, jefe de Comunicación del equipo, que en ningún momento intento condicionar a su piloto o a los periodistas, sentenció: “Ok, Franco, ya pediste suficiente perdón. Gracias, señores”. Y se levantó.

Mientras lo imitaba, Franco volvía al aquí y ahora, a lo que realmente importará desde mañana: la pista y la competición.

—Es difícil, rugosa, muy técnica, seguramente tendremos mucho para aprender mañana. Espero tener un buen fin de semana.