Así es Zante, la isla griega donde Nico Tagliafico y Caro Calvagni disfrutaron de sus vacaciones: playas de arena blanca, agua turquesa y paisajes de ensueño

Luego de un mes marcado por la alta intensidad competitiva tras la final del Mundial 2026, el defensor del seleccionado argentino, Nicolás Tagliafico, y su esposa, Carolina Calvagni, decidieron tomarse un período de descanso en un entorno natural privilegiado. Según los registros compartidos por la influencer y el jugador en sus cuentas personales de Instagram, la pareja eligió como destino Zante, también conocida como Zakynthos, una de las islas más representativas del grupo de las Jónicas en Grecia.

Nicolás Tagliafico en sus románticas vacaciones con Caro Calvagni (Fuente: Instagram/@carocalvagni)

Este enclave mediterráneo, caracterizado por sus dimensiones reducidas (apenas 40 kilómetros de largo y 20 de ancho), se convirtió en el escenario donde el futbolista recargó energías antes de retomar sus actividades profesionales en el Olympique de Lyon, institución con la cual mantiene contrato vigente hasta mediados de 2027.

La tierna foto que subió Calvagni de Tagliafico en el atardecer (Fuente: Instagram/@carocalvagni)

El destino, documentado por Calvagni a través de diversas historias y publicaciones, ofrece una geografía marcada por playas rodeadas de formaciones montañosas, arena blanca y un entorno marino de tonos cristalinos. En sus relatos digitales, la pareja mostró cómo el hospedaje seleccionado permitía un acceso privado y directo a la costa, además de contar con espacios verdes que complementaban el paisaje. Durante su estadía, ella expresó su predilección por el entorno al señalar “Mi color favorito”, en referencia al azul intenso del mar, y añadió sobre sus momentos de relajación “Nuestra hora favorita”, al retratar al futbolista mientras compartía un mate en el jardín durante el atardecer.

Si bien Zante es un lugar exclusivo, no solo está diseñada para el turismo millonario Pixabay

Zante es reconocida internacionalmente por lugares como Cala Navagio, popularmente identificada como la playa del naufragio o la cueva de los contrabandistas. Según detalla el portal Viajestic, el nombre de este sitio proviene de un buque cargado de tabaco llamado Panagiotis, que encalló en 1983 y permanece desde entonces integrado al paisaje natural de la cala. La zona es apreciada por sus paredes grises que contrastan con la tonalidad del Mediterráneo, a la cual solo es posible acceder mediante vía marítima.

Los edificios rodean el acceso al mar Mediterráneo en la isla de Zante Pixabay

Además de este atractivo principal, la isla ofrece otros puntos de interés turístico como la playa de Laganas, la playa Xigia y la playa Gerakas, junto con la posibilidad de observar tortugas en su hábitat natural mediante excursiones en barcos con fondo de vidrio que parten desde el puerto de Limni Keriou.

Las distintas playas de Zante ofrecen la posibilidad de observar tortugas mediante paseos en barco Civitatis

Durante sus vacaciones, el jugador también compartió detalles que captaron el interés de los seguidores de la selección argentina. En uno de los registros, se observa a Tagliafico con un termo que exhibe tres pegatinas: una imagen suya con la Copa del Mundo en Qatar 2022, el escudo de la AFA y una fotografía del capitán Lionel Messi con el trofeo mundialista. Este gesto fue interpretado por la audiencia como un guiño a su continuidad en el equipo nacional.

Una de las fotos que compartió Tagliafico tenía un guiño para el capitán Messi

Tras su paso por Argentina para visitar a sus allegados la semana previa al viaje, la pareja se dedicó a disfrutar de un entorno que, según la oferta turística local, también incluye visitas a sitios históricos como el Monasterio de Panagia Skopiotissa o el castillo veneciano en Bochali, sumado a las famosas Blue Caves, una excursión obligada en la región. La experiencia en Zante, combinada con la tranquilidad del entorno, permitió al futbolista un receso antes de afrontar la segunda etapa del 2026.