Duro cruce de acusaciones entre Mourinho y Simeone tras la victoria de Atlético sobre Real Madrid.

Finalizado el partido en que Real Madrid cayó por 2 a 1 ante Atlético de Madrid por la séptima fecha de la Liga de España, los respectivos técnicos protagonizaron el posencuentro con sus declaraciones. Primero fue José Mourinho quien se quejó de manera enfática de los árbitros por dos faltas de jugadores del club “colchonero”, entre ellos del argentino Cristian “Cuti” Romero, que, según él, debían haber sido sancionadas con tarjetas rojas. “Tenemos que saber respetar al otro, a los árbitros, a los compañeros de trabajo”, respondió luego Diego Simeone.

“Nos podemos ahorrar la rueda de prensa porque la historia del partido está aquí; son dos tarjetas rojas claras”, dijo Mourinho a los periodistas mientras sostenía una hoja impresa con imágenes de las faltas que habían generado su evidente enfado. “Quien tiene que estar muy feliz es el comité de designación arbitral, que fue todo muy extraño”, prosiguió el técnico merengue tras la derrota. “Meten a un árbitro que, con 41 años [por Miguel Ángel Ortiz Arias], no tiene ninguna internacionalización, pues no será porque es un gran árbitro”, apuntó.

😳 4 minutos de rajada de Mourinho



❗️ El técnico del Real Madrid sale con un papel a rueda de prensa: "Son dos rojas claras"



👀 "El Comité de designación tiene que estar muy contento. Ha sido todo muy extraño" pic.twitter.com/tJC3mySq3a — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) September 20, 2026

Mourinho se mostró especialmente descontento por las faltas del central argentino Romero y Lee Kang-in sobre Jude Bellingham y Federico Valverde en la primera parte, que según el técnico portugués tenían que haber sido sancionadas con expulsión. Tras criticar también al árbitro de VAR del partido, Daniel Jesús Trujillo, el DT continuó haciendo visible su malestar: “Esta combinación... un árbitro, pobre árbitro que solo hizo partidos pequeñitos, y el señor VAR, que tiene una gran historia, pues... enhorabuena al comité de designación de árbitros”.

Duro cruce de acusaciones entre Mourinho y Simeone tras la victoria de Atlético sobre Real Madrid. OSCAR DEL POZO - AFP

Luego, fue el turno del “Cholo” Simeone de hablar en conferencia de prensa. “Somos respetuosos siempre con todo lo que opinan los demás”, dijo tras la contundente victoria. “Entiendo que estamos en un lugar privilegiado con una exposición muy grande como entrenadores y, tanto cualquier nombre, Mourinho, Flick, Pellegrini, yo, cualquier otro nombre, necesitamos tener cuidado con lo que decimos”, consideró el DT de Atleti. “¿Por qué? Porque tenemos que saber respetar al otro, a los árbitros, a los compañeros de trabajo”, afirmó.

Duro cruce de acusaciones entre Mourinho y Simeone tras la victoria de Atlético sobre Real Madrid. OSCAR DEL POZO - AFP

Simeone fue por más: “Cuando uno sale de esa línea del respeto, por más que te llames Mourinho, por más que te llames Simeone, por más que te llames Pellegrini, por más que te llames Flick, no va. No hay que pasar la línea”. Luego, el argentino decidió cortar en seco otras preguntas sobre las declaraciones de Mourinho y optó por hablar sobre la victoria de lo que consideró un “partido intenso”.

👀 SIMEONE RESPONDE a MOURINHO tras su 'RAJADÓN' en RUEDA de PRENSA:



👉 "Tenemos que tener cuidado con lo que decimos, hay que saber respetar".



👉 "Por más que te llames Mourinho, Simeone, Pellegrini, Flick... no hay que cruzar la línea".



Nos vemos a las 12 de la noche en… pic.twitter.com/Rd9W0nMeTV — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) September 20, 2026

“Creo que lo controlamos en todo momento”, sostuvo. “Enfrentamos a un rival que tiene unas transiciones increíbles, que tiene extraordinarios futbolistas que obviamente lo hacen muy bien; controlamos casi todas las transiciones que pudieron haber tenido”, explicó el técnico rojiblanco. La victoria permitió a los “colchoneros” arrebatar el segundo puesto liguero a Real Madrid, pero Simeone recordó que “la Liga es larguísima”, aunque “este es un punto positivo para el equipo porque está creciendo”.

Simeone también tuvo palabras de elogio para Julián Álvarez, que volvió a tener minutos tras volver de una pequeña contractura. El argentino volvió a ser silbado cuando sustituyó a Jonathan David, pero después fue aplaudido en varias acciones por los aficionados rojiblancos. Tras elogiar a los hinchas, el técnico aseguró que “cuando vos entregás lo que vos tenés, la gente te quiere”. “Hoy Julián lo intentó, le costó. Lo vamos a recuperar porque es un futbolista determinante para lo que el club necesita y lo que el club quiere”, afirmó.