Así está el medallero de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, tras el día 9

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A poco de concluir el evento multidisciplinario Brasil continúa en lo más alto seguido de la Argentina y Colombia
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Los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 están en la última semana de su desarrollo con Brasil, la Argentina y Colombia afianzados en los primeros puestos del medallero en una pelea que se forjó en la jornada inaugural y que se extenderá hasta el 26 de septiembre.
Los brasileños llegaron a la línea de 75 títulos y aproximan a las 200 medallas, cifras con las que dominan la general con comodidad. Los anfitriones y los cafeteros, en tanto, superaron los 40 oros y, con cinco días más de competencia, parece poco probable que alcancen a la delegación líder. Además de esas tres naciones, en el evento multidisciplinario hay atletas de Uruguay, Venezuela, Ecuador, Chile, Perú, Bolivia, Paraguay, Curazao, Panamá, Aruba, Guyana y Surinam.
Tal establece el Comité Olímpico Internacional (COI), es más importante la calidad de las preseas que la cantidad, por lo que los países se ordenan en la clasificación general teniendo en cuenta primero la cantidad de primeros puestos, luego de los segundos y, por último, de los terceros.
En la última edición de los Juegos Suramericanos, en Asunción, Brasil lideró el medallero con 319 preseas, 64 más que Colombia, que finalizó en el segundo puesto. La Argentina, por su parte, quedó en el tercer lugar de la tabla de podios con 197 (58 de oro, 65 de plata y 74 de bronce) y mejoró lo hecho en los Juegos de Cochabamba 2018, en los que finalizó en el cuarto lugar por detrás de Colombia, Brasil y Venezuela. En dicha edición sumó 165 preseas de las cuales 42 fueron de oro, 60 de plata y 63 de bronce.
La mayoría de las actividades de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 se concentran en Rosario, aunque también hay en Santa Fe capital y en Rafaela. En Mar del Plata tiene lugar el surf y en la Ciudad de Buenos Aires se desarrolló el bowling.
Las competencias se transmiten en vivo por televisión únicamente a través de TyC Sports, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y por streaming en los canales de Youtube de TyC Sports y de Panam Sports. A ambos se puede acceder libremente, sin necesidad de registrarse.
Cronograma de los Juegos Suramericanos 2026, deporte por deporte
- Ajedrez: 12 y 13 de septiembre - En Rosario
- Aguas Abiertas: 13 de septiembre - En Santa Fe
- Atletismo: 22 al 25 de septiembre - En Santa Fe
- Bádminton: 21 al 26 de septiembre - En Rosario
- Beach vóleibol: 13 al 17 de septiembre - En Rosario
- Billar: 12 al 14 de septiembre - En Rosario y Santa Fe
- Bochas: 14 al 17 de septiembre - En Santa Fe
- Bowling: 15 al 19 de septiembre - En Buenos Aires
- Boxeo: 13 al 18 de septiembre - En Rafaela
- Canotaje (slalom y sprint): 23 al 25 de septiembre - En Santa Fe
- Ciclismo BMX Freestyle: 14 y 15 de septiembre - En Rafaela
- Ciclismo BMX Race: 16 y 17 de septiembre - En Rafaela
- Ciclismo Montaña (MTB): 14 de septiembre - En Rafaela
- Ciclismo Pista: 20 al 22 de septiembre - En Rosario
- Ciclismo Ruta: 15 al 18 de septiembre - En Rosario y Santa Fe
- Clavados: 13 al 16 de septiembre - En Rosario
- Ecuestre (Adiestramiento): 13 al 15 de septiembre - En Rosario
- Ecuestre (Concurso Completo): 18 al 20 de septiembre - En Rosario
- Ecuestre (Salto): 23 al 26 de septiembre - En Rosario
- Escalada Deportiva: 22 al 25 de septiembre - Santa Fe
- Esgrima: 13 al 18 de septiembre - En Rosario
- Esports: 13 al 16 de septiembre - En Rosario
- Esquí Náutico y Wakeboard: 18 al 20 de septiembre - En Santa Fe
- Fútbol: 16 al 25 de septiembre - En Rosario
- Gimnasia Artística: 13 al 16 de septiembre - En Rosario
- Gimnasia Rítmica: 18 al 21 de septiembre - En Rosario
- Gimnasia Trampolín: 19 al 21 de septiembre - En Rosario
- Golf: 15 al 18 de septiembre - En Rosario
- Handball: 16 al 26 de septiembre - En Santa Fe
- Hockey sobre césped: 13 al 22 de septiembre - En Santa Fe
- Judo: 18 al 20 de septiembre - En Rosario
- Karate: 23 al 25 de septiembre - En Rosario
- Levantamiento de Pesas: 14 al 17 de septiembre - En Rosario
- Lucha: 19 al 21 de septiembre - En Rosario
- Natación: 13 al 16 de septiembre - En Rosario
- Natación Artística: 18 al 20 de septiembre - En Rosario
- Pádel: 22 al 25 de septiembre - En Rafaela
- Patinaje Artístico: 14 al 15 de septiembre - En Rosario
- Patinaje Velocidad: 14 al 16 de septiembre - En Rosario
- Pelota Vasca: 20 al 24 de septiembre - En Rosario
- Pentatlón Moderno: 14 al 18 de septiembre - En Rosario
- Polo Acuático: 21 al 26 de septiembre - En Rosario
- Ráquetbol: 21 al 26 de septiembre - En Rosario
- Remo (Convencional): 15 al 18 de septiembre - En Santa Fe
- Remo Coastal: 22 y 23 de septiembre - En Santa Fe
- Rugby 7: 18 al 20 de septiembre - En Rosario
- Skateboarding: 18 y 19 de septiembre - En Rafaela
- Sóftbol: 15 al 25 de septiembre - En Santa Fe y Paraná
- Squash: 21 al 26 de septiembre - En Rosario
- SUP (Stand Up Paddle): 15 al 16 de septiembre - En Santa Fe
- Surf: 19 al 25 de septiembre - En Mar del Plata
- Taekwondo: 23 al 25 de septiembre - En Rosario
- Tenis: 21 al 26 de septiembre - En Rosario
- Tenis de Mesa: 21 al 26 de septiembre - En Rosario
- Tiro con Arco: 21 al 25 de septiembre - En Rosario
- Tiro Deportivo: 15 al 20 de septiembre - En Santa Fe
- Triatlón: 16 al 18 de septiembre - En Santa Fe
- Vela: 15 al 20 de septiembre - En Santa Fe
- Vóleibol: 15 al 25 de septiembre - En Rosario
Ganadores del medallero de los Juegos Suramericanos, edición por edición
- La Paz, Bolivia, 1978: Argentina.
- Rosario, Argentina, 1982: Argentina.
- Santiago, Chile, 1986: Argentina.
- Lima, Perú, 1990: Argentina.
- Valencia, Venezuela, 1994: Argentina.
- Cuenca, Ecuador, 1998: Argentina.
- Brasilia, Brasil, 2002: Brasil.
- Buenos Aires, Argentina, 2006: Argentina.
- Medellín, Colombia, 2010: Colombia.
- Santiago, Chile, 2014: Brasil.
- Cochabamba, Bolivia, 2018: Colombia.
- Asunción, Paraguay, 2022: Brasil.
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