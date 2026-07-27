Nico Tagliafico y Caro Calvagni: las paradisíacas vacaciones tras el Mundial

A una semana de la final del Mundial 2026, Nicolás Tagliafico y Carolina Calvagni se tomaron vacaciones en un destino paradisíaco para descansar y recuperarse después del mes intenso que significó la competencia deportiva. La influencer compartió desde su cuenta de Instagram diferentes postales del lugar de ensueño, aunque no mencionó cuál destino es.

La tierna foto que subió Calvagni de Tagliafico en el atardecer (Fuente: Instagram/@carocalvagni)

Desde las historias de la red social, Calvagni fotografió a Tagliafico de perfil y añadió un emoticono de corazón amarillo. Detrás dejó ver el atardecer sobre el mar. Más adelante, la influencer enseñó de cerca el soñado lugar.

Así es el paraiso que escogió la pareja para descansar (Fuente: Instagram/@carocalvagni)

Se trató de una playa rodeada de montañas, con arena blanca y agua cristalina. El hospedaje que escogieron tenía un acceso privado directo al mar. Además, mostró un parque con césped y árboles que decoraron los laterales.

Así es el destino donde descansan Tagliafico y Calvagni - @carocalvagni

En uno de los videos que subió Calvagni, se la vio flotar en el agua sobre un oleaje tranquilo y escaso. Asimismo, mostró su encanto por este lugar y grabó desde una de las ventanas el azul de la costa: “Mi color favorito”, dijo. “Nuestra hora favorita”, reconoció más tarde, cuando mostró a Tagliafico mientras cebaba mate en el jardín por la tarde.

El posteo de Calvagni con Tagliafico y el paraíso de fondo (Fuente: Instagram/@carocalvagni)

Más allá de las fotos esporádicas, la influencer quiso rememorar este momento único con el defensor del seleccionado nacional de fútbol, por eso es que añadió un posteo al feed en el que tituló: “La mejor manera de recargar energías”. Se trata de un carrusel con fotos de los dos, donde expresan su amor con besos y abrazos.

El posteo de Caro Calvagni y Nico Tagliafico en sus vacaciones (Fuente: Instagram/@carocalvagni)

Las vacaciones de Tagliafico llegaron luego de su paso por Argentina la semana pasada, tras el Mundial, donde visitó a sus familiares y allegados, al igual que Calvagni. Después de este descanso, el futbolista retornará al Olympique de Lyon, donde tiene contrato hasta junio de 2027.