Así está el medallero de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, tras el día 9

Los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 están en la última semana de su desarrollo con Brasil, la Argentina y Colombia afianzados en los primeros puestos del medallero en una pelea que se forjó en la jornada inaugural y que se extenderá hasta el 26 de septiembre.

Los brasileños llegaron a la línea de 75 títulos y aproximan a las 200 medallas, cifras con las que dominan la general con comodidad. Los anfitriones y los cafeteros, en tanto, superaron los 40 oros y, con cinco días más de competencia, parece poco probable que alcancen a la delegación líder. Además de esas tres naciones, en el evento multidisciplinario hay atletas de Uruguay, Venezuela, Ecuador, Chile, Perú, Bolivia, Paraguay, Curazao, Panamá, Aruba, Guyana y Surinam.

Tal establece el Comité Olímpico Internacional (COI), es más importante la calidad de las preseas que la cantidad, por lo que los países se ordenan en la clasificación general teniendo en cuenta primero la cantidad de primeros puestos, luego de los segundos y, por último, de los terceros.

En la última edición de los Juegos Suramericanos, en Asunción, Brasil lideró el medallero con 319 preseas, 64 más que Colombia, que finalizó en el segundo puesto. La Argentina, por su parte, quedó en el tercer lugar de la tabla de podios con 197 (58 de oro, 65 de plata y 74 de bronce) y mejoró lo hecho en los Juegos de Cochabamba 2018, en los que finalizó en el cuarto lugar por detrás de Colombia, Brasil y Venezuela. En dicha edición sumó 165 preseas de las cuales 42 fueron de oro, 60 de plata y 63 de bronce.

La mayoría de las actividades de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 se concentran en Rosario, aunque también hay en Santa Fe capital y en Rafaela. En Mar del Plata tiene lugar el surf y en la Ciudad de Buenos Aires se desarrolló el bowling.

Las competencias se transmiten en vivo por televisión únicamente a través de TyC Sports, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y por streaming en los canales de Youtube de TyC Sports y de Panam Sports. A ambos se puede acceder libremente, sin necesidad de registrarse.

Cronograma de los Juegos Suramericanos 2026, deporte por deporte

Ajedrez : 12 y 13 de septiembre - En Rosario

: 12 y 13 de septiembre - En Rosario Aguas Abiertas: 13 de septiembre - En Santa Fe

13 de septiembre - En Santa Fe Atletismo : 22 al 25 de septiembre - En Santa Fe

: 22 al 25 de septiembre - En Santa Fe Bádminton : 21 al 26 de septiembre - En Rosario

: 21 al 26 de septiembre - En Rosario Beach vóleibol : 13 al 17 de septiembre - En Rosario

: 13 al 17 de septiembre - En Rosario Billar : 12 al 14 de septiembre - En Rosario y Santa Fe

: 12 al 14 de septiembre - En Rosario y Santa Fe Bochas : 14 al 17 de septiembre - En Santa Fe

: 14 al 17 de septiembre - En Santa Fe Bowling : 15 al 19 de septiembre - En Buenos Aires

: 15 al 19 de septiembre - En Buenos Aires Boxeo : 13 al 18 de septiembre - En Rafaela

: 13 al 18 de septiembre - En Rafaela Canotaje (slalom y sprint) : 23 al 25 de septiembre - En Santa Fe

: 23 al 25 de septiembre - En Santa Fe Ciclismo BMX Freestyle : 14 y 15 de septiembre - En Rafaela

: 14 y 15 de septiembre - En Rafaela Ciclismo BMX Race : 16 y 17 de septiembre - En Rafaela

: 16 y 17 de septiembre - En Rafaela Ciclismo Montaña (MTB) : 14 de septiembre - En Rafaela

: 14 de septiembre - En Rafaela Ciclismo Pista : 20 al 22 de septiembre - En Rosario

: 20 al 22 de septiembre - En Rosario Ciclismo Ruta : 15 al 18 de septiembre - En Rosario y Santa Fe

: 15 al 18 de septiembre - En Rosario y Santa Fe Clavados : 13 al 16 de septiembre - En Rosario

: 13 al 16 de septiembre - En Rosario Ecuestre (Adiestramiento) : 13 al 15 de septiembre - En Rosario

: 13 al 15 de septiembre - En Rosario Ecuestre (Concurso Completo) : 18 al 20 de septiembre - En Rosario

: 18 al 20 de septiembre - En Rosario Ecuestre (Salto) : 23 al 26 de septiembre - En Rosario

: 23 al 26 de septiembre - En Rosario Escalada Deportiva : 22 al 25 de septiembre - Santa Fe

: 22 al 25 de septiembre - Santa Fe Esgrima : 13 al 18 de septiembre - En Rosario

: 13 al 18 de septiembre - En Rosario Esports : 13 al 16 de septiembre - En Rosario

: 13 al 16 de septiembre - En Rosario Esquí Náutico y Wakeboard : 18 al 20 de septiembre - En Santa Fe

: 18 al 20 de septiembre - En Santa Fe Fútbol : 16 al 25 de septiembre - En Rosario

: 16 al 25 de septiembre - En Rosario Gimnasia Artística : 13 al 16 de septiembre - En Rosario

: 13 al 16 de septiembre - En Rosario Gimnasia Rítmica : 18 al 21 de septiembre - En Rosario

: 18 al 21 de septiembre - En Rosario Gimnasia Trampolín : 19 al 21 de septiembre - En Rosario

: 19 al 21 de septiembre - En Rosario Golf : 15 al 18 de septiembre - En Rosario

: 15 al 18 de septiembre - En Rosario Handball : 16 al 26 de septiembre - En Santa Fe

: 16 al 26 de septiembre - En Santa Fe Hockey sobre césped : 13 al 22 de septiembre - En Santa Fe

: 13 al 22 de septiembre - En Santa Fe Judo : 18 al 20 de septiembre - En Rosario

: 18 al 20 de septiembre - En Rosario Karate : 23 al 25 de septiembre - En Rosario

: 23 al 25 de septiembre - En Rosario Levantamiento de Pesas : 14 al 17 de septiembre - En Rosario

: 14 al 17 de septiembre - En Rosario Lucha : 19 al 21 de septiembre - En Rosario

: 19 al 21 de septiembre - En Rosario Natación : 13 al 16 de septiembre - En Rosario

: 13 al 16 de septiembre - En Rosario Natación Artística : 18 al 20 de septiembre - En Rosario

: 18 al 20 de septiembre - En Rosario Pádel : 22 al 25 de septiembre - En Rafaela

: 22 al 25 de septiembre - En Rafaela Patinaje Artístico : 14 al 15 de septiembre - En Rosario

: 14 al 15 de septiembre - En Rosario Patinaje Velocidad : 14 al 16 de septiembre - En Rosario

: 14 al 16 de septiembre - En Rosario Pelota Vasca : 20 al 24 de septiembre - En Rosario

: 20 al 24 de septiembre - En Rosario Pentatlón Moderno : 14 al 18 de septiembre - En Rosario

: 14 al 18 de septiembre - En Rosario Polo Acuático : 21 al 26 de septiembre - En Rosario

: 21 al 26 de septiembre - En Rosario Ráquetbol : 21 al 26 de septiembre - En Rosario

: 21 al 26 de septiembre - En Rosario Remo (Convencional) : 15 al 18 de septiembre - En Santa Fe

: 15 al 18 de septiembre - En Santa Fe Remo Coastal : 22 y 23 de septiembre - En Santa Fe

: 22 y 23 de septiembre - En Santa Fe Rugby 7 : 18 al 20 de septiembre - En Rosario

: 18 al 20 de septiembre - En Rosario Skateboarding : 18 y 19 de septiembre - En Rafaela

: 18 y 19 de septiembre - En Rafaela Sóftbol : 15 al 25 de septiembre - En Santa Fe y Paraná

: 15 al 25 de septiembre - En Santa Fe y Paraná Squash : 21 al 26 de septiembre - En Rosario

: 21 al 26 de septiembre - En Rosario SUP (Stand Up Paddle) : 15 al 16 de septiembre - En Santa Fe

: 15 al 16 de septiembre - En Santa Fe Surf : 19 al 25 de septiembre - En Mar del Plata

: 19 al 25 de septiembre - En Mar del Plata Taekwondo : 23 al 25 de septiembre - En Rosario

: 23 al 25 de septiembre - En Rosario Tenis : 21 al 26 de septiembre - En Rosario

: 21 al 26 de septiembre - En Rosario Tenis de Mesa : 21 al 26 de septiembre - En Rosario

: 21 al 26 de septiembre - En Rosario Tiro con Arco : 21 al 25 de septiembre - En Rosario

: 21 al 25 de septiembre - En Rosario Tiro Deportivo : 15 al 20 de septiembre - En Santa Fe

: 15 al 20 de septiembre - En Santa Fe Triatlón : 16 al 18 de septiembre - En Santa Fe

: 16 al 18 de septiembre - En Santa Fe Vela : 15 al 20 de septiembre - En Santa Fe

: 15 al 20 de septiembre - En Santa Fe Vóleibol: 15 al 25 de septiembre - En Rosario

Las pruebas de nado sincronizado en los Juegos Suramericanos 2026 Instagram @argentina.sincro

Ganadores del medallero de los Juegos Suramericanos, edición por edición