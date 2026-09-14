Así está el medallero de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, tras el día 1

Se desarrolló este domingo la primera jornada de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, en el que participan 4 mil deportistas de 15 países de la región, y se entregaron las primeras medallas que contabilizan para la clasificación general.

El líder absoluto es Brasil con 14 preseas de oro, ocho de plata y seis de bronce. Lo persigue la delegación argentina con tres, uno y siete, respectivamente; mientras que Colombia figura tercero con dos doradas y cuatro plateadas. El otro país que logró un título fue Uruguay mientras que se subieron a al menos un podio Venezuela, Perú, Chile, Ecuador y Paraguay.

El medallero de los Juegos Suramericanos 2026, tras la primera jornada

Todas las medallas de Argentina en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

Oro

Pascual Di Tella - Sable individual - Esgrima

Macarena Ceballos - 100 metros pecho - Natación

Cecilia Dieleke - 50 metros espalda - Natación

Plata

Martina Barbeito - 100 metros pecho - Natación

Delfina Dini, Cecilia Dieleke, Laila Chain y Malena Santillán - 4 x 200 metros libre - Natación

Bronce

Lucas Alba - 800 metros libre - Natación

- 800 metros libre - Natación Andrea Berrino - 50 metros espalda - Natación

Matías Chaillou, Lucas Alba, Máximo Aguilar y Guido Buscaglia - 4 x 200 metros libres - Natación

Romina Imwinkelried - 10 kilómetros - Aguas abiertas

Juan Bacha - Sable individual - Esgrima

Santiago Mayol, Daniel Villafañe, Matías Coralizzi, Nahuel Pardo, Ivo Chiapponi y Luca Alfieri - Prueba por equipos - Gimnasia artística

Las pruebas de los Juegos Suramericanos 2026 se transmiten en vivo por televisión a través de TyC Sports, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y por streaming en los canales de Youtube de TyC Sports y de Panam Sports.

Las actividades se concentran en su mayoría en Rosario, aunque también hay en Santa Fe capital y en Rafaela. En algunas de las 60 disciplinas de 43 deportes hay en juego, además de medallas, clasificaciones a los Juegos Panamericanos Lima 2027.

La delegación argentina es una de las 15 participantes y la conforman 658 deportistas -346 varones y 312 mujeres- que compiten en 59 disciplinas deportivas. La única prueba en la que el país no está presente es en el fútbol femenino a raíz de que no es en la modalidad de mayores y el equipo nacional Sub 20 está disputando el Mundial.

La primera medalla para la Argentina en Santa Fe 2026 fue el bronce de Romina Imwinkelried en aguas abiertas. captura de redes

En la última edición de los Juegos Suramericanos, en Asunción, Brasil lideró el medallero con 319 preseas, 64 más que Colombia, que finalizó en el segundo puesto. La Argentina, por su parte, quedó en el tercer lugar de la tabla de podios con 197 (58 de oro, 65 de plata y 74 de bronce).

La delegación nacional mejoró su actuación tras lo hecho en los últimos Juegos de Cochabamba 2018, en los que finalizó en el cuarto lugar por detrás de Colombia, Brasil y Venezuela. En dicha edición sumó 165 preseas de las cuales 42 fueron de oro, 60 de plata y 63 de bronce.

Ganadores del medallero de los Juegos Suramericanos, edición por edición